La Spagna nel cinquantesimo della morte di Franco

In Spagna le manifestazioni per il cinquantesimo della morte del “caudillo, capo militare, come si aveva abitudine chiamare Franco” sono state segnate da un susseguirsi di manifestazioni a ricordo del dittatore. Tra i manifestanti che lo ricordavano molti giovani tra cui la pronipote di Mussolini Orsola Mussolini. Le manifestazioni sono state organizzate dalla Falange organizzazione che si considera l’erede dell’esperienza falangista. I nuovi falangisti accusano il sistema democratico spagnolo di non essere realmente democratica, poiché essa è “un regime democratico”, ovvero un sistema autoritario mascherato da democrazia.

La democrazia spagnola è assediata al suo interno dai medesimi mali che stanno corrodendo la democrazia italiana ed europea. Il mercato ha divorato la politica, per cui i padroni dell’economia, nuovi signori feudali, hanno gradualmente reso il popolo plebe. Il lavoro è precarizzato, esso coincide con il normale sfruttamento dei lavoratori. La legge che in Spagna ha cercato di limitare lo sfruttamento legale, ha introdotto formule bizantine che non risolvono il problema, ma lo esasperano, si pensi al “contratto permanente discontinuo”. Quest’ultimo è un contratto a tempo indeterminato dove il lavoratore è a disposizione a chiamata. Il contratto è dunque solo nominalmente a tempo indeterminato, poiché l’attività lavorativa non è tale e, dunque, anche i salari sono più bassi con questa formula. Il sistema democratico spagnolo con tale riforma cerca di tacitare i lavoratori, ormai plebe a disposizione di chiamata, e si mostra chiaramente schierato con i padroni. Tale formula dovrebbe conciliare gli interessi dei lavoratori e dei padroni, ma in realtà i padroni dei mezzi di produzione hanno un chiaro potere di ricatto sui lavoratori, perché fuori dal perimetro del “contratto permanente discontinuo” continua a regnare il precariato.

La formula contrattuale è stata pensata per soddisfare le esigenze dei padroni che gestiscono stazioni sciistiche o per le campagne agricole e per esigenze estive o natalizie. Se le aziende necessitano di lavoratori dipendenti soltanto per un determinato periodo all’anno e l’esigenza si ripresenta costantemente ogni anno, l’impresa è obbligata a richiamare il lavoratore ogni anno per svolgere le attività per cui è stato assunto. I padroni dell’economia in Spagna hanno contratti e lavoratori su loro misura. Il popolo dei lavoratori nel regime democratico diventa funzione economica e, di conseguenza, deve cancellare dal proprio orizzonte la possibilità di progettare la vita famigliare o affettiva.

Un lavoratore a disposizione, dunque, come fosse una macchina da usare solo in determinate circostanze. Il lavoratore è un essere umano, questa variabile non è più contemplata, pertanto non può che viversi e pensarsi come uno schiavo posto a disposizione del padrone. Nella Spagna che lotta contro il precariato a parole, ma che nei fatti continua a reificare i lavoratori e con un sistema scolastico che ha notevolmente abbassato la qualità dell’istruzione, la nostalgia per il passato non può meravigliare.

Negli anni novanta per la scuola c’è stata la riforma LOGSE (acronimo di Ley Organica de Ordenacion General del Systema Educativo) e dal 2008 ulteriori interventi con cui si è drasticamente ridotto lo spazio alle discipline teoriche e critiche (storia e filosofia) per prediligere l’educazione finanziaria e digitale. Spazio notevole hanno avuto le materie professionalizzanti come il mercato richiedeva.

A marciare in ricordo di Franco è, dunque, una generazione precarizzata, anche quando le si offre contratti a tempo indeterminato, e sostanzialmente analfabeta. Gli analfabeti sono coloro che non hanno senso critico e sono stati addestrati a non pensare secondo modalità complesse. Il semplicismo e la precarietà sociale ed esistenziale difficilmente consentono di progettare e di pensare il futuro, per cui ci si rifugia in un passato mitico (Franco).

Il popolo dei giovani precarizzato e senza futuro abbandonato dalle sinistre si guarda indietro e fantastica su Franco e sul suo tempo storico non conoscendolo. Le nuove generazioni nell’Europa dei soli diritti individuali sono singolarità senza riferimenti forti. La Spagna tradizionale con la sua storia e i suoi valori cristiani si è dissolta e continua ad essere vilipesa, mentre il presente è solo precarietà e vuoto identitario. Sullo sfondo una vita politica di corruzione e di partiti interscambiabili. Le nuove generazioni mentre affondano in esistenze precarie e senza futuro devono stare a guardare e subire dichiarazioni sullo stile dell’eurodeputata Dolores Montserrat nel giugno 2025:

"Ogni giorno la Spagna si sveglia con un nuovo scandalo di corruzione. Figure fidate vicine a Pedro Sánchez sono state sorprese a distribuire tangenti, a prostituirsi e a nominare i loro amici nelle istituzioni pubbliche. Nel frattempo, il procuratore generale nominato da Sánchez sta per essere processato per aver divulgato informazioni destinate a danneggiare un rivale politico del PPE. Quando è troppo è troppo. L’Europa deve esigere che Sánchez ponga fine a tutto questo".

Ed ancora il vicepresidente del gruppo PPE Tomas Tobé sul declino della Spagna:

"La corruzione e l’abuso di potere sono una minaccia diretta allo Stato di diritto. Il crescente scandalo che coinvolge il Primo Ministro spagnolo, i suoi parenti, il Partito Socialista e il suo governo è profondamente preoccupante. Gli attacchi alla stampa libera, alle forze dell’ordine e alla magistratura che indaga su questi casi sono inaccettabili. Lo Stato di diritto è il fondamento della nostra democrazia - si applica a tutti, senza eccezioni. Dobbiamo difenderlo e chiedere responsabilità".

Perché sfilano i nostalgici di Franco?

La risposta non è difficile: precarietà lavorativa-affettiva, ignoranza e corruzione. La triade del sistema liberista avanza e, lascia, il popolo dei lavoratori soli e disperati, mentre i media osannano le vite dei membri della famiglia reale e dei vip. In questo vuoto siderale è inevitabile guardare al passato.

Gli spettri del passato regime autoritario sono legittimati dal presente regime democratico sempre al servizio dei padroni e sordo e cieco dei reali bisogni del popolo. Naturalmente in Italia e in Europa vige il silenzio assoluto sul cinquantesimo della morte di Franco. Nessuna notizia sulle manifestazioni spagnole e nessuna discussione sul significato che il regime di Franco ebbe per gli spagnoli. Renzo De Felice nei suoi studi su Mussolini trattò spesso del “caso Franco”, ma nessuno sembra voler rammentare la storia.

L’ignoranza di regime non vuole dialettica ma solo obbedienza, per cui non possiamo stupirci dei risultati di taluni sondaggi. L’Istituto 40dB per El Pais e radio Cadena Ser riporta che quasi un giovane su quattro (23,6%) nella Generazione Z (18-28 anni) e un quinto dei giovani millennials (22,9% tra i 29-44 anni) valuta positivamente il regime franchista. L’erosione dei diritti sociali, l’annichilimento dell’identità spagnola e l’omaggio perpetuo ai soli diritti individuali funzionali al consumismo nichilistico non possono che riportare in vita un passato tenebroso.

Il capitalismo nella sua fase assoluta e funebre sta aprendo la botola dell’inferno e, di questo, dobbiamo prendere atto. Le parole di Pedro Sanchez appaiono in questo contesto distanti e anch’esse spettrali:

“La democracia es nuestro poder. Defendámosla”

La democrazia si difende con i diritti sociali, con la cultura e con l’identità patria scevra da forme deleterie di nazionalismo. Una generazione e un popolo spogliati del futuro non possono che rifugiarsi in un passato mitizzato dinanzi allo spettacolo malinconico di una decadenza che sembra inarrestabile.