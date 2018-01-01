Lentini - Verso le Amministrative: Enzo Pupillo incontra la cittadinanza al Palazzo Beneventano

LENTINI – Entra nel vivo la campagna elettorale con un appuntamento che punta tutto sulla partecipazione attiva. Giovedì 16 aprile, alle ore 18:00, la splendida cornice della sala conferenze di Palazzo Beneventano ospiterà l’incontro pubblico del candidato Sindaco Enzo Pupillo.

L’evento non nasce solo come momento espositivo, ma come una vera e propria assemblea aperta. Al centro della serata ci saranno le linee guida del programma elettorale, un piano strategico che Pupillo intende sottoporre al giudizio e all’integrazione da parte dei residenti.

Un programma partecipato

L’approccio scelto dal candidato è chiaro: costruire il domani partendo dall’ascolto. "Il futuro si costruisce non è solo un hashtag, ma la filosofia che guida questa fase della campagna. Pupillo illustrerà i pilastri della sua visione amministrativa, toccando temi cruciali come lo sviluppo urbano, il welfare e la valorizzazione del territorio, lasciando però ampio spazio agli interventi dei cittadini.

"Non si può amministrare una città senza conoscerne i battiti, le criticità e le speranze di chi la vive ogni giorno," fanno sapere dal comitato elettorale. "L’incontro di giovedì è l’occasione per trasformare le proposte dei singoli in un progetto collettivo."

Dettagli dell’evento

L’invito è esteso a tutti i cittadini, alle associazioni e alle realtà produttive del territorio che desiderano offrire il proprio contributo o semplicemente approfondire la conoscenza della proposta politica di Enzo Pupillo.

Data: Giovedì 16 aprile

Orario: 18:00

Luogo:Sala conferenze, Palazzo Beneventano

Obiettivo: Presentazione programma e ascolto proposte

L’appuntamento si preannuncia come un passaggio chiave per definire la coalizione d’intenti che sosterrà la corsa di Pupillo verso Palazzo di Città, in un clima di confronto che si preannuncia costruttivo e orientato al rinnovamento.