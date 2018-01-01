L’AVARO di Molière, al Golden di Palermo la tagliente ironia di un superbo ENRICO GUARNERI

Portare in scena “L’avaro” significa attraversare con ironia tagliente un testo immortale

che racconta vizi e debolezze dell’animo umano

con una lucidità ancora sorprendentemente attuale.

L’opera di Molière, pur affondando le radici nel Seicento,

continua a parlarci con uno sguardo vivo, corrosivo, spietatamente comico.

La regia di Guglielmo Ferro sceglie di restituire questa vitalità senza forzature,

puntando sull’essenza di quelle pagine:

un meccanismo teatrale perfetto dove ogni battuta è un ingranaggio calibrato,

ogni personaggio una maschera lucida delle nostre ossessioni.

In questo contesto brilla la figura di ENRICO GUARNERI,

attore istrionico, capace di dominare la scena con naturalezza e presenza magnetica.

La sua interpretazione di Arpagone è sì una caricatura irresistibilmente comica,

ma anche una figura reale profondamente umana, ossessionata, fragile, grottesca.

Si muove con la maestria del mattatore, attraversando con disinvoltura registri diversi:

dal paradosso alla farsa, dalla satira al dramma interiore.

È una prova attoriale - la sua - che coniuga esperienza e spontaneità, tecnica e istinto,

facendo vibrare ogni parola con autenticità.

Con lui sul palco un cast formidabile:

Rosario Marco Amato, Liborio Natali, Nadia De Luca, Emanuela Muni, Plinio Milazzo, Mario Opinato,

Loredana Marino, Diana D’Amico, Gianni Fontanarosa e Ruggero Rizzuti.

La messinscena non cerca di attualizzare forzatamente, ma si concentra sulla verità dei caratteri e sul ritmo della parola,

lasciando che sia il testo a fare da guida.

Il risultato è un “Avaro” che si muove fra tradizione e vivacità teatrale,

restituendo non solo una gustosissima commedia, ma un riflesso acuto e divertito delle nostre manie più profonde.

Lo spettacolo, inserito nella stagione Turi Ferro,

Teatro Golden

https://www.teatrogoldenpalermo.it/

Via Terrasanta, 60 - 90141 Palermo (PA)

Info: 091 6264702

Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 17 alle 19

Link per acquisto spettacoli: https://www.vivaticket.com/it/ticket/l-avaro/283664