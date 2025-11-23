Lentini, il gruppo “Insieme in Movimento” annuncia con orgoglio: «Restiamo fermi»

L’unico gruppo consiliare rimasto a sostenere la maggioranza, dopo aver cambiato insegne politiche come fossero cartelloni pubblicitari, ha deciso di ribattezzarsi “Insieme in Movimento”.

Nome dinamico, energico, quasi da squadra di calcetto. Peccato che il comunicato ufficiale chiarisca subito l’equivoco: sì, si chiamano “in movimento”, ma in realtà restano fermi.

Dopo le dimissioni di quattro assessori e la fuga di sei consiglieri verso l’opposizione, la maggioranza si è ridotta a un piccolo presidio di resistenza. Un manipolo di irriducibili che, come statue di bronzo, rivendicano il loro immobilismo come segno di responsabilità. “Non siamo attaccati alle poltrone”, scrivono. Certo, ma nemmeno si staccano: forse hanno inventato il concetto di poltrona magnetica.

Il comunicato è un catalogo di opere incompiute e promesse da mantenere: Villa Marconi, piazza Duomo, l’asilo di Scala Alaimo, la biblioteca comunale, la Trazzera Santa Maria La Cava… un elenco che sembra più la lista della spesa di un supermercato che un programma politico. Tutto rigorosamente da “monitorare”, “completare”, “avviare”. Insomma, il verbo preferito è al futuro, mentre il presente resta inchiodato.

Il paradosso è servito: un gruppo che proclama di essere “Insieme in Movimento” ma che, di fatto, si vanta di restare fermo.

Una maggioranza che sopravvive solo per inerzia, come un vecchio ventilatore che gira a vuoto senza produrre aria. Lentini, intanto, osserva con rassegnazione: la politica locale è diventata un teatro dell’assurdo, dove gli attori recitano la parte del dinamismo restando immobili sul palco.

In conclusione, il comunicato non è solo un documento politico: è un manifesto poetico dell’immobilismo. Lentini ha trovato la sua nuova filosofia amministrativa: muoversi senza muoversi, governare senza governare, cambiare senza cambiare. Un ossimoro che, almeno, regala un sorriso amaro ai cittadini.

ECCO IL COMUNICATO UFFICIALE

Gruppo Consiliare “Insieme in Movimento”

Data: 23-11-2025

Il Gruppo Consiliare "Insieme in Movimento" prende atto delle dimissioni di quattro assessori e del passaggio all’opposizione di sei consiglieri comunali appartenenti al gruppo Grande Sicilia – MPA.

Tuttavia, con il senso di responsabilità che ci contraddistingue sin dal primo giorno del nostro mandato, riteniamo che vi siano ancora questioni fondamentali da seguire, portare avanti e completare nell’esclusivo interesse della città di Lentini.

Le priorità che richiedono continuità amministrativa e un impegno costante sono numerose e strategiche:

1) tematiche relative alle risorse umane:

liquidazione delle performance delle annualità pregresse,

integrazione oraria del personale part-time, che attende questo riconoscimento da oltre vent’anni,

progressioni verticali;

2) monitoraggio e completamento dei lavori del PNRR (e non solo), in scadenza a giugno 2026, per evitare il rischio concreto di perdita dei finanziamenti, tra cui:

lavori di riqualificazione di Villa Marconi,

i lavori di piazza Duomo, via Nisida e via Francofonte,

la ristrutturazione dell’Archivio Storico,

gli interventi alla scuola Vittorio Veneto,

la costruzione già avviata dell’asilo comunale di Scala Alaimo;

3) avvio del PON Metro Città Medie, un finanziamento strategico che interesserà diversi quartieri, tra cui Scala Alaimo, e che richiede attenzione costante e capacità amministrativa;

4) intervento sulla Trazzera Santa Maria La Cava, finanziato dall’ESA, fondamentale per la viabilità rurale e per lo sviluppo delle aree periferiche e archeologica;

5) progetto Kairos, che riguarderà la riqualificazione dell’ex macello, con ricadute significative sulle politiche sociali;

6) i lavori di ristrutturazione e consolidamento della Biblioteca Comunale;

7) ed altro ancora, a partire dal completamento della stesura del Consuntivo 2024.

Si tratta di dossier delicati e determinanti, che non possono essere abbandonati né rallentati a causa di scelte politiche che altri hanno deciso di intraprendere.

Il nostro gruppo conferma quindi la propria presenza, serietà e disponibilità a garantire la continuità amministrativa necessaria per non compromettere il futuro della città e per non disperdere importanti opportunità economiche e progettuali.

A differenza di quanto sosterranno i nostri detrattori, noi rimaniamo qui, non "attaccati alle poltrone", ma alla "Cosa Comune", in nome della coerenza, della trasparenza e della legalità, continuando a credere e lavorare per un futuro migliore per Lentini, non rimanendo soli e fermi, ma "Insieme in Movimento".

Siamo — come abbiamo fatto finora— al servizio della comunità, ogni singolo giorno, mettendoci la faccia e il massimo impegno, con la convinzione che il bene di Lentini venga prima di tutto.

Il Gruppo Consiliare “Insieme in Movimento” Agata Magnano Maria Grazia Culici Efrem Sanzaro (anche in qualità di Assessore)