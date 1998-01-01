Iran, Libano, Israele e Stati Uniti: la linea di ICAN contro la guerra nucleare

La posizione di ICAN rispetto agli attacchi condotti da Israele e Stati Uniti contro l’Iran, soprattutto quando giustificati come interventi “antinucleari”, si inserisce in una visione più ampia e coerente di rifiuto della deterrenza e dell’uso della forza come strumenti per garantire la sicurezza internazionale. ICAN, organizzazione insignita del Premio Nobel per la pace nel 2017, sostiene infatti che la sicurezza non possa essere costruita attraverso la minaccia o l’impiego di armi nucleari, né attraverso azioni militari preventive volte a impedirne la proliferazione.

La contraddizione nucleare: perché ICAN respinge gli attacchi contro l’Iran

Nel caso specifico delle tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti, ICAN esprime una critica netta alla logica secondo cui attacchi mirati possano fermare o rallentare lo sviluppo nucleare di un Paese. Secondo l’organizzazione, tali azioni non solo falliscono nel raggiungere un risultato duraturo, ma rischiano di produrre l’effetto opposto, alimentando insicurezza e instabilità. Quando uno Stato viene colpito militarmente con la giustificazione di impedirgli di sviluppare armi nucleari, la percezione di vulnerabilità interna tende ad aumentare, rafforzando le correnti politiche che vedono proprio nel possesso dell’arma atomica una garanzia di sopravvivenza. In questo senso, gli attacchi “antinucleari” possono trasformarsi in un incentivo indiretto alla proliferazione.

Un altro punto centrale della critica di ICAN riguarda quella che viene percepita come una profonda incoerenza nel sistema internazionale. Israele, pur non riconoscendo ufficialmente il proprio arsenale, è generalmente considerato uno Stato dotato di armi nucleari e non aderisce ai principali strumenti multilaterali di disarmo. Per ICAN, il fatto che uno Stato in possesso di armi nucleari possa giustificare un’azione militare contro un altro Paese per impedirgli di svilupparle mina la credibilità delle norme internazionali e rafforza la percezione di un doppio standard. Questa dinamica, secondo l’organizzazione, contribuisce a erodere i meccanismi di non proliferazione e rende più difficile promuovere un ordine globale basato su regole condivise.

Allo stesso modo, anche il ruolo degli Stati Uniti viene interpretato criticamente. In quanto potenza nucleare e attore centrale nella sicurezza globale, il loro coinvolgimento in operazioni militari contro Paesi sospettati di ambizioni nucleari viene visto da ICAN come un segnale che privilegia la forza rispetto alla diplomazia. Questo approccio, secondo l’organizzazione, rischia di indebolire gli strumenti negoziali e di ridurre gli spazi per soluzioni pacifiche e multilaterali.

Fermare il nucleare con la guerra? La risposta di ICAN

Alla base di queste posizioni vi è una convinzione più generale: la deterrenza nucleare non rappresenta una garanzia di pace, ma piuttosto una condizione di rischio permanente. ICAN sostiene che la presenza stessa di armi nucleari, indipendentemente da chi le possieda, costituisca una minaccia per l’umanità, e che ogni politica che ne legittimi l’esistenza o ne rafforzi il ruolo strategico contribuisca a perpetuare tale rischio. Da questa prospettiva, gli attacchi contro l’Iran non sono solo un errore tattico, ma l’espressione di una visione della sicurezza che l’organizzazione considera profondamente sbagliata.

In alternativa, ICAN promuove un modello fondato sul disarmo globale e sulla cooperazione internazionale. Il punto di riferimento principale è il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, che mira a delegittimare completamente queste armi e a creare le condizioni per la loro eliminazione. Secondo questa impostazione, solo un impegno universale verso il disarmo, accompagnato da negoziati inclusivi e da un rafforzamento delle istituzioni multilaterali, può ridurre realmente il rischio di conflitti nucleari.

In conclusione, la posizione di ICAN sugli attacchi “antinucleari” di Israele e Stati Uniti contro l’Iran è chiaramente negativa. Tali azioni vengono viste come controproducenti, destabilizzanti e incoerenti con l’obiettivo dichiarato di prevenire la proliferazione nucleare. Per l’organizzazione, la sicurezza non può essere raggiunta attraverso la forza o la minaccia, ma solo mediante un impegno condiviso verso il disarmo e la diplomazia.