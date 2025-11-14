Lentini, la sanità sotto accusa: presentata mozione per un cambio di rotta

. Dopo le recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro e alcuni funzionari delle ASP, il tema della gestione del sistema sanitario pubblico è diventato terreno di scontro politico e civile.

Una mozione presentata dai Consiglieri Maria Cunsolo M5S, Ciro Greco (PD) ed Antonino Landro (SF), chiedono al Consiglio Comunale di prendere posizione netta contro quello che viene definito un “sistema malato”, fatto di corruzione, clientelismo e sprechi.

Secondo i promotori, la situazione è ormai insostenibile: liste d’attesa interminabili, carenza di personale medico e infermieristico, ospedali a rischio chiusura e investimenti territoriali mai decollati. L’ospedale di Lentini è citato come esempio emblematico di una rete ospedaliera fragile, aggravata dai tagli annunciati dall’Assessorato regionale alla Sanità.

A ciò si aggiunge la mancata ricaduta dei fondi del PNRR, che avrebbero dovuto migliorare l’efficienza del sistema sanitario ma che, secondo la mozione, non hanno prodotto benefici tangibili per i cittadini, visto come vengono usati.

Molti siciliani, di fronte ai disservizi, sono costretti a rivolgersi a strutture private o a spostarsi in altre regioni per ricevere cure adeguate. Chi non può permettersi tali spese spesso rinuncia a curarsi, con conseguenze gravi sul diritto alla salute, tutelato dalla Costituzione ma percepito come sempre più precario.

Le richieste della mozione

Il documento chiede al Consiglio Comunale di:

• Condannare i fatti emersi e manifestare solidarietà ai cittadini e agli operatori sanitari onesti.

• Eliminare l’ingerenza politica nelle nomine dei manager delle aziende sanitarie, puntando su merito e trasparenza.

• Impegnare i parlamentari a promuovere leggi che liberino la gestione della sanità dai condizionamenti politici.

“È compito della politica indignarsi e far sentire la propria voce”, hanno dichiarato i promotori della mozione, sottolineando la necessità di una politica “diversa, trasparente e competente, capace di mettere al centro il bene delle persone”.

Di seguito il testo completo della MOZIONE:

Le recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’ex Presidente della Regione Siciliana Salvatore Cuffaro, altri politici e alcuni funzionari delle ASP e della Regione hanno rivelato l’esistenza di un sistema malato che considera la sanità pubblica una fonte di guadagni e di vantaggi personali.

A prescindere dalla rilevanza giudiziaria dei fatti emersi le intercettazioni telefoniche e ambientali pubblicate dagli organi di stampa hanno fatto conoscere un modo di agire e un linguaggio che non è compatibile con le responsabilità collegate ai ruoli istituzionali, amministrativi e politici ricoperti.

E’ emersa in forma nitida l’esistenza di una vera e propria questione morale che investe principalmente il sistema sanitario siciliano e parte di coloro che lo hanno gestito e lo gestiscono.

Questo accade mentre i cittadini in Sicilia sono costretti a fare i conti con ritardi e disservizi che spesso li costringono a non poter curarsi come dovrebbero.

Le liste d’attesa per le visite mediche e ambulatoriali sono diventate particolarmente lunghe. Molti presidi ospedalieri – quello di Lentini è uno di questi – soffre di insufficienza di operatori sanitari (medici e infermieri) nei reparti. La recente rete ospedaliera predisposta dall’Assessorato Regionale alla Sanità ha promosso e annunciato tagli significativi che mettono a rischio la stessa esistenza di alcune strutture.

Gli annunciati investimenti nella medicina territoriale tardano a essere effettuati.

Gli stessi finanziamenti del PNRR, erogati dall’Unione Europea per migliorare l’efficienza del sistema sanitario e per renderlo più funzionale ai bisogni della collettività, non si stanno traducendo in significativi miglioramenti che garantiscano più diritti per i cittadini.

In queste condizioni molti cittadini sono costretti a ricorrere alle cure sanitarie presso strutture private o presso strutture pubbliche che operano in altre Regioni. Tanti cittadini che non possono sostenere le spese economiche per ricorrere alle cure private o per affrontare viaggi fuori dall’isola rinunciano a curarsi mettendo ancora più a rischio la loro salute.

Il diritto alla salute, già tutelato in modo precario, da questa vicenda esce offeso e mortificato.

Le istituzioni democratiche di ogni Comune della Sicilia non possono rimanere insensibili di fronte a questa situazione scandalosa. E’ compito della politica indignarsi e far sentire la propria voce.

Con la presente mozione si chiede al Consiglio Comunale, che è la massima espressione democratica della Città, di:

condannare duramente i fatti accaduti ed esprimere la massima solidarietà a tutti i cittadini costretti a subire le conseguenze di questo sistema malato e a tutti gli operatori sanitari onesti che ogni giorno affrontano con dedizione e spirito di abnegazione la loro funzione professionale;

richiedere con forza un cambio di rotta che sottragga ogni forma di ingerenza politica nelle nomine dei manager e dei direttori delle aziende sanitarie pubbliche e che investa nel merito, nella trasparenza, nella professionalità e nella competenza;

impegni i parlamentari di ogni parte politica a promuovere iniziative legislative finalizzate a liberare la gestione della sanità pubblica dai condizionamenti politici