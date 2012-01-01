Lentini, emergenza rifiuti: la coalizione "Enzo Pupillo Sindaco" fa muro contro la riapertura della discarica Grotte San Giorgio

Un fronte unito che ha puntato il dito contro le recenti decisioni della Regione Siciliana, denunciando i gravi rischi per l’ambiente e la salute pubblica, e smontando le rassicurazioni provenienti dallo schieramento politico avversario. Le parole del candidato Sindaco Enzo Pupillo: "Un rischio per la salute, pronti al ricorso al TAR"

Ad aprire i lavori è stato Enzo Pupillo, il quale ha illustrato in modo analitico la cronistoria dell’emergenza. Pupillo ha reso noto l’esito di un proficuo incontro avuto in mattinata con il commissario straordinario del Comune, il dottor Puglisi.

Al centro della bufera c’è il decreto del Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione che ha autorizzato il ritorno in funzione della discarica di Grotte San Giorgio, chiusa dal 2015 perché satura. Pupillo ha denunciato un fatto gravissimo: l’autorizzazione all’abbancamento di altre 120.000 tonnellate di rifiuti è passata senza una nuova valutazione di impatto ambientale, basandosi su un documento risalente a ben 21 anni fa.

"È una situazione molto delicata e dal nostro punto di vista molto pericolosa per la salute dei nostri cittadini", ha affermato Pupillo, ricordando i reati di natura ambientale accertati in passato in quel sito dalla magistratura. Visti i tempi stretti, Pupillo ha sollecitato un’impugnativa immediata al TAR, da portare avanti congiuntamente con il vicino comune di Carlentini. Il candidato ha infine accusato aspramente la coalizione di destra e il candidato Fisicaro di mistificare la realtà, minimizzando un decreto esecutivo regionale a un "semplice parere" e prendendo in giro i cittadini.

L’affondo di Maria Cunsolo (M5S): "Basta giocare con le parole, la discarica riapre"

Particolarmente incisivo è stato l’intervento di Maria Cunsolo (M5S), che ha voluto smascherare i tentativi della controparte politica di placare gli allarmismi attraverso l’uso di tecnicismi fuorvianti.

Cunsolo si è scagliata contro l’utilizzo del termine burocratico "riprofilatura", spiegando ai cittadini cosa nasconda in realtà: "Riprofilatura significa che la discarica ha avuto un mutamento nella sua forma e nella sua condizione [...] se una discarica si muove vuol dire che non è stabile". Riempire questo "buco" per ridare stabilità all’impianto, secondo l’esponente pentastellata, è nei fatti una "vera e propria riapertura", con i cancelli di nuovo pronti ad accogliere immondizia.

La rappresentante del Movimento 5 Stelle ha inoltre sollevato un problema normativo di vasta scala. Ha evidenziato come questo provvedimento vada in deroga al neonato piano regionale dei rifiuti (che prevede l’abbandono delle discariche), creando un precedente pericoloso che scavalca d’imperio il consueto iter sulle valutazioni ambientali.

Per fermare quella che considera una vera e propria ingiustizia territoriale, Cunsolo ha annunciato che la battaglia varcherà i confini regionali: la questione di Lentini approderà direttamente alla Camera dei Deputati, tramite un’interpellanza parlamentare promossa dall’onorevole Scerra.

La conferenza si è chiusa con un rinnovato appello all’unità e con le parole conclusive di Pupillo. Come ribadito da tutti gli interlocutori, la difesa del territorio e della salute dei cittadini non può essere ridotta a mera polemica elettorale, ma richiede una mobilitazione concreta.

Lentini chiede a gran voce di non essere più considerata, per usare le parole emerse durante il dibattito, "il mondezzaio della Sicilia".