L’intellettuale poeta che vedeva il futuro

Cinquant’anni dopo la sua tragica scomparsa, la voce di Pier Paolo Pasolini continua a risuonare come una ferita lucida e irriducibile nella coscienza collettiva italiana. Poeta, regista, saggista, polemista, Pasolini rimane il testimone più radicale di un’Italia in transizione, dove la cultura di massa, la televisione e il potere economico si sostituivano alle antiche forme, della comunità, della povertà contadina del sacro. In questa intervista immaginaria, il poeta “resuscita” nella lingua che più gli appartiene — quella del dialogo critico, della confessione intellettuale — e incontra il nostro presente. Sullo sfondo, l’amicizia con Paolo Volponi, compagno di intelligenza e di dolore, testimone anch’egli delle mutazioni antropologiche del lavoro e della fabbrica.

L’intervista

Pier Paolo Pasolini, cinquant’anni dopo la sua morte, l’Italia è ancora attraversata dalle sue domande. Si sente ascoltato o tradito?

Mi sento, come sempre, frainteso. Ma il fraintendimento è la condizione stessa di chi parla controcorrente. Forse oggi la mia voce non scandalizza più, ma non perché sia stata capita: piuttosto perché tutto è diventato spettacolo, e anche lo scandalo è stato integrato. È questo il vero tradimento: la neutralizzazione del pensiero critico.

Pier Paolo Pasolini - foto di Domenico Notarangelo

Se potesse camminare nelle nostre città digitali, cosa vedrebbe?

Vedo ragazzi che non parlano, ma digitano; vedo l’energia vitale ridotta a flusso di dati. La lingua, che era la casa dell’uomo, è stata sostituita dall’algoritmo. Eppure l’algoritmo è un nuovo dialetto del potere: un codice che separa, che esclude. Io ho sempre cercato l’inclusione linguistica dei poveri, dei subalterni. Oggi la povertà è diventata silenzio digitale.

Lei aveva denunciato la “mutazione antropologica” prodotta dal consumismo. Oggi molti studiosi parlano di “capitalismo delle piattaforme”. È una prosecuzione di quella mutazione?

Assolutamente sì. Il nuovo potere non impone, seduce. Non reprime, convince. Il consumismo era già un catechismo laico; oggi la rete è una chiesa globale, in cui la comunione si compie con il clic. Ma dietro l’apparente libertà, c’è la più perfetta forma di controllo.

Lei aveva scritto: “Io so, ma non ho le prove”. Oggi molti direbbero che le prove ci sono — eppure nulla cambia.

Sì, perché la verità non basta a se stessa. La verità deve trovare una coscienza disposta a sopportarla. E oggi la coscienza è stanca, narcotizzata. La gente conosce i meccanismi del potere, ma li accetta, perché è diventata parte di essi. Io lo chiamavo “nuovo fascismo”: quello del consenso.

Nelle sue lettere e nei suoi film emerge spesso un dolore per la scomparsa del mondo contadino. Oggi che quel mondo è svanito del tutto, cosa direbbe agli italiani?

Direi di cercare ancora le tracce di quel mondo, non per nostalgia, ma per memoria. La civiltà contadina non era solo povertà, era anche linguaggio, rito, relazione. Lì l’uomo aveva ancora un senso comunitario dell’esistenza. L’omologazione industriale prima, e digitale poi, hanno spezzato quella coralità. Ora ognuno è solo con il proprio schermo.

Nel suo cinema, da Accattone a Teorema, c’è sempre un conflitto tra sacro e profano. Oggi, cosa resta del sacro?

Resta il desiderio del sacro, che è l’unica forma di resistenza all’irrealtà contemporanea. Ma il sacro non è più riconosciuto. Lo si confonde con l’emozione o con l’intrattenimento. Il sacro è invece il limite, il confine che non si può attraversare impunemente. L’uomo di oggi ha perso il senso del limite, e dunque ha perso il sacro.

Pasolini, Volponi e la moglie

Lei era amico di Paolo Volponi. Che rapporto la legava a lui?

Con Paolo ci univa una fraternità spirituale. Lui veniva dalla fabbrica, io dalla borgata: due forme diverse della stessa alienazione. Volponi portava dentro di sé la tensione del lavoro industriale, io quella della marginalità sociale. Ma entrambi avevamo nostalgia dell’uomo intero, non frammentato dal lavoro o dal potere. La nostra amicizia era una forma di comunione morale.

Cosa ammirava di Volponi?

La sua capacità di restare dentro le istituzioni — l’industria, la politica — senza esserne contaminato. Lui vedeva l’utopia nel concreto, io la cercavo nell’impossibile. Eravamo complementari: lui più costruttivo, io più disperato. Ma entrambi credevamo nella parola come forma di resistenza.

Se potesse incontrarlo oggi, di cosa parlerebbe con lui?

Parleremmo del lavoro. Gli direi che il lavoro si è smaterializzato, che la fatica è diventata invisibile, e che i nuovi operai sono i “freelancer” digitali. E lui mi risponderebbe con calma, analizzando i numeri, ma nel suo sguardo ci sarebbe la stessa tristezza di un tempo: l’uomo ridotto a funzione produttiva.

La sua “Lettera ai giovani” del 1975 è ancora letta nelle scuole. Cosa direbbe ai giovani di oggi?

Direi di non confondere la libertà con la visibilità. La libertà è fatica, è rinuncia, è conflitto interiore. Oggi si è liberi solo se si appare: è una menzogna. Ai giovani direi: spegnete per un attimo lo schermo e ascoltate il vostro silenzio. Lì comincia la libertà.

Il linguaggio televisivo l’ha molto inquietata. Oggi la televisione è stata sostituita dai social. È un progresso o una regressione?

È la prosecuzione della stessa logica con mezzi più sofisticati. I social hanno reso la televisione totale: tutti sono spettatori e insieme attori. È il trionfo del narcisismo di massa. Io avevo intuito questo destino: la “società dello spettacolo” è diventata la nostra unica religione.

E il giornalismo, che ruolo ha oggi?

Ha smarrito la sua funzione critica. È diventato un’industria della rassicurazione. L’informazione non serve più a capire, ma a mantenere l’ordine simbolico del potere. È un potere che non vuole essere scoperto, ma consumato.

Pasolini regista

Lei parlava spesso della “luce” nel cinema. Che luce servirebbe oggi al nostro sguardo?

Una luce che illumini le ombre. Non la luce pubblicitaria, che acceca, ma quella poetica, che rivela. La poesia non è un lusso: è un atto di verità. Senza poesia, la luce è solo riflesso tecnico.

Molti la considerano un profeta. Si riconosce in questa parola?

No. Il profeta non predice, vede l’invisibile nel presente. Io ho soltanto guardato senza distogliere lo sguardo. Se questo è essere profeta, allora sì, ma senza orgoglio.

Ha mai avuto paura di essere dimenticato?

No. Ho avuto paura di essere usato. Ed è successo. Il mio nome è stato reso innocuo, estetizzato. Ma io non scrivevo per piacere, scrivevo per disturbare.

Come giudicherebbe la cultura italiana di oggi?

Troppo conciliante. Troppo prigioniera dei suoi stessi miti. La cultura non deve consolare, deve dividere. Deve aprire le ferite, non rimarginarle.

Che cosa pensa del cinema italiano contemporaneo?

È tecnicamente perfetto e moralmente vuoto. Manca il coraggio dell’imperfezione, che era la forza del neorealismo. Il cinema oggi teme la realtà, la trucca. Io credo invece che la verità passi solo attraverso la nudità dell’immagine.

Se dovesse riscrivere oggi Scritti corsari, quale titolo sceglierebbe?

Forse “Scritti algoritmici”. O “Nuove lettere luterane”. Ma il tono sarebbe lo stesso: una voce che urla nel deserto del consenso.

Qual è, secondo lei, la nuova forma del potere?

È la trasparenza. Oggi tutto deve essere visibile, tracciabile, condiviso. Ma dietro questa trasparenza si nasconde il controllo. È il paradosso del nostro tempo: la sorveglianza travestita da libertà.

E la letteratura può ancora cambiare qualcosa?

Sì, se accetta di non essere utile. La letteratura che serve a qualcosa è già serva. Quella che non serve, invece, libera.

Lei ha amato la gioventù come forma di purezza. Esiste ancora questa purezza?

Esiste, ma è fragile. I giovani sono nati dentro la macchina e non conoscono più l’esterno. Eppure, ogni tanto, li vedo — nei loro gesti, nelle loro rivolte — ancora innocenti, ancora capaci di stupore. E questo mi commuove.

In quale dei suoi personaggi si riconosce oggi di più?

In Accattone. L’ultimo innocente. Colui che, pur nella miseria, conserva un’anima. Accattone è il mio Cristo laico.

Il suo assassinio rimane avvolto nel mistero. Se potesse dirci qualcosa di quella notte, cosa direbbe?

Direi che non importa sapere chi ha colpito, ma perché si poteva colpire. La mia morte è il sintomo di un paese che non tollera la diversità, che ha paura della verità. È stata una morte simbolica, più che politica.

C’è qualcosa che non rifarebbe?

Forse no. Ho sbagliato tutto, ma con sincerità. E questo è il mio unico orgoglio.

E qualcosa che non ha fatto in tempo a dire?

Solo che amavo questo paese, disperatamente. Tutta la mia rabbia veniva da lì: dall’amore tradito per l’Italia.

Se potesse lasciare un ultimo messaggio, quale sarebbe?

Non arrendetevi alla normalità. L’eresia è l’unica forma di fedeltà all’umano.

Post scriptum

L’eco di Pasolini continua a risuonare come una parabola sospesa. Le sue parole, oggi, attraversano i linguaggi dell’intelligenza artificiale, dei social, della geopolitica. Ma la sua visione rimane umanissima: quella di un poeta che ha creduto, fino alla fine, che la verità potesse ancora essere detta — anche a costo della vita.