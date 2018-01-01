Lentini al voto: chi ci azzecca davvero? Risponde ChatGPT

La domanda è semplice, quasi brutale: chi vincerà le amministrative a Lentini? La risposta, invece, appartiene al genere in voga che si chiama previsione elettorale: una forma elegante di incertezza, spesso travestita da scienza.

A Lentini la partita si gioca tra Giuseppe Fisicaro, Vincenzo Pupillo ed Efrem Sanzaro: tre candidati, tre coalizioni, molte liste, moltissimi aspiranti consiglieri e una città che, come spesso accade nei comuni medi siciliani, vota meno per ideologie compatte che per reti, famiglie politiche, fedeltà personali, memorie amministrative e aspettative di prossimità. Le cronache locali parlano infatti di una competizione a tre, con fratture nel centrodestra e con un quadro civico molto articolato.

ChatGPT, interrogata come una sibilla digitale con connessione instabile all’oracolo di Delfi, risponde che è impossibilitata a dire chi vincerà, ma osserva alcuni indizi. Pupillo sembra disporre di una macchina organizzativa ampia; Fisicaro può contare su un’area moderata e di centrodestra significativa; Sanzaro rappresenta una candidatura civica capace di intercettare consenso trasversale e di rendere più difficile la vittoria al primo turno.

Il fatto stesso che la campagna sia stata descritta come “corsa a tre” segnala che nessuno parte da una posizione talmente dominante da rendere superfluo lo scrutinio. Il punto sociologicamente interessante è che Lentini vota oltre che per scegliere un sindaco per decidere quale racconto fare di sé: città agricola, città dei servizi, città impoverita, città invecchiata, città che resiste, città che attende, città che protesta, città che spera.

In questo senso l’elezione da competizione amministrativa diventa rito pubblico di autorappresentazione collettiva. La previsione più prudente è dunque questa: se nessuno supera la soglia decisiva, il ballottaggio diventa altamente probabile. E lì, come insegna la scienza politica applicata ai bar di provincia, non vince necessariamente chi arriva primo, ma chi riesce a diventare secondo per tutti gli altri.

Conclusione: ChatGPT non sa chi vincerà a Lentini. Ma sospetta che vincerà chi saprà trasformare le liste in voti, i voti in alleanze, le alleanze in fiducia e la fiducia — merce rarissima — in governo della città. A Lentini, più che prevedere il vincitore, conviene prevedere il metodo: non fidarsi troppo delle previsioni.

Le amministrative 2026 vedono tre candidati — Giuseppe Fisicaro, Enzo Pupillo ed Efrem Sanzaro — e una competizione che le cronache locali descrivono come serrata, con confronto pubblico finale e campagna concentrata in poche settimane. Il precedente del 2021 invita alla prudenza: Saverio Bosco arrivò primo al primo turno, ma al ballottaggio vinse Rosario Lo Faro con il 51,70%, in una consultazione segnata da un’affluenza molto bassa, 32,24%.

Dunque, a Lentini “ci azzecca” non chi guarda solo il primo arrivato, ma chi capisce dove andranno i voti rimasti senza casa. L’ironia sociologica è questa: ChatGPT può leggere liste, alleanze e precedenti, ma non può misurare il peso di un caffè offerto, di un parente candidato, di una promessa amministrativa ricordata con precisione notarile.

Può però dire che il ballottaggio è il vero favorito: la Sicilia prevede la vittoria al primo turno solo oltre il 40%, e in una corsa a tre quella soglia diventa il primo grande avversario di tutti. Chi “ci azzecca”, allora? Forse chi formula la previsione meno spettacolare: Pupillo appare forte se compatta il campo progressista; Fisicaro se ricuce il centrodestra; Sanzaro se trasforma il civismo in voto personale e decisivo.

Ma la storia recente insegna che a Lentini il primo turno conta, il secondo racconta la verità.