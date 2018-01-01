Sei all'interno di >> Eventi in giro |

L’ALBA DEL TERZO MILLENNIO, al Musco di Catania la maestria di EMANUELE PUGLIA e COSIMO COLTRARO
di redazione teatro - mercoledì 25 febbraio 2026 - 70 letture

Tra sacro e profano, risata e pensiero,

EMANUELE PUGLIA e COSIMO COLTRARO

attendono L’ALBA DEL TERZO MILLENNIO.

Dalla formidabile penna di Pietro De Silva,

un testo capace di alternare leggerezza e profondità

in un gioco di battute rapido e dissacrante.

Prodotto dall’associazione culturale Abc

e diretto da Federico Magnano San Lio,

lo spettacolo rientra nella nuova stagione al Teatro Musco

con la direzione artistica di Francesca Ferro.

A Catania dal 4 al 29 marzo 2026.

Biglietti disponibili al link https://www.liveticket.it/opera.aspx?Id=645365.

In un piccolo paese si organizza una sacra rappresentazione pasquale

che dovrebbe culminare in cima all’altura simbolo del Golgota.

Qui, due uomini - appesi alle croci che rappresentano quelle dei ladroni -

attendono da ore l’arrivo della processione.

L’attesa diventa occasione di confronto, confessione, scontro e complicità.

Attraverso il dialogo incalzante, comico, affettuoso,

tra EMANUELE PUGLIA e COSIMO COLTRARO,

la drammaturgia di Pietro De Silva si trasforma in una riflessione teatrale sul presente.

Identità, progresso, fede, contraddizioni e speranze del nuovo millennio

si intrecciano in una narrazione che alterna comicità e sensibilità.

La regia di Magnano San Lio enfatizza la tensione emotiva tra i personaggi,

costruendo un’atmosfera intensa e coinvolgente,

sorretta dalla maestria dei due interpreti.

L’ALBA DEL TERZO MILLENNIO

si inserisce nella stagione 2025/2026 del Musco,

che offre al pubblico catanese un percorso variegato

tra classico e contemporaneo,

confermando il teatro come luogo privilegiato

di confronto culturale e civile.

Teatro Angelo Musco

Via Umberto I, 312 - 95129 Catania (CT)

Botteghino presso il Teatro Abc

Via Pietro Mascagni, 94 - 95129 Catania (CT)

Info: tel +39 095 538188 / cell +39 333 7781632

Orari biglietteria: da lunedì a sabato dalle 16 alle 20 - giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20

Link per acquisto biglietti spettacoli: https://www.liveticket.it/opera.aspx?Id=645365


- Ci sono 0 contributi al forum. - Policy sui Forum -
Versione per la stampa Versione per la stampa
Versione per la stampa
Ricerca
Inserisci la parole da cercare e premi invio

:.: Articoli di questo autore
L’ALBA DEL TERZO MILLENNIO, al Musco di Catania la maestria di EMANUELE PUGLIA e COSIMO COLTRARO
LE STRAVAGANTI DIS-AVVENTURE DI KIM SPARROW, all’Abc di Catania la vulcanica comicità di PAOLA MINACCIONI
L’Avaro di Molière, al Golden di Palermo la tagliente ironia di un superbo Enrico Guarneri
L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTÙ, a Catania il capolavoro grottesco di Pirandello nella superba interpretazione di EDUARDO e SALVO SAITTA
A CASA TUTTI BENE, all’Abc di Catania
MARISA LAURITO ed ENZO GRAGNANIELLO, l’amore rivoluzionario di VASAME a Catania e Palermo
ROMEO e GIULIETTA, a Catania il musical spettacolare che vi farà battere il cuore
Il Premio Domenico Danzuso 2025 celebra l’eccellenza siciliana
:.: Articoli di questa rubrica
I digiuni di giustizia di padre Zanotelli e la via impegnativa della non violenza
Roma, 28 marzo 2026: No Kings
Napoli, 21 febbraio 2026: Sciogliere l’ Alleanza Atlantica per fermare la guerra globale
Costruiamo le piazze della Sanità
Lentini - Consiglio Comunale, mercoledì 18 febbraio 2026
Catania, 22 febbraio 2026: "Una camera a Paradiso" di Leonardo Rodolico
Milano, 8 marzo 2026: Dal silenzio alla voce: una donna contro la violenza
FestivalFlorio: il programma dell’edizione 2026 (Favignana, dal 28 giugno al 5 luglio)
9-13 febbraio: per la libertà di insegnamento
Lentini - Consiglio Comunale, lunedì 9 febbraio 2026, ore 19:00