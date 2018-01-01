Lentini, finita l’attesa... Ufficializzato il nuovo Consiglio Comunale. Via libera alla maggioranza del sindaco Pupillo

LENTINI (SR). L’attesa è finalmente terminata. A oltre un mese dalle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, arriva il via libera definitivo per la nuova assise cittadina. La sezione centrale ha infatti concluso l’operazione di revisione dei verbali elettorali, spazzando via ogni incertezza e non riservando alcuna sorpresa rispetto ai dati emersi dalle urne. Il Consiglio comunale di Lentini è ora ufficialmente formato.

Il sindaco Enzo Pupillo può quindi contare, in via definitiva e ufficiale, su una solida maggioranza di dieci consiglieri, pronti a sostenere l’azione amministrativa della sua giunta.

Dall’altra parte degli scranni siederà l’opposizione guidata da Giuseppe Fisicaro, entrato di diritto in consiglio comunale in qualità di candidato a sindaco sconfitto. Ad affiancare Fisicaro ci saranno cinque consiglieri eletti nelle liste a lui collegate, per un totale di sei esponenti di minoranza.

La composizione della Maggioranza (10 consiglieri) A sostenere il progetto del sindaco Pupillo saranno i rappresentanti delle cinque liste della coalizione vincente:

• Partito Democratico (PD): Rosita Vecchio, Ciro Greco e Lorenzo Aliano. • Territorio Unito: Mariella Cristiano e Rosario Vacanti. • Lentini C’è: Krizia Barbagallo e Pippo Innocenti. • Lentini Bene Comune: Davide Marchese e Cristina Stuto. • Lentini 2026: Nino Pulvirenti.

La composizione dell’Opposizione (6 consiglieri) Tra i banchi della minoranza, accanto a Giuseppe Fisicaro, siederanno:

• Liberi: Manlio Rossitto e Concita Fava. • Andiamo Avanti: Giuseppe Spada. • Grande Sicilia: Francesca Reale. • Fratelli d’Italia: Rossana Fangano.

Con l’ufficializzazione degli eletti, la fase burocratica post-elettorale si chiude definitivamente. Ora l’attenzione della città si sposta inevitabilmente sulla prima seduta del nuovo Consiglio comunale, che segnerà il vero e proprio fischio d’inizio per l’amministrazione Pupillo e per le dinamiche politiche che accompagneranno Lentini nei prossimi anni.