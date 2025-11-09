Lo scandalo della sanità siciliana mortifica tutti noi

Come persona impegnata nel sociale mi sento sconfitto e mortificato per lo scandalo che ha travolto la Sanità ad opera dei soliti faccendieri e affaristi che non hanno mai smesso di interferire nelle nomine dei manager delle aziende e spartirsi anche i barellieri e gli addetti alle pulizie. Un sistema marcio, corrotto e clientelare a cascata che riguarda le fortune di non pochi consiglieri comunali e consiglieri regionali, i quali riescono a trasformare i bisogni di salute in consensi.

In questa terra irredimibile se si facesse un’indagine il partito trasversale "Sanitas" sarebbe il primo ad aspirare anche alla presidenza della Regione e oltre. Per un attimo immaginiamoci un presidente e una giunta di tutti camici bianchi con il seguito dei portatori di voti, che messi da parte i santini rivendicano impegni e favori vari per gli amici. Che futuro sarebbe, un governo specchio del decadente sistema sanitario con falle in ogni comparto e settori. Ci siamo vicino se la passività ci prende, ci lascia immobili e ci trascina verso un destino ineluttabile e rassegnato incapaci di reagire per modificare la realtà.

L’addio di Cuffaro, da segretario nazionale della Dc, uno dei protagonisti di questo diffuso malaffare non basta in quanto il cuffarismo è penetrato, ha influenzato, corroso le menti dello schieramento di maggioranza ma anche dell’opposizione. Un’opposizione che non si vede e non si sente, con un Partito Democratico diviso e spaccato in due gruppi. Da una parte il gruppo dei consiglieri regionali dall’altra quello del segretario regionale Emanuele Barbagallo con i vari comprimari sparsi per le province. Vecchie volpi della pratica consociativa e clientelare.

Se il partito democratico non si rinnova costruire una reale alternativa al morente governo Schifani diviene sempre più difficile. Serve una spinta poderosa perché ci sono le condizioni per agire contro un governo lontano dai bisogni dei siciliani. Però si presentano con il Ponte di Salvini con una parte dei soldi della Sicilia.