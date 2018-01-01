Il voto di questo maggio

Dalla Laguna allo Stretto il campo largo naufraga. Il Mose a Venezia salva dall’acqua alta il centro destra con Venturini, il Ponte tra le due sponde dello Stretto spinge a Messina il delfino di Scateno Basile e a Reggio Calabria il fedelissimo di Occhiuto Francesco Cannizzaro.

La delusione del Pd e dei 5 Stelle è grande, ma non si lasciano scoraggiare per il domani che verrà. Potrebbe venire se da domani analizzeranno i risultati nei comuni andati al voto e in particolare quelli del Sud per capire come muoversi con idee e proposte non campate in aria.

In questo contesto qualcosa da far pensare è venuto fuori. A Salerno vince De Luca senza il simbolo del Pd come ad Enna Crisafulli.

Senza il simbolo si vince meglio perché non limita l’azione politica a largo raggio. Ho appreso che il simbolo limita, però non può essere utilizzato per la gestione del potere e le spartizioni. E’ nelle cose della politica anche quando si fanno gli accordi con pezzi del centro destra molto diffusi in questa tornata elettorale in Sicilia. Ho letto un post dell’onorevole Gennuso di Forza Italia, che indica come la lista "Lentini C’è" sarebbe stata determinante per la vittoria di Enzo Pupillo a Lentini.

Uno, attento analista delle cose siciliane, mi ha scritto: non farci caso perché il secondo tempo lo vedremo alle elezioni regionali del prossimo anno e alle politiche sempre dello stesso anno. Riflettendoci non ha torto. Le preoccupazioni però sono reali in quanto con questa tendenza la Sicilia potrebbe rappresentare la palla al piede del centro sinistra per una sua possibile vittoria. Anche se si è competitivi per le politiche per la segretaria del Pd Elly Schlein.

Non potrebbe dire diversamente, ma nel Sud vi sono molte zone d’ombra che non lasciano penetrare la luce. C’è di bisogno di aria e di luce per venire fuori con impegno, e idee di rottura contro l’invasività di gruppi di potere sempre più arroganti e manovrieri. I quali partono per il bene comune e arrivano al bene delle proprie casate.

Ps. sul voto di Lentini, innanzitutto auguri di buon lavoro al nuovo Sindaco, ma tornerò per l’analisi dopo aver letto i dati con i flussi.