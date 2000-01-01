In ricordo di padre Raffaele Nogaro

La scomparsa di padre Raffaele Nogaro ha riacceso l’attenzione su una delle figure più significative della Chiesa italiana degli ultimi decenni: un vescovo capace di coniugare fede, impegno civile e difesa dei diritti umani. Tra le molte relazioni che hanno segnato il suo percorso pastorale, una delle più intense è stata quella con l’attivista e cantautrice per la pace Agnese Ginocchio, che proprio alla sua scuola si è formata come operatrice di pace. Un vescovo profeta di pace.

Per molti anni Nogaro è stato una figura di riferimento nel Mezzogiorno e in Italia per il suo impegno a favore della nonviolenza, della giustizia sociale e dell’accoglienza dei migranti. Durante il suo episcopato a Caserta si è distinto per posizioni spesso controcorrente, come la critica alla legge Bossi-Fini sull’immigrazione e la difesa dei diritti delle persone più vulnerabili.

Il suo impegno per la pace è stato riconosciuto anche a livello istituzionale: nel 2000 ricevette il premio “Campania per la pace e per i diritti umani”, insieme a personalità come Nelson Mandela.

Ma più che i riconoscimenti ufficiali, a definire la sua figura è stata la sua presenza concreta nelle battaglie civili del territorio: dalla difesa dell’ambiente durante la crisi dei rifiuti in Campania alla lotta contro le mafie e le ingiustizie sociali. Proprio in questo contesto si inserisce il rapporto con Agnese Ginocchio.

La formazione alla “scuola di pace” di Nogaro

Agnese Ginocchio, cantautrice impegnata sui temi dei diritti umani e della nonviolenza, ha raccontato di essersi formata proprio alla “scuola di pace” del vescovo Nogaro, che per molti giovani attivisti rappresentava un maestro spirituale e civile.

Il loro rapporto si è sviluppato attraverso numerose iniziative culturali, incontri pubblici e progetti di sensibilizzazione. Ginocchio ha dedicato la propria attività artistica alla promozione della pace e dei diritti umani, spesso intrecciando musica, educazione e impegno sociale.

Uno dei momenti simbolici di questa collaborazione è stato l’incontro in cui la cantautrice donò a Nogaro il libro “Riace, Musica per l’Umanità”, progetto editoriale dedicato ai temi dell’accoglienza e dell’integrazione.

Nogaro rappresentava per lei un punto di riferimento morale: un esempio di “Chiesa dal basso”, vicina alle persone e capace di tradurre il Vangelo in azione concreta.

Iniziative comuni e testimonianza civile

Nel corso degli anni il rapporto tra i due si è consolidato anche attraverso il Movimento per la Pace attivo in Terra di Lavoro. In questo contesto Nogaro è stato considerato un padre spirituale del movimento e presidente onorario di alcune iniziative dedicate alla cultura della nonviolenza.

Un esempio recente è l’incontro avvenuto durante la celebrazione della festa di San Francesco, quando Nogaro consegnò a Ginocchio uno dei suoi ultimi scritti sulla “rivoluzione della pace”, un appello contro la corsa agli armamenti e il rischio di una nuova catastrofe nucleare.

La stessa Ginocchio ha spesso coinvolto il vescovo in iniziative artistiche e culturali, come progetti musicali e manifestazioni dedicate alla memoria di figure simbolo dell’impegno civile, tra cui don Peppe Diana e altri testimoni di giustizia.

Un’eredità che continua

Oggi, dopo la sua scomparsa, la figura di Raffaele Nogaro viene ricordata come quella di un pastore capace di unire spiritualità e impegno sociale. La sua eredità continua anche attraverso le iniziative di attivisti e operatori di pace che hanno condiviso con lui un tratto di strada

Tra questi, Agnese Ginocchio rappresenta uno degli esempi più significativi: un’artista che ha trasformato la musica in strumento di educazione fisica con alla pace, portando avanti quella visione di nonviolenza attiva che Nogaro aveva incarnato nella sua vita.

Il loro rapporto non è stato soltanto una collaborazione tra un vescovo e un’attivista, ma un vero dialogo tra fede e impegno civile, tra cultura e spiritualità. Un dialogo che oggi, in un tempo segnato da nuove guerre e tensioni globali, appare ancora più prezioso e necessario.

Conversando con noi, Agnese Ginocchio ha tenuto anche a citare il contributo del maestro arrangiatore Niki Saggiomo, al quale si deve uno straordinario lavoro che esegue da anni e un impegno tutto reale, non frutto dell’AI.

VIDEO E CANZONE di Agnese Ginocchio e Niki Saggiomo