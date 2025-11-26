Legge elettorale e democrazia

Le elezioni regionali e nazionali con relative soglie di sbarramento e con il maggioritario non garantiscono l’uguaglianza del voto... Con l’operazione di sbarramento la democrazia si libera degli oppositori e dei dissenzienti radicali, in modo da far convergere la destra e la sinistra verso la “palude” del centro.

La costituzione italiana con l’articolo 48 sancisce l’uguaglianza del voto. Agli elettori la Repubblica garantisce libertà, uguaglianza e segretezza, l’articolo è chiaro nel suo intento di fondare una Repubblica pienamente democratica. Il voto eguale dona dignità a tutti i cittadini, i quali “egualmente cittadini” devono essere rappresentati. Le differenze sono in tal modo difese e valorizzate:

“Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge”.

Le elezioni regionali e nazionali con relative soglie di sbarramento e con il maggioritario non garantiscono l’uguaglianza del voto. Quest’ultimo implica la rappresentanza delle minoranze che in tal maniera hanno diritto ad essere rappresentate e a “prendere la parola per essere ascoltate”. Lo sbarramento percentuale e il maggioritario non rendono i votanti eguali, poiché i votanti di partiti e di movimenti che non raggiungono la soglia di sbarramento sono votanti ineguali, poiché il loro voto vale niente. Essi, in quanto minoritari, non sono degni di rappresentanza e, dunque, la loro parola e le loro opinioni non hanno possibilità alcuna di esprimersi ed entrare nella dialettica democratica.

Con l’operazione di sbarramento la democrazia si libera degli oppositori e dei dissenzienti radicali, in modo da far convergere la destra e la sinistra verso la “palude” del centro.

La soglia di sbarramento, inoltre, incoraggia l’astensione, poiché in tanti ritengono che non vi siano le condizioni di visibilità per poter raggiungere la fatica spoglia. La democazia scoraggia se stessa, poiché si insegue il risultato che rassicura le oligarchie. Non a caso le formazioni politiche si presentano agli elettori come parte del “centrodestra” o del “centrosinistra”. Oltre il centro non vi è nulla al punto che la “democrazia” con gli sbarramenti rende il sistema stabile mediante la sclerotizzazione verso il centro, tanto che le differenze tra centrodestra o centrosinistra sono limitate alla propaganda ma entrambi gli schieramenti sono liberisti e atlantisti. Il voto di coloro che legittimamente si schierano con il centro non è eguale ma disuguale, poiché alla non rappresentanza delle formazioni minori si deve aggiungere il maggioritario con relativi premi numerici.

Le ultime elezioni regionali con il crolla dei votanti, circa il 60% degli elettori si è astenuto, denunciano i limiti democratici delle leggi elettorali varate anche dalla sinistra, vedasi caso Puglia, pertanto non ci si reca alle urne, in quanto la soglia di sbarramento è doppia. La prima soglia è la circolazione delle idee. Nei media gli spazi sono occupati dai soliti volti e dagli slogan omologati, per cui i dissenzienti non possono far circolare i loro programmi né possono confrontarsi con i partiti di governo.

La seconda soglia è la percentuale da raggiungere alle elezioni. In Puglia è all’8% per cento, in Turchia al 10%, il paragone è opportuno per comprendere l’abisso in cui sta cadendo la Repubblica. Il voto con simili leggi elettorali non è libero e non è eguale, poiché la libertà è confronto e possibilità di far conoscere mediante i propri rappresentanti l’alternativa. Il sistema, invece, blinda l’oligarchia mediante leggi elettorali che devono confermare il sistema.

Il voto non è segreto in questo contesto, poichè se al voto si reca circa il 40% della popolazione è facile desumere la posizione politica dei votanti. Le leggi elettorali nazionali e regionali dovrebbero essere riformate in direzione del proporzionale, il quale consente la rappresentanza e la visibilità di idee non conformi al sistema. Una democrazia che teme le idee divergenti non è tale, essa è fragile e ciò è pericoloso. La democrazia difende se stessa con la “democrazia reale” e non certo con la “democrazia formale”.

I dissenzienti in questo momento storico sono maggioranza senza rappresentanza, essi dovrebbero unirsi per democratizzare le leggi elettorali. Ancor prima dei programmi, questo dovrebbe essere l’obiettivo, in modo da garantire l’uguaglianza di tutti i votanti.

La nostra è una “strana democrazia”, sempre pronta a battersi il petto in difesa delle differenze, ma mai pronta a dar voce a coloro che si pongono in modo critico e progettuale verso l’attuale sistema, pertanto la democrazia, al momento, sembra più un mito che una realtà. Esigere una legge elettorale rispondente all’articolo 48 può essere l’inizio per una reale trasformazione della socoetà tutta. L’articolo 3 anch’esso ribadisce la dignità di tutte le opinioni, le quali senza rappresentanza non sono tali:

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.