Il tempo libero tra Spritz e Negroni un rito sociale intramontabile

Il tempo libero è un tempo prezioso. Nel corso della giornata si presenta in vari momenti come occasione che permette di staccare dalla routine e dedicarsi al relax, alla socialità e al piacere. Tra le tante attività che scandiscono il tempo libero degli italiani, l’aperitivo occupa un posto di primo piano. Spritz e Negroni rappresentano due. icone che accompagnano il tempo libero. L’aperitivo quale vero e proprio rito quotidiano affonda le sue radici nella cultura italiana. È il momento quando amici, colleghi e familiari si ritrovano nel condividere racconti, idee e risate davanti a un buon aperitivo.

Tra le bevande più richieste, lo Spritz e il Negroni dominano la scena, ciascuno con la propria storia e il proprio carattere. Lo Spritz trasmette freschezza e convivialità. Nato in Veneto, quale simbolo dell’aperitivo informale, leggero e spensierato. La ricetta, semplice e bilanciata prevede: prosecco, bitter (come Aperol o Campari) e una spruzzata di soda. Risulta una bevanda rinfrescante: il gusto leggermente amaro e l’inconfondibile colore aranciato lo Spritz incarna l’allegria e la voglia di stare insieme tra amici.

Nel Negroni, dal gusto profondo, ritroviamo una sorta di eleganza e intensità. Il Negroni, bevanda decisa, composto da gin, vermouth rosso e Campari, in parti uguali, nacque a Firenze all’inizio del ‘900. Il carattere forte e aromatico, lo rende ideale per chi ama i sapori intensi e raffinati. Un drink perfetto per chi ricerca un’esperienza sensoriale più strutturata, tutta da assaporare con calma.

Sorseggiare uno Spritz o un Negroni va oltre il semplice atto di consumare una bevanda: racchiude tutto il piacere del tempo libero quale esperienza conviviale e relazionale, tra conversazioni più o meno profonde e semplici attimi di spensieratezza. L’aperitivo, con tutti i suoi sapori e le sue tradizioni, fa riscoprire il valore della compagnia, accompagnato all’arte del buon bere. il tempo libero trascorso tra Spritz e Negroni è un piacere irrinunciabile per chi ama godersi la vita con stile.

Le ricette per preparare uno Spritz e un Negroni perfetti?

Spritz

90 ml di Prosecco

60 ml di Aperol (o Campari, se preferisci un gusto più amaro)

30 ml di soda (acqua frizzante)

Ghiaccio q.b.

1 fetta d’arancia per guarnire



Preparazione:

1. Riempi un bicchiere grande (tipo calice da vino) con ghiaccio.

2. Versa il Prosecco, poi l’Aperol e infine la soda.

3. Mescola delicatamente con un cucchiaino o una cannuccia.

4. Guarnisci con una fetta d’arancia e servi subito.

Negroni 🍷

30 ml di gin

30 ml di vermouth rosso

30 ml di Campari

Ghiaccio q.b.

1 fetta d’arancia per guarnire

Preparazione:

1. Riempi un bicchiere old fashioned con ghiaccio.

2. Versa il gin, il vermouth rosso e il Campari.

3. Mescola delicatamente con un cucchiaino da bar.

4. Guarnisci con una fetta d’arancia e servi.

Lo Spritz rappresenta un’eredità austro-veneta: nasce nel Veneto all’inizio del XIX secolo, durante l’occupazione austriaca della regione. I soldati e funzionari austriaci, poco abituati ai vini veneti dal tenore alcolico più alto rispetto alle loro birre leggere, avevano l’abitudine di allungarli con acqua frizzante o soda. Questo gesto, chiamato spritzen (in tedesco “spruzzare”), sta all’origine del nome e dell’idea dello Spritz. Col tempo, la ricetta si è evoluta: negli anni ’20 e ’30 si aggiunse un liquore amaro, Aperol o Campari e così si diede vita alla versione moderna, oggi un simbolo dell’aperitivo italiano.

Il Negroni, frutto di un’idea aristocratica. nasce a Firenze, nel 1919: la leggenda racconta che il Conte Camillo Negroni, da aristocratico amante dei viaggi e dei gusti decisi, chiese al suo barman di fiducia, Fosco Scarselli, di rendere più forte il suo Americano (cocktail a base di vermouth rosso, Campari e soda). Scarselli sostituì la soda con il gin e creò così un drink più intenso e strutturato. Il nuovo cocktail piacque così tanto che divenne subito tanto popolare da prendere il nome del suo illustre richiedente. Oggi, Spritz e Negroni sono due classici intramontabili dell’aperitivo italiano, apprezzati in tutto il mondo. 🍷 🍷 🍷

