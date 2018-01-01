L’AVARO di Molière, al Golden di Palermo la tagliente ironia di un superbo ENRICO GUARNERI
Prodotto dall’Associazione culturale Abc,
nell’ambito della nuova stagione teatrale Turi Ferro,
il palcoscenico di Sicilia è lieto di ospitare “L’avaro” di Molière.
Dal 23 al 25 gennaio 2026 lo spettacolo andrà in scena al Golden di Palermo.
Protagonista assoluto è un istrionico e brillante ENRICO GUARNERI,
diretto magistralmente da Guglielmo Ferro
che firma una regia raffinata, rispettosa della tradizione ma attenta alla contemporaneità.
Biglietti disponibili al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/l-avaro/283664.
- Enrico Guarnieri in L\’Avaro
Portare in scena “L’avaro” significa attraversare con ironia tagliente un testo immortale
che racconta vizi e debolezze dell’animo umano
con una lucidità ancora sorprendentemente attuale.
L’opera di Molière, pur affondando le radici nel Seicento,
continua a parlarci con uno sguardo vivo, corrosivo, spietatamente comico.
La regia di Guglielmo Ferro sceglie di restituire questa vitalità senza forzature,
puntando sull’essenza di quelle pagine:
un meccanismo teatrale perfetto dove ogni battuta è un ingranaggio calibrato,
ogni personaggio una maschera lucida delle nostre ossessioni.
In questo contesto brilla la figura di ENRICO GUARNERI,
attore istrionico, capace di dominare la scena con naturalezza e presenza magnetica.
La sua interpretazione di Arpagone è sì una caricatura irresistibilmente comica,
ma anche una figura reale profondamente umana, ossessionata, fragile, grottesca.
Si muove con la maestria del mattatore, attraversando con disinvoltura registri diversi:
dal paradosso alla farsa, dalla satira al dramma interiore.
È una prova attoriale - la sua - che coniuga esperienza e spontaneità, tecnica e istinto,
facendo vibrare ogni parola con autenticità.
Con lui sul palco un cast formidabile:
Rosario Marco Amato, Liborio Natali, Nadia De Luca, Emanuela Muni, Plinio Milazzo, Mario Opinato,
Loredana Marino, Diana D’Amico, Gianni Fontanarosa e Ruggero Rizzuti.
La messinscena non cerca di attualizzare forzatamente, ma si concentra sulla verità dei caratteri e sul ritmo della parola,
lasciando che sia il testo a fare da guida.
Il risultato è un “Avaro” che si muove fra tradizione e vivacità teatrale,
restituendo non solo una gustosissima commedia, ma un riflesso acuto e divertito delle nostre manie più profonde.
Lo spettacolo, inserito nella stagione Turi Ferro,
verrà rappresentato dal 23 al 25 gennaio 2026 al Golden di Palermo.
Teatro Golden
https://www.teatrogoldenpalermo.it/
Via Terrasanta, 60 - 90141 Palermo (PA)
Info: 091 6264702
Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 17 alle 19
Link per acquisto spettacoli: https://www.vivaticket.com/it/ticket/l-avaro/283664
