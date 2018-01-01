La cultura della morte

L’attore Arnaud Denis, 43 anni, ha chiesto ed effettuato l’eutanasia, in Belgio, a causa delle sofferenze causate da un’operazione ad un’ernia. Non era in pericolo di vita.

L’occidente sta sperimentando in ordine sparso la “morte come diritto” per risolvere situazioni di dolore. Anche l’aborto è diventato un diritto costituzionale in Francia. La gravidanza è ormai ritenuta una malattia o un impedimento oggettivo alla “libertà”. La morte è parte integrante dell’offerta dei diritti individuali nel mercato della giurisprudenza capitalistica. Eutanasia e suicidio si applicano a malati terminali, depressi, sofferenti e coloro che vivono in condizioni materiali estreme.

Dal Canada al Belgio per arrivare alla nostra Italia nella quale le regioni, ormai autonome, hanno approvato l’eliminazione volontaria dei malati terminali nel silenzio totale della politica, della società civile e della politica. Toscana, Sardegna, Emilia Romagna e Veneto hanno regolamentato gli interventi per il fine vita. Anche in Puglia il Consiglio regionale discute per approvare la legge, è la medesima regione che si colloca terz’ultima per i tempi di attesa di una visita specialistica.

La Chiesa bisbiglia, ma non osa alzare la voce, benché proclami “Amore e Misericordia”. Nel silenzio complice generale, mortifero come la morte che avanza, si procede alla volontaria eliminazione dei deboli o di coloro che si percepiscono in una condizione senza speranza. Il vuoto dialettico consente “la normalizzazione e l’accettazione fatale” di tali disumane pratiche.

Siamo ad un passo dal nazionalsocialismo. L’esistenza ha un valore fino a quando si è efficienti e si può attraversare il mare periglioso della competizione senza temere “definite sconfitte”. L’atomistica della competizione conduce il soggetto in uno stato di prostrazione e di disperazione perenne, si è sempre sotto scacco, poiché se ci si dimostra “deboli” si è abbandonati nella sofferenza. Lo sguardo nel tempo del capitalismo soppesa il valore quantitativo della persona: censo, titoli, rete di amicizie e carriera, quando si cade “in disgrazia” si è oggetto di indifferenza e di disprezzo, anzi si lavora per la rimozione e per la sostituzione dei fragili.

Coloro che sono in condizione di sofferenza percepiscono con l’indifferenza lo sguardo velato di disprezzo, sono vissuti come “ostacoli” nella corsa verso il piacere e le chimere del successo. La solitudine e un sistema sanitario pubblico sempre meno generoso verso i fragili, in una società che si proclama inclusiva, inducono spontaneamente a chiedere “la morte”. Chi è solo ed è oggetto del senso di fastidio verso gli esclusi finisce col desiderarla, col chiederla fino ad implorarla.

Naturalmente il sistema è prodigo, i tempi per soddisfare il diritto alla morte sono velocissimi, è sufficiente consultare le pratiche sanitarie di eliminazione dei fragili per esserne edotti. Il servizio sanitario è celere, possiamo ipotizzare, in quanto coloro che soffrono “pesano sulle finanze”, pertanto la loro “volontaria e spontanea eliminazione” contribuisce a risanare le finanze, le cui risorse devono essere destinate alla produzione di armi per “le guerre” e per la sorveglianza digitale dei cittadini ormai sudditi. Nessuno è al sicuro, coloro che si percepiscono come vincenti, presto potrebbero cadere dai loro troni di gloria per entrare tra gli esclusi e i richiedenti la morte di Stato.

La finanziarizzazione della vita cela il nichilismo e l’ateismo su cui si fonda la libertà dell’occidente e delle democrazie all’ombra del capitalismo. La sofferenza non ha nessun senso nel nostro occidente, è solo un errore evolutivo e biologico, che si rifugge con la morte, o meglio si vuole riparare a tale errore della natura con la morte, pertanto nessun investimento sulle cure palliative, nessuna campagna a favore delle famiglie e delle vite, anzi ogni forma di comunità è guardata con sospetto, in quanto ci ricorda che la natura umana è sociale e solidale.

La cultura della morte imperante ha, dunque, un valore reazionario e, non certo rivoluzionario, poiché insegna che la soluzione è la morte e, mai la vita. La politica e la lotta di classe per affermare la vita con investimenti massicci per rendere le esistenze dignitose, materialmente e nelle relazioni, sono rimosse dall’immaginario pubblico. Resta, in tal modo, solo una visione biologica ed efficientistica dell’esistenza.

La società inclusiva è simile ad una foresta equatoriale in cui chi è ferito e non può più difendersi e, quindi, chiede la morte per non essere cannibalizzato con il disprezzo e saccheggiato dai “più forti”. Questa è la condizione di una realtà sociale in cui la politica, la religione e l’etica sono state rimosse mediante il pensiero unico del mercato.

Ogni vita ha valore fin quando ha da offrire qualcosa al mercato. C’è chi offre la propria giovinezza, chi il corpo e altri le competenze professionali, ma quando si ha da offrire solo il dolore e la propria condizione creaturale “il gioco è finito”. La sofferenza biologica è centuplicata dal senso di sconfitta e dalla disumanità di un sistema senza pietà, senza Dio, senza speranza e senza pensiero, per cui si sceglie “volontariamente la morte”.

Ciò che scandalizza è il silenzio di tanti e di troppi e ciò sta rendendo l’occidente un luogo infernale, in cui la vita umana vale niente, mentre il mercato e la finanza sono tutto. Questa è la nostra realtà tragica dinanzi alla quale chiunque distolga lo sguardo è già complice.

La spesa sanitaria in Italia si attesta intorno al 6,2%, ancora in flessione rispetto agli anni precedenti, mentre la spesa per le armi entro il 2035 raggiungerà il 5%. Le ragioni immediate dell’offerta sul mercato dei diritti della dolce morte che avanza è in questi numeri. L’Europa intera si è impegnata ad aumentare le spese militari fondando la sua economia sulla guerra e sulla morte, per cui tutto è conseguenza… Nel 2025 l’Unione Europea ha investito 418 miliardi di euro in armi e da ben undici anni la spesa è in aumento e ciò favorisce la cultura della guerra e della morte.

Quest’ultima si infiltra nella psiche degli europei, ormai abituati a immagini, parole e comportamenti che esaltano la competizione, l’efficienza e la guerra quale “normale pratica del vivere”.

Uscire da questo fatalismo è necessario, prima che una intera civiltà si inabissi nella “banalità del male”. Per fermare il darwinismo sociale è necessario riattivare le energie, politiche, spirituali ed etiche di un continente che al momento sembra declinare verso il “niente della morte”. Tutti possiamo partecipare a questa difficile rinascita della vita.