L’Altra Città Siracusa, n. 73, 2024

Buongiorno lettori e lettrici,

manca ormai poco a marzo, quando riprenderà al Porto Grande il via vai delle navi da crociera. Dopo il forfait di MSC quale sarà il futuro del crocierismo a Siracusa? Il 2025 sarà un anno ricco di novità e di implicazioni per il porto di Siracusa e per il turismo da crociera. La novità più importante riguarda l’entrata del porto e della Rada di S. Panagia nell’Autorità portuale della Sicilia Orientale.

Il nuovo assetto gestionale riconfermerà la vocazione crocieristica del Porto Grande, sulla quale da anni puntano le istituzioni pubbliche e gli operatori del settore, oppure Siracusa dovrà cedere il passo a Catania, che ha servizi e infrastrutture molto più avanzate per ospitare le navi da crociera? Se il turismo da crociera a Siracusa dovesse essere invece rilanciato quali potrebbero essere le ricadute sull’ambiente, sulla vivibilità del centro storico di Ortigia e delle più importanti aree archeologiche della città? Poi, parlando di infrastrutture portuali di cui la città è decisamente carente, Siracusa sarà in grado di realizzare entro il 2026 il progetto per l’elettrificazione del porto, per il quale sono stati stanziati 18 milioni di euro provenienti dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)?

Buona lettura e a presto. Luciana Bedogni