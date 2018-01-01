La crisi dell’Occidente è il fattore che scatena le guerre

Le guerre che attraversano il presente – dall’Ucraina al Medio Oriente, fino alle tensioni diffuse in Asia e in Africa – non sono soltanto crisi regionali o conflitti tra Stati. Sono, sempre più chiaramente, il sintomo di una trasformazione più profonda: la crisi dell’ordine internazionale costruito dall’Occidente negli ultimi due secoli e consolidato dopo la fine della Guerra fredda.

Per decenni, la globalizzazione è stata presentata come un processo inevitabile e, in fondo, positivo: integrazione dei mercati, circolazione di capitali, interdipendenza economica. Ma questa globalizzazione non è stata neutrale. È stata, in larga misura, l’estensione su scala planetaria di un modello economico, politico e culturale occidentale, fondato sull’idea che mercato, democrazia liberale e apertura commerciale rappresentassero il punto di arrivo universale per tutte le società.

Oggi questa convinzione entra in crisi proprio nei luoghi dove il conflitto si fa più acuto. Le guerre contemporanee mostrano come l’interdipendenza economica non abbia eliminato la competizione tra potenze, ma l’abbia semmai resa più complessa e instabile. Le catene globali del valore, le risorse energetiche, le infrastrutture strategiche sono diventate strumenti di pressione e, talvolta, veri e propri obiettivi di guerra.

Allo stesso tempo, il linguaggio della globalizzazione – fatto di regole condivise e cooperazione multilaterale – convive sempre più con pratiche di chiusura, sanzioni, blocchi economici e sfere di influenza. Ciò che un tempo veniva presentato come un sistema aperto e inclusivo appare oggi attraversato da fratture profonde, in cui il principio della forza torna a imporsi su quello del diritto.

Le crisi attuali mettono inoltre in discussione la pretesa universalità dei valori occidentali. Non perché libertà, diritti o democrazia abbiano perso significato, ma perché il modo in cui sono stati esportati — spesso intrecciato a interessi economici e strategici — ha generato diffidenza e resistenze. In molte aree del mondo, questi valori vengono percepiti non come orizzonte condiviso, ma come strumenti di influenza o di pressione politica.

Le guerre di oggi rendono visibile anche un’altra contraddizione: quella tra retorica umanitaria e realtà geopolitica. I conflitti vengono raccontati e interpretati in modo diverso a seconda degli equilibri internazionali, alimentando l’idea di un doppio standard che mina la credibilità dell’ordine globale. Questo scarto tra principi dichiarati e pratiche concrete contribuisce a erodere la fiducia nelle istituzioni internazionali e nei meccanismi di governance globale.

In questo scenario, la globalizzazione appare meno come un destino e più come un campo di tensione. Da un lato continua a connettere economie e società; dall’altro produce reazioni di chiusura, rivendicazioni identitarie e tentativi di costruire alternative regionali o blocchi autonomi.

Il risultato è un mondo sempre più multipolare, in cui nessun attore è in grado di imporre da solo le proprie regole, ma in cui manca ancora un equilibrio condiviso. Le guerre contemporanee sono anche l’espressione di questa transizione: momenti in cui vecchi assetti resistono mentre nuovi equilibri faticano a emergere.

In questo contesto, la crisi dell’Occidente non coincide semplicemente con un declino, ma con la perdita della sua capacità di presentarsi come modello indiscusso. È una crisi di legittimità prima ancora che di potere, che obbliga a ripensare il significato stesso di globalizzazione, non più come uniformità imposta, ma come possibile pluralità di percorsi.

Ed è proprio dentro questa tensione – tra interdipendenza e conflitto, tra universalismo e differenze – che si gioca oggi il futuro dell’ordine internazionale.

La crisi del capitalismo alimenta le guerre

L’imperialismo moderno non può essere compreso senza considerare la trasformazione economica portata dalla rivoluzione industriale. Con la crescita della produzione, le potenze europee si trovarono di fronte a una necessità strutturale: reperire materie prime a basso costo e trovare nuovi mercati in cui vendere i prodotti industriali.

È in questo contesto che l’espansione coloniale assume un carattere sistemico. Non si tratta più soltanto di conquista o prestigio geopolitico, ma di una vera e propria esigenza economica. Il controllo delle risorse naturali – dal cotone al carbone, fino al petrolio – diventa essenziale per sostenere la crescita industriale. Parallelamente, l’apertura forzata dei mercati consente di esportare beni e capitali, spesso imponendo condizioni commerciali asimmetriche.

Questo processo è stato analizzato già all’inizio del Novecento da studiosi come Vladimir Lenin, che definiva l’imperialismo come “fase suprema del capitalismo”, e da economisti come John A. Hobson, che ne sottolineavano le radici economiche e finanziarie.

Ma accanto alla dimensione economica si sviluppa anche una costruzione culturale e ideologica. L’Occidente – Europa prima e Stati Uniti poi – inizia a percepire sé stesso come centro del mondo, portatore di un modello considerato universale: democrazia rappresentativa, economia di mercato, progresso tecnologico.

Questa visione si traduce in una narrazione che giustifica l’espansione come missione civilizzatrice. L’idea che esista un unico percorso di sviluppo valido per tutti i popoli legittima, di fatto, l’imposizione di modelli politici ed economici anche attraverso la forza.

Nel corso del Novecento, con il declino degli imperi coloniali tradizionali, questa logica non scompare, ma si trasforma. Il controllo diretto lascia spazio a forme più indirette di influenza: relazioni economiche, istituzioni finanziarie internazionali, alleanze militari. Il potere si esercita meno attraverso l’occupazione territoriale e più attraverso la capacità di orientare le regole del sistema globale.

Per decenni, soprattutto dopo la fine della Guerra fredda, questo assetto ha alimentato l’idea di un ordine internazionale centrato sull’Occidente, percepito come punto di arrivo della storia. Ma proprio questa convinzione oggi mostra i suoi limiti.

L’emergere di nuove potenze globali, come Cina e India, insieme al rafforzamento di attori regionali e coalizioni alternative, ha progressivamente ridisegnato gli equilibri internazionali. Il mondo appare sempre meno unipolare e sempre più articolato in una pluralità di centri di potere.

In questo contesto, l’idea di un modello universale entra in crisi. Paesi con sistemi politici, culturali ed economici differenti rivendicano il diritto di seguire percorsi autonomi, mettendo in discussione l’uniformità implicita nella visione occidentale.

La globalizzazione stessa, che per lungo tempo è stata interpretata come estensione del modello occidentale, si rivela oggi un processo più complesso e contraddittorio. Da un lato ha favorito interconnessioni e scambi; dall’altro ha evidenziato disuguaglianze e tensioni, alimentando richieste di maggiore sovranità e pluralismo.

La crisi della centralità occidentale non significa necessariamente il suo declino, ma piuttosto la fine di una pretesa egemonica incontrastata. Il mondo multipolare che emerge è più frammentato, ma anche potenzialmente più aperto a forme diverse di sviluppo e di organizzazione sociale.

Resta però una questione cruciale: se il superamento dell’universalismo occidentale porterà a un equilibrio più equo o a una competizione più instabile tra potenze.

In questo scenario, comprendere le radici economiche e culturali dell’imperialismo diventa essenziale non solo per interpretare il passato, ma anche per orientarsi nel presente. Perché le dinamiche di potere globale, pur cambiando forma, continuano a riflettere tensioni profonde tra interessi economici, identità culturali e aspirazioni politiche.