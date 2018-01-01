La Sicilia nella guerra dell’Ucraina

Antonio Mazzeo: “La Sicilia va alla Guerra in Ucraina. Doppia missione simultanea di US Air Force e NATO dalla Sicilia stamani martedì 3 febbraio 2026.

Un aereo radar E-3A Sentry AWACS della NATO dopo essere decollato dalla base di Trapani Birgi ha raggiunto la Polonia orientale per monitorare lo spazio aereo ucraino.

Nelle stesse ore è decollato da Sigonella un drone RQ-4B Global Hawk in dotazione all’Aeronautica Militare degli Usa che si è poi posizionato in volo sul Mar Nero”.

Antonio Mazzeo sulla missione di oggi: “Non era mai accaduto che le due maggiori installazioni militari USA e NATO esistenti in Sicilia operassero congiuntamente per attività di intelligence e sorveglianza anti-Russia a sostegno delle forze armate ucraine”.

Da Sigonella verso Ucraina e Mar Nero

Fonte: PeaceLink.