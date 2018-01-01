La scuola dell’accoglienza e della nonviolenza

La scuola contemporanea si trova dinanzi a una scelta decisiva: essere luogo di riproduzione delle dinamiche della competizione, dell’esclusione e della violenza simbolica, oppure divenire spazio generativo di pace, dialogo e riconoscimento reciproco. In un tempo storico attraversato da guerre, nazionalismi, paure identitarie e processi di militarizzazione culturale, l’educazione assume una responsabilità etica fondamentale: custodire l’umano.

La scuola dell’accoglienza nasce precisamente da questa esigenza. Essa non è semplicemente un’istituzione che integra differenze, ma una comunità pedagogica che riconosce nell’alterità il fondamento stesso della formazione. L’altro non costituisce una minaccia da assimilare né una presenza deficitaria da correggere; egli rappresenta invece una possibilità di ampliamento del mondo, una apertura critica e spirituale verso forme nuove di convivenza e di comprensione reciproca.

In tale prospettiva, lo studente proveniente da altrove non può essere interpretato attraverso categorie riduttive fondate sulla mancanza linguistica, sociale o culturale. Ogni essere umano porta con sé una storia, una memoria, una costellazione di simboli, credenze, valori e visioni del mondo che costituiscono una ricchezza pedagogica inestimabile. La differenza culturale non è un limite da colmare, ma un orizzonte ermeneutico che permette alla scuola di diventare realmente universale.

La pedagogia dell’accoglienza si oppone pertanto a ogni forma di etichettamento e marginalizzazione. Quando la scuola definisce l’altro soltanto attraverso ciò che non possiede — competenze linguistiche, codici culturali dominanti, appartenenza nazionale — produce inevitabilmente esclusione e subordinazione simbolica. Educare significa invece riconoscere la dignità originaria della persona nella sua irriducibile unicità. Ogni soggetto umano è plurale, poliedrico, complesso; la sua identità si costruisce nell’intreccio di esperienze, culture, relazioni e aspirazioni differenti.

La scuola della nonviolenza si fonda allora su una concezione relazionale dell’essere umano. L’identità non nasce contro l’altro, ma attraverso l’altro. Per questa ragione l’educazione autentica non può alimentare logiche di separazione, ostilità o superiorità culturale. La militarizzazione delle coscienze — che si manifesta nella retorica del nemico, nella cultura della competizione assoluta e nell’indifferenza verso la sofferenza altrui — rappresenta una radicale negazione della funzione pedagogica della scuola.

Ogni forma di militarismo educativo genera infatti paura, conformismo e alienazione. Quando il sapere viene subordinato alla logica della forza, l’educazione perde la propria vocazione emancipatrice e si trasforma in strumento di disciplinamento ideologico. La scuola cessa di essere luogo di crescita critica e diviene spazio di adattamento passivo. Contro tale deriva, la pedagogia della pace propone una cultura dell’ascolto, della cooperazione e della responsabilità condivisa.

La nonviolenza, in ambito educativo, non coincide con la semplice assenza di conflitto. Essa costituisce una pratica quotidiana di riconoscimento reciproco, di cura della parola, di giustizia relazionale e di apertura dialogica. Educare alla nonviolenza significa formare soggetti capaci di abitare la complessità senza trasformare la differenza in ostilità. Significa apprendere il valore del confronto, della mediazione e della solidarietà come strumenti fondamentali della convivenza democratica.

In questa prospettiva, la scuola deve configurarsi come laboratorio permanente di umanizzazione. Le aule scolastiche non possono essere ridotte a luoghi di mera trasmissione tecnica del sapere; esse devono diventare spazi etici nei quali si apprendono la fraternità, la corresponsabilità e il rispetto della dignità umana. La conoscenza autentica non separa dall’altro, ma conduce verso l’altro.

La scuola dell’incontro educa pertanto al viaggio simbolico verso l’altrove. Incontrare culture differenti significa decostruire stereotipi, oltrepassare rigidità identitarie e riconoscere che nessuna civiltà possiede il monopolio della verità o dell’umanità. L’educazione interculturale non rappresenta una disciplina aggiuntiva, bensì una forma complessiva di interpretare la relazione educativa e la cittadinanza democratica.

In tale orizzonte, l’amore pedagogico assume un significato profondamente politico ed etico. Amare, nell’educazione, non significa esercitare paternalismo o sentimentalismo, ma riconoscere nell’altro una presenza degna di ascolto, di parola e di futuro. La scuola dell’amore si oppone radicalmente alla cultura dell’odio perché sceglie la cura invece della sopraffazione, il dialogo invece della violenza, la cooperazione invece dell’annientamento reciproco.

Costruire una scuola della pace significa allora edificare contesti educativi nei quali ciascuno possa sentirsi accolto senza rinunciare alla propria identità. La vera inclusione non richiede uniformità, ma convivenza delle differenze dentro una comune appartenenza umana. La fraternità non annulla le pluralità; le custodisce e le valorizza.

La scuola dell’accoglienza e della nonviolenza rappresenta dunque una delle più alte forme di resistenza culturale ed etica del nostro tempo. Essa educa a riconoscere nell’altro non un nemico, ma un volto; non una minaccia, ma una possibilità; non un estraneo da temere, ma un compagno di cammino nella comune ricerca di senso, dignità e umanità.

Solo una scuola capace di educare alla pace potrà contribuire realmente alla costruzione di una società più giusta, solidale e democratica. Perché la pace non nasce spontaneamente dalla storia: essa è un’opera educativa, fragile e quotidiana, che richiede coscienze aperte, linguaggi accoglienti e comunità fondate sulla dignità inviolabile di ogni persona.

La scuola contro il militarismo che è violenza e alienazione e odio. Al contrario la scuola per fare dialogare l’altro e l’altrove per costruire fermamente contesti e ambiti didattici per creare logiche di pace e dinamiche accoglienti di Nonviolenza. Lo straniero ossia lo studente che viene da altrove non deve essere bollato come deficitario perché è portatore di una diversità culturale implicita che consiste nella sua ricchezza e nel suo portato valoriale e nel contenuto di ideali e di idee e di fedi tutti elementi differenti tra loro che costituiscono il vero fondamento della persona nella sua ricca dimensione di cultura e fraternità e idealità e unicità nella complessità dell’essere differenti gli uni dagli altri e al contempo unici e con una identità poliedrica e multiforme. La scuola dell’incontro contro la militarizzazione e contro la guerra. La scuola dell’amore contro l’odio e la violenza in continui viaggi esplorativi di pace verso l’altro e l’altrove.