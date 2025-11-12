L’impegno pubblico e il dolore privato: intervista a Brizio Montinaro

Ogni volta che si intervista il familiare di una vittima innocente delle mafie, si esce dal colloquio, insieme, svuotati e colmati, vuoti e pieni. È una strana sensazione, nata dal trasferimento della stessa contraddizione nell’animo degli intervistati: il vuoto è la sommatoria di un dolore non ricomponibile sino in fondo, della frustrazione per un senso di giustizia parziale, della necessità, ricorrente, di non lasciar sbiadire la memoria. Il pieno è quel sapere che i familiari costruiscono, giorno dopo giorno, per venire a capo della vicenda tragica che ha interessato i loro cari, del contesto in cui è maturata quella tragedia, spesso retrospettivo, che affonda le sue radici in tempi lontani dal giorno del dramma. Il pieno è la conoscenza che un fratello, una figlia, un padre o una madre edificano leggendo, imparando dai libri e dalle sessioni processuali, dagli incontri con altri familiari, dall’attivismo che orienta la loro vita dopo la tragedia. Così come un male organico spinge il malato o i suoi cari a diventare, per così dire, medici o, almeno, a esplorare quella patologia per renderla meno misteriosa, così i familiari delle vittime delle mafie devono, forzando la loro vita per colmarla di un senso meno stropicciato dal dolore, diventare giuristi, storiografi, criminologi, anatomo-patologi e così via. È un processo complesso, che si riverbera su chi chiacchera con loro, lasciando, appunto, l’impressione di sensibilità poliedriche, che hanno appreso il significato del verbo sopravvivere.

Questa impressione non è mancata durante l’intervista con l’architetto Brizio Montinaro, fratello di Antonio, una delle vittime di Capaci, uno degli agenti di scorta, ucciso dalla deflagrazione con Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo, e i colleghi Vito Schifani e Rocco Dicillo. Era un giovane di 29 anni, Antonio, la cui adolescenza e la cui successiva scelta di entrare nella polizia sono narrate dal fratello architetto, Brizio, con affetto e con la bonomia del fratello maggiore nei confronti del minore, estroverso, frizzante, incanalatosi tra le forze dell’ordine e rimasto colpito dal maxi-processo e dai magistrati che lo stavano portando avanti. Da qui, la scelta successiva di seguire Falcone, sino all’epilogo di Capaci.

Il 23 maggio 1992 è uno spartiacque. Pubblico, ovviamente, un passaggio fondamentale per la nostra storia repubblicana, ma anche privato, personale, intimo. Per Brizio Montinaro è l’inizio – al di là di un’apparizione a “Samarcanda” di Michele Santoro, a ridosso dell’avvenimento – di un lungo silenzio, non solo per la perdita così drammatica del fratello, ma anche per ciò che quella vicenda è divenuta nelle mani di una certa informazione, volta a spettacolarizzare l’evento, e di una parte dei familiari delle vittime, che hanno assecondato quella deformazione sentimentalistica della tragedia. Un silenzio non improduttivo, non apatico o inerziale. Perché l’architetto Montinaro ha provato a comprendere, come si è detto all’inizio, le ragioni profonde del 23 maggio, ha letto, studiato, seguito tutto l’iter processuale, ha visitato il luogo dell’esplosione, ha tratto le sue considerazioni provvisorie, ha cercato una sintesi partendo da lontano. Da dove? Da Portella della Ginestra, dal maggio 1947. Anzi, da prima ancora, dalle battute conclusive del secondo conflitto mondiale, dalla presenza alleata in Sicilia, dai progetti dell’intelligence statunitense sull’assetto da dare alla penisola dopo la conclusione della guerra.

È questa la cornice in cui cominciano a far capolino figure quali Michele Sindona, il “giovanotto in gamba” nelle considerazioni di Lucky Luciano. E, dagli anni Quaranta, il discorso dell’architetto si snoda in una serie di riferimenti a fatti tragici e stragisti, a regie occulte, mosse da “menti raffinatissime”, dietro la Falange armata così come dietro i depistaggi legati al processo per via D’Amelio. Ma non solo via D’Amelio. «Ci sono fatti relativi alla strage di Capaci che fanno accapponare la pelle: ritrovamenti, guanti, presenze di persone che nulla avevano a che fare con il mondo mafioso in quel contesto», dice il mio interlocutore, al quale manca, come a tanti altri familiari di vittime delle mafie (e non solo), la pacificazione portata da una parola meno provvisoria e parziale sulle ragioni reali dell’attentatuni.

Perché una cosa è chiara a Brizio Montinaro: non si può staccare il 23 maggio dal 19 luglio e non si possono isolare altri fatti eclatanti e drammatici della nostra storia nazionale, senza compromettere una più adeguata comprensione dei processi di fondo, delle ragioni silenti che sottostanno a quegli avvenimenti. Leggendo unitariamente le vicende “nere” della nostra storia repubblicana, il dato che emerge, agli occhi del mio interlocutore, è uno: noi abbiamo vissuto in una democrazia parziale e limitata, condizionata da volontà altre, da interessi estranei a quelli propri di una democrazia. Una volontà che si è fatta destabilizzazione, orientamento del percorso repubblicano, democratico e costituzionale lungo una china eversiva, nella quale sono coinvolte mani e menti diverse. Non a caso, fra gli altri episodi, Brizio Montinaro cita un incontro, nell’ottobre 1969: si è nel cuore dell’Aspromonte, in contrada Serro Juncari, e a colloquio si trovano alcune delle principali famiglie ‘ndranghetiste e figure di rilievo della destra eversiva, da Pierluigi Concutelli a Stefano Delle Chiaie al “principe nero” Junio Valerio Borghese, che, di lì a un anno, darà vita al suo golpe fallito.

Si tratta di una consapevolezza amara, tragica, per certi aspetti, quella raggiunta dall’architetto Montinaro, anche perché scaturita da un lutto così profondo e radicale. Ed è proprio questo un punto nodale della chiacchierata con lui. Proprio quel lutto personale – che non può restare intimo, per via delle ripercussioni pubbliche dell’evento – si trasforma in dovere civile, in impegno, nello sforzo di costruire un piano di consapevolezza maggiore nei cittadini italiani. Ecco, dunque, il suo tornare alla parola, il suo muoversi tra le scuole d’Italia – con Salvatore Borsellino, Paola Caccia, Stefano Mormile e altri – a ravvivare nei giovani discenti la memoria della nostra storia, recente e meno recente. Ecco, ancora, la scelta di dar vita a una piccola casa editrice – la Terra Somnia Editore – con una collana dedicata al fratello Antonio e ai suoi colleghi. Ecco, la sua presenza del Coordinamento nazionale delle Associazioni dei familiari delle vittime delle stragi, nato di recente con la finalità di chiedere, con forza, verità e giustizia sui fatti di sangue che hanno macchiato la nostra comunità.

Ecco anche, nel 2001, la sua scelta di tornare al Sud, nel Salento, dalla Firenze dov’era andato a studiare architettura e a lavorare come professionista. «Introdurre nuova linfa e nuove modalità operative ai territori del Sud serve moltissimo», dice, senza alcuna supponenza, anzi, con l’equilibrio che ha caratterizzato tutta la conversazione e che si avrà modo di apprezzare meglio nell’intervista integrale qui allegata.