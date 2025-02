Sei all'interno di >> Eventi in giro |

Lentini - Convocazione del Consiglio Comunale in Seduta Aperta

Il prossimo giovedì 6 marzo 2025, alle ore 18:00, si terrà una seduta del Consiglio Comunale di Lentini in adunanza aperta presso la Sala Udienze "G. Falcone" del Palazzo di Giustizia in via Caltanissetta. Saranno trattate le problematiche relative all’Istituto Comprensivo "Riccardo da Lentini - Vittorio Veneto". La riunione è stata convocata a seguito della conferenza dei capigruppo tenutasi il 24 febbraio.

di Giuseppe Castiglia - martedì 25 febbraio 2025 - 75 letture

Convocazione Consiglio Comunale in seduta aperta All’incontro sono invitati a partecipare tutti i consiglieri comunali, il sindaco di Lentini, i componenti della giunta comunale, il coordinatore del settore lavori pubblici, il responsabile del servizio edilizia scolastica, il coordinatore del settore polizia municipale e altri rappresentanti delle istituzioni locali. Sono stati invitati anche rappresentanti di interesse diffuso, tra cui la dirigente dell’Ufficio X - Ambito Territoriale di Siracusa, Dott.ssa Luisa Giliberto, la dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale "Riccardo da Lentini - Vittorio Veneto," Prof.ssa Francesca Liotta, e i rappresentanti del Consiglio d’Istituto dello stesso comprensivo. L’ordine del giorno della riunione prevede la trattazione delle problematiche relative all’Istituto Comprensivo "Riccardo da Lentini - Vittorio Veneto". La convocazione è stata disposta ai sensi dell’art. 59 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e, trattandosi di argomenti di rilevante interesse generale per la città, sono stati invitati rappresentanti di interesse diffuso ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello Statuto del Comune di Lentini. La seduta aperta rappresenta un’importante opportunità per i cittadini di Lentini di partecipare attivamente al processo decisionale e contribuire con le loro opinioni e preoccupazioni al dibattito pubblico. Il Consiglio Comunale in Seduta Aperta è un importante momento di confronto democratico a cui tutti i cittadini dovrebbero partecipare al fine di contribuire e a migliorare il futuro della comunità.

