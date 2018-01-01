LENTINI, Il M5S fa muro sulla discarica di Grotte San Giorgio: "NO ALLA RIAPERTURA"

LENTINI, IL M5S FA MURO SULLA DISCARICA DI GROTTE SAN GIORGIO: "NO ALLA RIAPERTURA"

Delegazione pentastellata in presidio ai cancelli dell’impianto. Presenti Floridia, Di Paola e Scerra insieme al candidato sindaco Pupillo e ai rappresentanti del territorio.

LENTINI – Un "No" deciso, compatto e trasversale alle istituzioni. È quello ribadito nella giornata di oggi presso i cancelli della discarica di Grotte San Giorgio, nel territorio di Lentini, dove una folta delegazione del Movimento 5 Stelle si è data appuntamento per manifestare e confermare il proprio dissenso contro l’ipotesi di una nuova riapertura dell’impianto di conferimento rifiuti.

A fare fronte comune a difesa del territorio sono scesi in campo i vertici regionali e nazionali del Movimento.

A guidare il presidio c’erano infatti il coordinatore regionale Nuccio Di Paola, la senatrice Barbara Floridia e il deputato nazionale Filippo Scerra. Una presenza di peso, pensata per dare risonanza nazionale a una vertenza che da anni preoccupa e mobilita i cittadini della zona nord della provincia siracusana.

Al fianco dei parlamentari, per ribadire la contrarietà del territorio, erano presenti molti esponenti della coalizione con in prima linea il candidato sindaco di Lentini Vincenzo Pupillo, accompagnato dall’ex vicesindaca e consigliera comunale Maria Cunsolo e da numerosi candidati al consiglio comunale. Significativa anche la presenza istituzionale del sindaco della vicina Carlentini, Giuseppe Stefio, a testimonianza di come l’impatto ambientale e viabilistico della discarica riguardi un intero comprensorio e non conosca confini comunali.

L’iniziativa – documentata dalle telecamere di *GiroGirodiviteTV* – rilancia il tema ambientale come priorità assoluta dell’agenda politica locale. Da anni il sito di Grotte San Giorgio è al centro di polemiche, inchieste e battaglie da parte di comitati cittadini e forze politiche che denunciano l’eccessivo carico ambientale sopportato dal triangolo Lentini-Carlentini-Francofonte.

Il messaggio lanciato dalla delegazione pentastellata assieme a tutta la coalizione è inequivocabile: il territorio ha già dato e non è più disposto a fungere da valvola di sfogo per le continue emergenze rifiuti della Sicilia. Per il candidato sindaco Pupillo e per l’intera delegazione, la vera transizione ecologica deve passare dalla definitiva chiusura di impianti come questo, puntando su bonifiche, potenziamento della raccolta differenziata e tutela della salute pubblica.

La mobilitazione di oggi dimostra che il focus sulla questione "Grotte San Giorgio" rimane puntato. Il Movimento 5 Stelle promette di continuare la battaglia, portando la voce e i timori dei cittadini di Lentini e Carlentini sui tavoli regionali e nazionali, affinché lo spettro della riapertura venga scongiurato una volta per tutte e inizi una bonifica del territorio.