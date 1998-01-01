Lo scacchiere geopolitico internazionale alla luce della nonviolenza

In un contesto globale attraversato da guerre persistenti, crisi climatica e nuove tensioni nucleari, la nonviolenza torna a imporsi non solo come scelta etica, ma come possibile chiave di sopravvivenza per l’umanità. Di fronte a una “policrisi” sempre più evidente, diventa urgente ripensare radicalmente le categorie politiche e culturali con cui leggiamo il mondo.

La preoccupazione per la possibile scomparsa della civiltà umana non è più confinata alla riflessione filosofica o morale, ma è oggi oggetto di studi rigorosi da parte di scienziati e analisti geopolitici. In questo scenario, i movimenti nonviolenti sono sempre più chiamati a confrontarsi con concetti come quello dei “rischi catastrofici globali”, o rischi esistenziali, che mettono in discussione la stessa continuità della vita umana organizzata.

Uno dei fattori più inquietanti è il ritorno della minaccia nucleare, ma in una forma nuova rispetto al passato. Non siamo più nel mondo relativamente stabile della Guerra Fredda, bensì in una condizione di instabilità diffusa e cronica. I trattati internazionali sul controllo degli armamenti si sono progressivamente indeboliti o sono stati abbandonati, mentre si sviluppano armi nucleari “tattiche”, considerate più facilmente impiegabili. Questo abbassa pericolosamente la soglia dell’uso e rende più plausibile uno scenario di escalation. In tale contesto, anche un conflitto regionale potrebbe avere conseguenze devastanti su scala globale: il cosiddetto inverno nucleare, causato da polveri e fumi nella stratosfera, porterebbe a un collasso agricolo e a carestie di proporzioni planetarie.

Parallelamente, l’umanità sta superando i limiti biofisici del pianeta. La stabilità climatica che ha caratterizzato l’Olocene – e che ha reso possibile lo sviluppo della civiltà – è ormai compromessa. Non si tratta più solo di un riscaldamento graduale, ma del rischio concreto di innescare processi irreversibili, i cosiddetti punti di non ritorno. Lo scioglimento del permafrost, ad esempio, potrebbe liberare enormi quantità di metano, accelerando ulteriormente il cambiamento climatico. A questo si aggiunge la drammatica perdita di biodiversità: la sesta estinzione di massa è già in corso e minaccia direttamente le basi della nostra sopravvivenza, a partire dalla produzione alimentare.

A rendere il quadro ancora più complesso è la convergenza dei rischi tecnologici. Le innovazioni avanzano a una velocità che supera la capacità delle società di governarle. Nel caso dell’intelligenza artificiale, il problema non è tanto una ribellione delle macchine, quanto il rischio di sistemi non allineati agli interessi umani, capaci di perseguire obiettivi con efficienza tale da ignorare le conseguenze sulla vita delle persone. Le biotecnologie, dal canto loro, pongono interrogativi altrettanto gravi: la possibilità di modificare o sintetizzare agenti patogeni rende plausibile lo scenario di pandemie artificiali, potenzialmente più devastanti di quelle naturali.

Tutti questi elementi si riflettono simbolicamente nell’“Orologio dell’Apocalisse”, che oggi segna 90 secondi alla mezzanotte, il punto più vicino alla catastrofe mai registrato. Non è solo la somma dei rischi a preoccupare, ma la loro interazione: crisi climatica, minaccia nucleare e disinformazione si alimentano reciprocamente, rendendo sempre più difficile costruire risposte condivise.

Di fronte a questo scenario, la nonviolenza e il disarmo non possono più essere considerati semplici opzioni ideologiche. Diventano, piuttosto, condizioni necessarie per la sopravvivenza. Il nodo centrale è il cambiamento di paradigma: passare da una logica di competizione e dominio a una di cooperazione. Senza questo passaggio, il rischio è che l’umanità diventi la prima specie capace di documentare la propria auto-estinzione.

In questo contesto, diventa fondamentale chiarire cosa si intende davvero per pacifismo. Non tutto ciò che si oppone alla guerra è espressione di una cultura nonviolenta: spesso si tratta di posizionamenti geopolitici che replicano logiche di schieramento. La nonviolenza richiede invece coerenza tra mezzi e fini e non accetta scorciatoie come il “male minore”, soprattutto quando questo implica la legittimazione della violenza o del rischio nucleare. Allo stesso tempo, è essenziale mantenere un’autonomia reale rispetto alle grandi potenze, evitando di diventare strumenti di una parte contro l’altra.

Un esempio emblematico di questa ambiguità è rappresentato dalla questione iraniana. È possibile – e necessario – opporsi a eventuali aggressioni militari da parte di leader come Donald Trump o Benjamin Netanyahu, in quanto violazioni del diritto internazionale, senza per questo legittimare un regime che reprime i diritti fondamentali, in particolare quelli delle donne e dei giovani. Ridurre tutto a una contrapposizione tra “Occidente” e “anti-imperialismo” significa rimanere intrappolati in una logica binaria che la nonviolenza deve superare. Un autentico approccio pacifista sostiene l’autodeterminazione dei popoli, anche contro i propri governi autoritari.

Un’altra questione cruciale riguarda il rilancio del nucleare civile in Europa. Le politiche promosse dalla Commissione guidata da Ursula von der Leyen puntano anche sullo sviluppo dei piccoli reattori modulari. Tuttavia, questa scelta solleva interrogativi profondi. Innanzitutto, il fattore tempo: la crisi climatica richiede interventi immediati, mentre queste tecnologie non saranno disponibili su larga scala prima di molti anni. Inoltre, il legame tra nucleare civile e militare resta strutturale: la stessa filiera dell’uranio alimenta il rischio di proliferazione. Infine, il problema delle scorie e degli incidenti, come dimostra il Disastro di Fukushima, rende difficile sostenere che si tratti di una soluzione realmente sostenibile.

In definitiva, la nonviolenza oggi non è solo una proposta etica, ma una necessità storica. In un mondo segnato da crisi convergenti, la scelta non è più tra modelli alternativi di sviluppo, ma tra la capacità di costruire un futuro comune o l’avvio di un processo di collasso globale.