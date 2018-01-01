La maternità di Lady Gaga e Michael Polansky

Lady Gaga e Michael Polansky hanno dichiarato di essere diventati “genitori” mediante una madre surrogata. La bimba è nata il 9 giugno. Giornali e media inneggiano e osannano Lady Gaga immortalata in tenere foto con la neonata. Lady Gaga è, dunque, paradigma della nuova maternità.

Per anni la cantante è stata sostenitrice dei diritti individuali e icona del movimento LGBT, ella stessa si è dichiarata bisessuale. I diritti individuali difendono la libera scelta della persona nel lavoro e nell’amore all’interno di una razionale progettualità interna alla comunità. Il diritto alla maternità surrogata, invece, è la forza del denaro con cui si compra il corpo di un altro essere umano.

La madre surrogata è affittata, il termine è terribile, nella sua interezza somatica e ontologica, in quanto gestante per altri, possiamo supporre che durante la gravidanza sia controllata nell’alimentazione e nei gesti, in quanto è portatrice di una “merce speciale”. La compratrice, in questo caso, è diventata madre senza interrompere la sua carriera e senza subire le normali e naturali trasformazioni che la maternità comporta. Certo non ha sentito scalciare la bimba e non l’ha nutrita col suo sangue, la sua maternità è mutila.

Ciò che è rilevante, in questo caso, è lo spot pubblicitario che viene fatto al mercato della maternità surrogata attraverso la società dello spettacolo. Le trasgressioni canore della cantante, dunque, non sono tali, ma semplicemente sono conformi al liberismo che non conosce limiti etici all’economicismo sfrenato, anzi si legittima una forma di dominio con la retorica della maternità. Il totalitarismo invisibile del mercato avanza, anche, a suon di musica e tra gli applausi di folle oceaniche che ammirano le esibizioni trasgressive della popstar.

Una coppia ricca compra il corpo di un’altra donna per esaudire il desiderio di maternità senza sforzo e senza la profondità del dono e, tutto questo, non suscita dubbi e nessuna inquietudine. Gli articoli dei media evitano di problematizzare il “dato angosciante” della libera compravendita e scambio di neonati e di descrivere, anche solo con l’immaginazione etica, la condizione di prostrazione della madre naturale che ha nutrito il proprio figlio con la propria carne per “venderlo ad altri”. Ciò che è legale spesso non è umano e non è etico.

La differenza di censo e di notorietà sono il fondamento di una nuova schiavitù che stentiamo a riconoscere dietro la rumorosa retorica dei diritti individuali. Oggi, nel 2026, si può comprare legalmente un bambino senza che vi siano impedimenti giuridici e senza nessuno scandalo. I media registrano senza commenti il lieto evento e il mercato dei diritti individuali fa un passo in avanti, giacché Lady Gaga ha una platea immensa di giovani e meno giovani a cui giunge un chiaro messaggio, ovvero ogni desiderio è esaudibile se si ha la forza del denaro. Siamo dinanzi ad un caso rilevante, in quanto la cantante assurge a modello di una maternità nuova e a misura di mercato.

Ciò che inquieta è il silenzio delle femministe, e non solo, le quali non difendono il soggetto debole, la madre surrogata, usata nella sua struttura biologica e ontologica di donna come “incubatrice umana”, per gli altrui desideri.

Una “civiltà” che rifiuta il “dono” per sostituirlo con il desiderio cosalizzante è violenta in sé e tutti siamo minacciati da tale logica del profitto e dell’uso. Non è l’unico caso e non sarà l’ultimo, ma la normalità con cui si accetta tale pratica non può che condurre ad una visione delle relazioni umane in cui l’altro è negato, in quanto è solo un mezzo da usare per esaudire un desiderio.

Ci vogliono insegnare che chi ha denaro può tutto e chi non ce l’ha è a servizio nel corpo e nella mente dei danarosi, e a simile forma mentis che avanza non possiamo abituarci, anzi il senso dello scandalo deve guidarci a resistere e a denunciare derive impensabili fino a qualche decennio fa, pertanto, mentre scorrono le foto di Lady Gaga con la neonata e i media evidenziano la tenerezza della made della bimba, non dimentichiamoci che il mondo è business e dietro quelle immagini c’è un’altra madre, il cui corpo è stato, nei fatti, comprato e usato per la gioia di un’altra donna.

La popstar fino al momento del parto della madre surrogata ha continuato le sue esibizioni e apparizioni per ritrovarsi madre senza aver partorito. Il lavoro è merce rara, pertanto donne in contingenze difficili potrebbero trasformarsi “volontariamente” in incubatrici umane per sopravvivere. Di questo non si discute, perché il mercato deve vivere sulla morte e sull’alienazione di molti.