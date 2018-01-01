La questione nucleare e il futuro della civiltà nel pensiero di Carlo Cassola

Carlo Cassola è stato uno degli intellettuali più lucidi e controcorrente del Novecento italiano. Scrittore di grande sensibilità narrativa e militante pacifista, negli ultimi anni della sua vita si impegnò con forza contro la corsa agli armamenti nucleari e contro la logica dei blocchi militari contrapposti, denunciando il rischio di una civiltà fondata sulla distruzione reciproca. La sua riflessione, spesso isolata nel panorama culturale del tempo, appare oggi di sorprendente attualità. Nel contesto delle guerre in Ucraina e in Medio Oriente, del riemergere delle tensioni geopolitiche globali e del rilancio del dibattito sul nucleare — sia militare sia energetico — torna centrale la sua domanda di fondo: può l’umanità affidare la propria sicurezza a strumenti capaci di annientarla? In un’epoca segnata da nuove instabilità e dalla persistenza dell’arsenale atomico, il pensiero di Cassola richiama con urgenza la necessità di una cultura della pace, del limite e della responsabilità.

Nel corso della storia umana la paura ha assunto molti volti: la fame, le epidemie, le invasioni, la tirannia, la miseria, l’ignoto. Ogni epoca ha conosciuto il proprio abisso. Tuttavia, la modernità tecnologica ha introdotto una frattura radicale: per la prima volta una specie vivente dispone dei mezzi per cancellare se stessa in tempi estremamente brevi. La minaccia nucleare non è soltanto una crisi tra le altre del nostro tempo; è il simbolo estremo di una civiltà che ha trasformato la potenza in principio organizzatore della politica, dell’economia e della scienza.

Carlo Cassola comprese con straordinaria lucidità che il problema atomico non può essere confinato alla strategia militare o alla diplomazia internazionale. Dietro l’arma nucleare si cela una forma di razionalità più profonda e inquietante: l’idea che la sicurezza possa fondarsi sulla minaccia, che la pace possa nascere dall’equilibrio del terrore, che il possesso della capacità di distruzione totale costituisca una garanzia di stabilità. È una logica paradossale, che trasforma l’umanità in ostaggio della propria stessa intelligenza tecnica.

La bomba atomica rappresenta il punto culminante della “tecnologia della potenza”. La tecnica, nata per alleviare la fragilità umana e ampliare le possibilità della vita, viene progressivamente subordinata alla competizione geopolitica e alla volontà di dominio. In questo processo, la conoscenza scientifica perde la propria neutralità originaria non perché sia intrinsecamente colpevole, ma perché viene assorbita da apparati di potere che ne orientano gli scopi. L’energia del nucleo atomico, che avrebbe potuto rappresentare una nuova relazione con la materia e con la natura, diventa invece uno strumento di annientamento globale.

La peculiarità del rischio nucleare risiede nella sua assolutezza. Altre crisi contemporanee – il collasso climatico, la perdita di biodiversità, le pandemie globali, le disuguaglianze crescenti, le tensioni geopolitiche – producono sofferenze enormi e minacciano il futuro delle società umane. Tuttavia, esse si sviluppano generalmente attraverso processi graduali, che lasciano margini di adattamento e trasformazione politica. La guerra nucleare, invece, comprime il tempo storico fino quasi ad annullarlo: in pochi minuti potrebbero essere distrutte città, ecosistemi, istituzioni e memorie culturali; in poche ore la civiltà costruita in millenni potrebbe precipitare in un collasso irreversibile.

Questa consapevolezza impone di interrogarsi non solo sugli armamenti, ma sulla struttura stessa dell’ordine internazionale. Il sistema degli Stati moderni continua a fondarsi sul principio della sovranità assoluta: ogni Stato rivendica il diritto di perseguire i propri interessi, armarsi e competere per la propria sicurezza. Ma quando gli strumenti di questa competizione diventano capaci di distruggere l’intera specie umana, la sovranità entra in contraddizione con la sopravvivenza collettiva. Nessuna nazione può salvarsi da sola in un mondo interdipendente. L’illusione dell’autosufficienza geopolitica si infrange contro l’evidenza di un destino comune.

La tragedia del nostro tempo è che questa evidenza non ha ancora prodotto una maturazione etica e politica adeguata. La tecnica evolve più rapidamente della coscienza. L’umanità possiede capacità scientifiche straordinarie, ma resta spesso prigioniera di pulsioni arcaiche: paura, desiderio di dominio, competizione, identificazione tribale. Ne deriva una sproporzione inquietante tra potere materiale e saggezza morale. Abbiamo costruito strumenti degni di una potenza quasi divina senza aver sviluppato una corrispondente maturità etica.

Eppure, la minaccia nucleare non può essere isolata dalle altre crisi globali. Tutte sembrano derivare da una medesima matrice culturale: l’idea che la realtà — la natura, i corpi, le società, perfino le coscienze — possa essere ridotta a oggetto di controllo e sfruttamento. La crisi ecologica nasce dalla trasformazione del pianeta in risorsa illimitata; la finanziarizzazione estrema deriva dalla subordinazione della vita alla logica del profitto; il dominio digitale e algoritmico si fonda sulla pretesa di governare il comportamento umano attraverso la sorveglianza e la previsione. Anche l’arma nucleare appartiene a questa civiltà della potenza illimitata, che fatica a riconoscere il valore del limite.

Il limite, invece, è la condizione stessa della vita. Ogni ecosistema vive di equilibri delicati; ogni relazione umana richiede reciprocità; ogni libertà autentica implica responsabilità. La modernità ha certamente ampliato le possibilità dell’esistenza, ma ha spesso interpretato la libertà come espansione indefinita del potere tecnico ed economico. Così facendo ha dimenticato che una civiltà può sopravvivere solo se è capace di autolimitarsi. Il problema decisivo non è arrestare la tecnica, ma orientarla verso fini compatibili con la dignità della vita.

La pace, in questa prospettiva, non può ridursi all’assenza temporanea di guerra. Una pace fondata esclusivamente sulla deterrenza resta fragile, perché vive sotto il ricatto permanente della distruzione reciproca. La pace autentica richiede invece istituzioni internazionali più solide, forme di cooperazione sovranazionale, educazione critica, riduzione delle disuguaglianze, cultura del dialogo e democratizzazione della conoscenza scientifica. Richiede soprattutto un mutamento antropologico: il passaggio da una civiltà della competizione a una civiltà della corresponsabilità.

La domanda più radicale che la questione nucleare pone è se l’umanità sia capace di riconoscersi come comunità di destino. Finché gli esseri umani continueranno a percepirsi principalmente come membri di blocchi contrapposti, la logica della potenza continuerà a prevalere. Ma l’era atomica ha reso evidente che la sopravvivenza è un problema comune: nessun confine può fermare gli effetti di un conflitto nucleare globale.

In questo senso, la minaccia atomica contiene anche una possibilità paradossale: quella di costringere l’umanità a maturare. Davanti alla possibilità concreta dell’autodistruzione, si apre la scelta tra la perpetuazione della logica del dominio e il riconoscimento del carattere fragile e prezioso della vita comune. Non esistono garanzie che prevalga la seconda strada, ma proprio questa incertezza rende decisiva la responsabilità delle coscienze.

Ogni generazione eredita il mondo da quelle precedenti, ma oggi la posta in gioco è più radicale: non si tratta solo di trasmettere un mondo più giusto o più vivibile, ma di garantire che un mondo continui a esistere. La questione nucleare ci ricorda che la civiltà umana non è immortale: può dissolversi rapidamente, travolta dalla stessa potenza che ha saputo generare.

Comprendere questo significa forse abbandonare l’illusione di un progresso automatico e infinito, per riscoprire un’etica della misura, della responsabilità e della cura reciproca. Solo allora la tecnica potrà tornare a essere strumento della vita, anziché anticipazione della sua fine.

La ragazza di Bube, 1963

Nella foto: un immagine del film “La ragazza di Bube” del 1963 diretto da Luigi Comencini, tratto dall’omonimo romanzo di Carlo Cassola, uno degli scrittori italiani più attenti alla dimensione etica e civile del dopoguerra. Ambientato nella Toscana del secondo dopoguerra, il film racconta le difficoltà di un paese segnato dalle ferite della guerra civile e dalla lenta ricostruzione morale e sociale.

La protagonista, Mara, è una giovane contadina che si innamora del partigiano Bube. Il ragazzo, coinvolto in un episodio di violenza politica culminato in un omicidio, è costretto alla fuga e successivamente all’arresto. Mara, nonostante le difficoltà e il dolore dell’attesa, mantiene un legame profondo con lui.

Durante l’assenza di Bube, Mara conosce Stefano, un giovane che le offre una vita diversa, più stabile e serena. Tuttavia, quando Bube viene arrestato e processato, la ragazza si trova di fronte a una scelta morale e affettiva decisiva.

Il film mette in scena il conflitto tra amore, fedeltà e possibilità di un nuovo inizio, trasformando una vicenda privata in una riflessione più ampia sulle conseguenze della guerra e sulla difficoltà di ricostruire la normalità nel dopoguerra italiano.

La regia di Comencini adotta uno stile realistico e sobrio, attento alla psicologia dei personaggi e lontano da ogni retorica eroica. La fotografia contribuisce a rendere l’atmosfera austera e intensa del racconto.

Claudia Cardinale interpreta Mara con grande intensità emotiva, mentre George Chakiris veste i panni di Bube. Il film è sostenuto da una forte componente musicale di Carlo Rustichelli.

L’opera ha ottenuto importanti riconoscimenti e rimane una delle più significative rappresentazioni cinematografiche del dopoguerra italiano. Centrale è il tema della memoria storica e della responsabilità individuale di fronte alla violenza politica.

Il film, come il romanzo di Cassola, propone una visione disincantata della Resistenza, lontana dall’epica e più vicina alle contraddizioni umane.

In conclusione, La ragazza di Bube è una riflessione sulla fedeltà, sul sacrificio e sulle conseguenze intime della storia collettiva.