L’ultimo azzardo di Pedro Sánchez: dimissioni, orgoglio e la sfida all’Europa per il 29 novembre

Pedro Sánchez ha scelto, ancora una volta, di non farsi logorare. Con un colpo di scena che riflette la sua ormai nota vocazione alla scommessa politica, questa mattina (5 ottobre 2026) il Primo ministro è apparso davanti alle telecamere del Palazzo della Moncloa per annunciare le proprie dimissioni e lo scioglimento delle Cortes Generales, fissando le elezioni anticipate al prossimo 29 novembre.

La decisione giunge al culmine di una legislatura complessa, segnata dalla recente bocciatura in Parlamento di decreti fondamentali sul diritto alla casa, affossati dalle spaccature interne alla sua stessa maggioranza, in particolare dal voto contrario degli indipendentisti di Junts. Eppure, il discorso con cui Sánchez ha chiuso questo capitolo del suo governo non ha i toni di una resa. Al contrario, si è configurato come una rivendicazione di otto anni di amministrazione e come un manifesto programmatico in vista di una battaglia elettorale cruciale.

«Care cittadine e cari cittadini, in questa legislatura ci siamo trovati a gestire emergenze senza precedenti», ha esordito Sánchez, tracciando il bilancio di un mandato attraversato dalla pandemia, dalle guerre e dall’instabilità energetica. Il leader socialista ha difeso con vigore la sua eredità, sottolineando i primati economici raggiunti e lo sforzo per modernizzare il Paese: dall’estensione dei diritti civili e sociali (congedi parentali, aiuti alla non autosufficienza), fino agli investimenti per far sì che più della metà dell’energia spagnola derivi oggi da fonti rinnovabili.

Ma il cuore del suo intervento è stato squisitamente politico. Nel delineare le ragioni della caduta, Sánchez ha puntato il dito contro un’opposizione descritta come distruttiva e contro un clima parlamentare in cui il compromesso è stato scambiato per rinuncia. Di fronte al blocco istituzionale, la scelta di dimettersi rappresenta una mossa strategica precisa: non subire l’agonia di un governo sotto scacco, ma restituire immediatamente la parola agli elettori per capitalizzare l’indignazione sociale scaturita dalla bocciatura delle norme sugli affitti.

Sánchez ha tracciato una linea netta in vista del 29 novembre, innalzando la posta in gioco ben oltre i confini iberici. Ha invitato gli spagnoli a compiere una scelta di campo netta: decidere se la Spagna debba continuare a essere un «baluardo di apertura, di giustizia sociale e di responsabilità ambientale» oppure se unirsi all’ondata di «ultradestra» che, a suo dire, produce arretramenti democratici ovunque vada al potere.

Al di là delle legittime divergenze politiche e del giudizio di merito sulle sue riforme, la decisione di Sánchez evidenzia una resilienza e un pragmatismo rari nel panorama politico internazionale. La scelta di abbandonare la poltrona per rompere una paralisi istituzionale, sfidando apertamente le opposizioni sul terreno della legittimazione democratica, mostra uno stile di leadership che non ha paura del giudizio delle urne. Il 29 novembre la Spagna deciderà non solo il proprio destino, ma fornirà anche un barometro fondamentale per misurare le forze tra il blocco progressista e l’avanzata delle destre nel panorama globale.

Ecco il discorso integrale

“Care cittadine e cari cittadini,

… In questa legislatura ci siamo trovati a gestire emergenze senza precedenti e a navigare in una situazione internazionale molto difficile, segnata da decisioni unilaterali, dalle tensioni commerciali, dalle crisi energetiche e dal ritorno della guerra in Europa e in Medio Oriente.

Abbiamo dovuto lavorare con un Congresso estremamente conflittuale, nel quale — assurdamente — molti confondono il «raggiungere accordi» con il «rinunciare» e il «bloccare» con il «vincere».

Abbiamo dovuto batterci contro élite economiche e sociali molto potenti, che non si presentano alle elezioni ma vogliono continuare a controllare il nostro Paese. E abbiamo dovuto fare i conti anche con la peggiore opposizione che la nostra democrazia abbia conosciuto.

Un’opposizione priva di senso dello Stato, che non ha mai smesso di mettere in discussione la legittimità del nostro sistema elettorale, di bloccare provvedimenti e votare contro politiche positive per il Paese, e di utilizzare il proprio potere nelle Comunità autonome per boicottare politiche utili alla gente comune.

Noi abbiamo trasferito a quei governi più risorse che mai perché costruissero case e investissero nella sanità, perché costruissero abitazioni. E loro hanno comprato attici e privatizzato ospedali.

...Nel corso di questi tre anni, il nostro Paese è diventato l’economia che cresce di più e crea più occupazione nell’intera Unione Europea. Il potere d’acquisto dei nostri cittadini e delle nostre cittadine è aumentato tre volte più che in Francia e in Germania. E i nostri livelli di disuguaglianza e povertà, che continuano a essere elevati, sono scesi al minimo da quando esiste una serie storica che li registra.

Con impegno e dialogo siamo riusciti ad ampliare le borse di studio, i congedi di maternità e paternità, gli aiuti alle persone non autosufficienti e le prestazioni offerte dal Servizio Sanitario Nazionale. Abbiamo inoltre avviato una profonda modernizzazione della nostra industria attraverso il completamento dei fondi europei, i cosiddetti fondi Next Generation.

Abbiamo affrontato uno dei principali problemi del nostro Paese, vale a dire lo scarso sviluppo della trasformazione energetica e, quindi, della transizione ecologica, fino a fare in modo che più della metà della nostra energia provenga da fonti rinnovabili.

Abbiamo approvato misure coraggiose per promuovere il diritto costituzionale all’accesso alla casa. E ci siamo rifiutati di sacrificare il nostro Stato sociale sull’altare del 5%.

In definitiva, abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità per difendere l’interesse degli spagnoli e delle spagnole. E, allo stesso tempo, nei limiti delle nostre possibilità, ci siamo impegnati per costruire un mondo migliore per i nostri connazionali e anche per il resto dell’umanità.

Sostenendo l’Ucraina, l’Unione Europea e le Nazioni Unite nei loro momenti più bui. Denunciando i genocidi e i loro responsabili mentre altri tacevano. Combattendo i tiranni, i tecno-oligarchi e anche gli speculatori che vogliono distruggere il futuro dei nostri figli e delle nostre figlie per riempirsi le tasche. Raddoppiando i nostri aiuti alla cooperazione internazionale mentre altri si vantavano di tagliarli con la loro motosega o di sacrificarli su quell’altare militare del 5% del PIL.

Tutto questo ha fatto del nostro Paese, ha fatto della Spagna, un punto di riferimento mondiale per la pace, il femminismo e la prosperità. E ci ha permesso di ottenere i migliori risultati economici, sociali e ambientali mai raggiunti da un governo democratico nel nostro Paese. I migliori.

...So che in una parte di questa maggioranza sociale oggi c’è insoddisfazione. So che vi indigna vedere come i vostri interessi vengano calpestati in Parlamento a beneficio di pochi. So anche che noi stessi abbiamo commesso degli errori e non siamo riusciti a fare tutto ciò che ci eravamo proposti. È vero che restano ancora molte ingiustizie da correggere. Molti traguardi sociali da conquistare. E molti problemi da risolvere, soprattutto sul terreno della disuguaglianza, dei servizi pubblici e dell’accesso alla casa. Ma la verità è che, per fare di più, abbiamo bisogno di rinnovare e ampliare il sostegno della gente.

Per affrontare fino in fondo le riforme ancora necessarie, affinché la cittadinanza possa riuscire a ridurre questi livelli di disuguaglianza, dobbiamo mobilitarci e fare in modo che il Parlamento ci dia una maggioranza molto più ampia, progressista, con la quale piegare le élite, conquistare nuovi progressi sociali e continuare a trasformare la Spagna.

Per questo, dopo aver informato, come previsto, il Capo dello Stato, ho deciso di convocare questa stessa mattina un Consiglio straordinario dei Ministri e delle Ministre per sciogliere le Cortes Generales e indire elezioni politiche che si terranno domenica 29 novembre, nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

È arrivato dunque il momento che voi, spagnoli e spagnole, decidiate quale futuro volete per voi stessi e per il vostro Paese. Ora dipende da voi. Basta guardare all’orizzonte per capire che il mondo si affaccia su un’epoca complessa, di trasformazione, di transizione. Un’epoca di fortissime tensioni. Di emergenza climatica. Di cambiamenti sociali e anche tecnologici, con un’intelligenza artificiale fortemente dirompente. Un’epoca, dunque, di grandi pericoli ma anche, se sapremo coglierle, di grandi opportunità.

Voi spagnoli e spagnole dovete decidere quale ruolo volete avere in quest’epoca. E anche quale ruolo volete che la Spagna vi svolga. Se desiderate unirvi a quell’ondata di estrema destra che produce arretramento ovunque governi. Oppure se desiderate che la Spagna continui a essere un baluardo di apertura, di giustizia sociale e di responsabilità ambientale. Se volete che il nostro Paese torni indietro o continui ad avanzare.

Se preferite avere un Governo che lavori nell’interesse della maggioranza sociale. Oppure se preferite consegnare le redini del Paese a una coalizione di estrema destra che non ha proposto nulla e il cui unico obiettivo è cancellare e ridurre i diritti e le libertà che abbiamo costruito in questi otto anni, per favorire i soliti: una minoranza privilegiata.

Io ho fiducia nei miei connazionali. Perché so che siete un popolo coraggioso e solidale, che diventa più forte davanti alle sfide e che non ha paura di essere l’unico o il primo a muoversi per stare dalla parte giusta della storia. Per questo daremo tutto noi stessi. Per lavorare e meritare la vostra fiducia. Per tornare a suscitare entusiasmo. E per tornare a vincere. Grazie mille”.