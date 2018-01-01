L’ombelico ferito del mondo: la voce di Pizzaballa e il dovere della testimonianza

Le parole del Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, sulla tragedia di Gaza non sono soltanto una denuncia della guerra, ma un richiamo alla coscienza dell’intera comunità internazionale. Definire la Terra Santa “l’ombelico del mondo” significa ricordare che quanto accade in quella terra non riguarda soltanto israeliani e palestinesi, ma interpella l’umanità intera. Di fronte alla devastazione materiale e morale della Striscia, il silenzio e l’assuefazione rappresentano un rischio non meno grave delle macerie.

Esistono luoghi che appartengono non soltanto alla geografia, ma alla coscienza universale. La Terra Santa è uno di questi. Quando il cardinale Pierbattista Pizzaballa la definisce “l’ombelico del mondo”, non ricorre a una semplice immagine evocativa, ma richiama una verità profonda: esiste un legame vitale che unisce il destino di quella terra al destino dell’intera umanità. Le ferite di Gaza non rimangono confinate entro i suoi confini; esse interrogano la coscienza di tutti e mettono alla prova la capacità del mondo di riconoscere il valore inviolabile della vita umana.

Le parole del Patriarca latino di Gerusalemme rompono il velo dell’assuefazione che spesso accompagna i conflitti destinati a protrarsi nel tempo. Nell’incessante flusso di immagini e notizie, il rischio è che la guerra si trasformi in uno sfondo permanente, in una sequenza di cifre e statistiche incapaci di trasmettere il dramma concreto delle persone. Pizzaballa, invece, restituisce alla tragedia il suo volto umano. Quando parla dell’odore delle fognature a cielo aperto, dei topi che infestano le tende dove vivono i bambini o delle condizioni estreme in cui sopravvivono migliaia di famiglie, la sofferenza esce dall’astrazione della cronaca e torna a essere esperienza viva, fatta di corpi, paure e dignità calpestata.

È proprio questa concretezza a rendere la sua testimonianza così potente. Le macerie non sono soltanto edifici distrutti, ma esistenze sospese. Intere città, come Rafah, sono state devastate, ma accanto alla distruzione materiale cresce una devastazione ancora più profonda: quella psicologica. Le ferite dell’anima non si ricostruiscono con il cemento. Gli operatori sanitari presenti nella Striscia insistono da tempo sulla necessità di garantire assistenza psicologica a bambini, adolescenti e madri segnati da traumi profondissimi. Una generazione rischia di crescere senza aver conosciuto sicurezza, serenità o speranza. È questa la conseguenza più drammatica di una guerra che continua a divorare il futuro.

In tale contesto, la voce di Pizzaballa assume un significato che supera i confini ecclesiali. Il suo richiamo non appare come una presa di posizione politica nel senso partitico del termine, bensì come una testimonianza fedele al Vangelo e alla centralità della persona. In un tempo in cui il dibattito pubblico tende a dividere il mondo in schieramenti contrapposti, il Patriarca richiama l’unica appartenenza che dovrebbe precedere ogni altra: quella all’umanità comune. La sua attenzione è rivolta alle vittime, ai civili, ai bambini, agli anziani, a quanti vivono senza acqua, senza cure, senza casa e senza prospettive.

Continuare a raccontare Gaza, allora, non significa alimentare polemiche o costruire narrazioni ideologiche. Significa opporsi all’indifferenza. Ogni conflitto protratto nel tempo rischia infatti di essere normalizzato dall’opinione pubblica, fino a perdere la capacità di suscitare indignazione. È forse questa una delle forme più pericolose della violenza contemporanea: non soltanto distruggere vite, ma rendere abituale la loro distruzione.

La testimonianza di Pizzaballa richiama così una responsabilità collettiva. Informare, ascoltare, mantenere viva l’attenzione sulla sofferenza di Gaza diventa un dovere civile e morale. Non per schierarsi con una parte contro l’altra, ma per riaffermare un principio che dovrebbe essere universale: ogni vita umana possiede un valore che nessuna guerra può cancellare.

In fondo, la sfida più grande non riguarda soltanto la ricostruzione delle città devastate, ma la ricostruzione della nostra stessa capacità di provare compassione. Se la Terra Santa è davvero l’ombelico del mondo, allora la ferita che oggi attraversa Gaza non appartiene soltanto a quel popolo. È una ferita inferta all’intera famiglia umana. E il silenzio, quando la dignità dell’uomo viene umiliata, rischia di diventare la forma più sottile della complicità.