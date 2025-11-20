Lentini, crolla la maggioranza: quattro assessori e sei consiglieri lasciano Lo Faro. M5S: “Fallimento totale, il sindaco si dimetta”

Un colpo durissimo che segna, secondo il Movimento 5 Stelle, la fine politica dell’amministrazione guidata dal sindaco Lo Faro.

“La città è travolta da un disastro annunciato – ha dichiarato la consigliera Maria Cunsolo, portavoce M5S al Consiglio Comunale –. Questo crollo certifica una volta per tutte l’incapacità politica e amministrativa di Lo Faro. Lentini merita molto di più di questo spettacolo indecoroso”.

Il Movimento 5 Stelle accusa l’amministrazione di aver tradito la volontà degli elettori, costruendo una maggioranza “fondata su interessi personali, favori reciproci e piccoli giochi di potere”. Una strategia che, secondo i pentastellati, ha condannato la città a un progressivo degrado amministrativo, culminato ora in una crisi senza precedenti.

Cunsolo ha chiesto al sindaco di rassegnare le dimissioni “per dignità”, avvertendo che, in caso contrario, sarà “dovere politico e morale” delle opposizioni porre fine a quella che viene definita “un’agonia che sta soffocando la città”.

Il M5S si dice pronto a costruire un’alternativa credibile insieme alle forze progressiste che hanno scelto la coerenza e il bene comune. “La nostra dignità non è in vendita. E neppure il futuro della nostra città”, ha concluso Cunsolo.

La crisi apre ora scenari incerti: con la maggioranza ridotta ai minimi termini, il futuro dell’amministrazione Lo Faro appare appeso a un filo.

Ecco il comunicato della Consigliera M5S Maria Cunsolo

Il terremoto politico che oggi ha travolto Lentini era prevedibile solo per chi aveva il coraggio di guardare in faccia la realtà.

Un fallimento che ricade direttamente sui cittadini, costretti a subire da troppo tempo un’amministrazione improvvisata, incoerente e incapace di produrre risultati. Lentini merita molto di più di questo spettacolo indecoroso. A questo punto, Lo Faro dovrebbe avere un minimo di dignità e rassegnare le dimissioni. Se non lo farà, allora sarà nostro dovere – politico e morale – porre fine a questa agonia che sta soffocando la città.

Il Movimento 5 Stelle è pronto a costruire un’alternativa credibile insieme a tutte le forze progressiste che hanno scelto la coerenza e il bene comune, senza farsi comprare da promesse