La nuova corsa agli armamenti e il Trattato ONU contro le armi nucleari

Nel pieno di una nuova stagione di conflitti globali, mentre la guerra in Ucraina riporta apertamente nel dibattito internazionale il rischio atomico e le tensioni in Medio Oriente alimentano scenari di escalation imprevedibili, il tema del disarmo nucleare torna a imporsi come una delle questioni decisive del XXI secolo. Non si tratta soltanto di sicurezza militare o di equilibri geopolitici: il problema nucleare riguarda ormai il modello stesso di civiltà che l’umanità intende costruire.

In questo scenario assume un significato particolarmente rilevante il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW), adottato dalle Nazioni Unite nel 2017. Il valore storico del trattato non consiste soltanto nel tentativo di limitare o abolire gli arsenali atomici, ma soprattutto nella sfida culturale, etica e politica che esso pone all’intero paradigma della deterrenza nucleare.

Per oltre settant’anni la sicurezza internazionale è stata costruita attorno a una convinzione apparentemente paradossale: la pace sarebbe garantita dalla possibilità della distruzione reciproca. Secondo la logica della deterrenza, nessuna potenza nucleare sceglierebbe deliberatamente un conflitto capace di provocare l’annientamento collettivo. La minaccia della catastrofe diventerebbe dunque il fondamento stesso della stabilità mondiale.

Eppure proprio qui emerge la contraddizione centrale del sistema contemporaneo: una pace fondata sulla paura può davvero essere considerata pace?

Il TPNW rompe questo schema introducendo una prospettiva radicalmente diversa. Il trattato non considera le armi nucleari semplici strumenti strategici da regolamentare o contenere, ma dispositivi incompatibili con la dignità umana, con il diritto internazionale umanitario e con l’idea stessa di convivenza civile.

La questione diventa allora non soltanto militare ma filosofica e antropologica. L’intero sistema nucleare globale si fonda infatti sulla gestione permanente della paura: paura dell’aggressione, della vulnerabilità strategica, della superiorità tecnologica dell’avversario. Gli Stati nucleari non mantengono i propri arsenali perché desiderano utilizzarli concretamente, ma perché ritengono indispensabile la minaccia del loro utilizzo.

In questo senso, la deterrenza trasforma la paura nel principio organizzatore dell’ordine internazionale. La stabilità globale non nasce dalla fiducia reciproca o dalla cooperazione tra i popoli, ma dalla consapevolezza che una guerra totale condurrebbe alla distruzione reciproca assicurata.

Durante la Guerra fredda questa logica produsse certamente un equilibrio che evitò lo scontro diretto tra le grandi potenze atomiche. Tuttavia, si trattava di un equilibrio fragile e profondamente instabile. La crisi dei missili di Cuba del 1962 mostrò quanto il mondo fosse vicino alla catastrofe non necessariamente per volontà politica deliberata, ma per errori di calcolo, incomprensioni strategiche e meccanismi di escalation incontrollabili.

Negli anni successivi emersero altri episodi inquietanti: falsi allarmi nei sistemi radar, errori informatici, interpretazioni sbagliate di movimenti militari. Tutto questo dimostra che la deterrenza non elimina il rischio della guerra nucleare; semplicemente convive con esso.

Il TPNW propone invece una trasformazione profonda del concetto stesso di sicurezza. La sicurezza autentica, secondo questa prospettiva, non può derivare dall’accumulazione infinita di armamenti, ma dal riconoscimento della vulnerabilità condivisa dell’umanità.

Qui risiede il nucleo etico più innovativo del trattato. Le armi nucleari non minacciano soltanto eserciti o governi nemici: mettono in discussione la sopravvivenza stessa della civiltà umana. La deterrenza finisce così per normalizzare l’idea dell’annientamento totale come strumento legittimo di stabilità geopolitica.

Il TPNW tenta di spezzare questa normalizzazione attraverso un processo di delegittimazione culturale simile a quello che, nel corso del Novecento, portò alla condanna internazionale delle armi chimiche e biologiche. Anche quelle armi, inizialmente considerate strumenti leciti di guerra, vennero progressivamente percepite come incompatibili con i principi fondamentali dell’umanità.

Naturalmente il trattato presenta limiti evidenti. Le principali potenze nucleari non hanno aderito e continuano a considerare la deterrenza essenziale per la propria sicurezza strategica. Da un punto di vista strettamente realistico, il TPNW non appare oggi in grado di modificare immediatamente gli equilibri militari globali.

Ma sarebbe riduttivo giudicarlo esclusivamente sulla base della sua efficacia pratica nel breve periodo. Le grandi trasformazioni storiche e normative raramente si producono in modo improvviso. Esse maturano attraverso lunghi processi culturali, morali e politici capaci di cambiare progressivamente la percezione collettiva della legittimità di determinati strumenti di potere.

Ed è precisamente qui che il TPNW rivela la sua importanza storica più profonda. Il trattato introduce una nuova coscienza internazionale nella quale l’arma nucleare non appare più come elemento inevitabile della politica mondiale, ma come minaccia incompatibile con il futuro stesso dell’umanità.

La vera posta in gioco è dunque civile e antropologica. Una civiltà che fonda la propria sicurezza sulla capacità di autodistruggersi resta prigioniera di una contraddizione radicale. Il TPNW tenta di uscire da questa contraddizione proponendo il passaggio da una pace negativa fondata sul terrore a una pace positiva fondata sulla cooperazione, sul diritto internazionale, sulla diplomazia multilaterale e sulla responsabilità condivisa.

In un tempo segnato dalla riapertura della corsa agli armamenti, dal deterioramento delle relazioni internazionali e dal ritorno della minaccia atomica nel linguaggio politico globale, il trattato ONU contro le armi nucleari rappresenta dunque molto più di un accordo tecnico sul disarmo. È una sfida etica e politica al paradigma stesso della deterrenza.

Per la prima volta il problema nucleare viene affrontato non soltanto come questione strategica, ma come questione di civiltà. E forse proprio in questa capacità di rimettere al centro la sopravvivenza comune dell’umanità risiede il significato più profondo del TPNW.