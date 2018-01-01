L’ALBA DEL TERZO MILLENNIO, al Musco di Catania la maestria di EMANUELE PUGLIA e COSIMO COLTRARO
Tra sacro e profano, risata e pensiero,
EMANUELE PUGLIA e COSIMO COLTRARO
attendono L’ALBA DEL TERZO MILLENNIO.
Dalla formidabile penna di Pietro De Silva,
un testo capace di alternare leggerezza e profondità
in un gioco di battute rapido e dissacrante.
Prodotto dall’associazione culturale Abc
e diretto da Federico Magnano San Lio,
lo spettacolo rientra nella nuova stagione al Teatro Musco
con la direzione artistica di Francesca Ferro.
A Catania dal 4 al 29 marzo 2026.
Biglietti disponibili al link https://www.liveticket.it/opera.aspx?Id=645365.
In un piccolo paese si organizza una sacra rappresentazione pasquale
che dovrebbe culminare in cima all’altura simbolo del Golgota.
Qui, due uomini - appesi alle croci che rappresentano quelle dei ladroni -
attendono da ore l’arrivo della processione.
L’attesa diventa occasione di confronto, confessione, scontro e complicità.
Attraverso il dialogo incalzante, comico, affettuoso,
tra EMANUELE PUGLIA e COSIMO COLTRARO,
la drammaturgia di Pietro De Silva si trasforma in una riflessione teatrale sul presente.
Identità, progresso, fede, contraddizioni e speranze del nuovo millennio
si intrecciano in una narrazione che alterna comicità e sensibilità.
La regia di Magnano San Lio enfatizza la tensione emotiva tra i personaggi,
costruendo un’atmosfera intensa e coinvolgente,
sorretta dalla maestria dei due interpreti.
L’ALBA DEL TERZO MILLENNIO
si inserisce nella stagione 2025/2026 del Musco,
che offre al pubblico catanese un percorso variegato
tra classico e contemporaneo,
confermando il teatro come luogo privilegiato
di confronto culturale e civile.
Teatro Angelo Musco
Via Umberto I, 312 - 95129 Catania (CT)
Botteghino presso il Teatro Abc
Via Pietro Mascagni, 94 - 95129 Catania (CT)
Info: tel +39 095 538188 / cell +39 333 7781632
Orari biglietteria: da lunedì a sabato dalle 16 alle 20 - giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20
