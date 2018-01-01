Il silenzio del Sudario: memoria e resistenza civile nel tempo presente

Il “Sudario di Pozzallo”, conosciuto anche come Sudario della Memoria, è un lungo lenzuolo di 70 metri sul quale sono stati scritti a mano i nomi di 18.500 bambini morti nella Striscia di Gaza. Un’opera semplice nella sua realizzazione, ma di una forza simbolica straordinaria, perché restituisce un nome e una identità a vittime che rischiano di rimanere confinate dentro numeri e statistiche.

Il Sudario è dedicato a Giorgio La Pira, il celebre “sindaco operatore di pace” nato proprio a Pozzallo, e nasce dall’iniziativa degli studenti, della dirigente scolastica e dei docenti dell’Istituto Giorgio La Pira di Pozzallo. A rendere possibile la realizzazione materiale del grande telo è stato anche il lavoro volontario di una sarta del luogo, che ha cucito insieme le lenzuola trasformandole in un’unica grande superficie della memoria.

Il progetto ha assunto fin dall’inizio una forte dimensione comunitaria. Il Sudario è stato portato per la prima volta nelle strade di Pozzallo il 22 maggio 2026, in un corteo silenzioso interrotto soltanto dal suono dei fischietti dei ragazzi. Un silenzio scelto non come rassegnazione, ma come forma di denuncia e di responsabilità, rotto dal gesto dei giovani che hanno voluto richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla tragedia dei bambini palestinesi.

Pochi giorni dopo, il 6 giugno, il grande telo è tornato a sfilare a Pozzallo nel corso di una marcia per la pace e il disarmo sostenuta da oltre 31 associazioni del territorio e dal Comitato Ibleo per la Pace e il Disarmo. Da quel momento il Sudario ha progressivamente superato i confini della città nella quale è nato, trasformandosi in un simbolo itinerante capace di mettere in relazione esperienze, associazioni, scuole e comunità impegnate nella richiesta di un cessate il fuoco e nella solidarietà verso la popolazione civile palestinese.

Il suo significato va quindi oltre quello di una semplice testimonianza. Il Sudario può essere considerato un “monumento vivo”, perché non è collocato in uno spazio immobile, ma cammina, viene trasportato, mostrato e condiviso. Ogni tappa diventa così un’occasione di incontro e di riflessione, soprattutto per le giovani generazioni, chiamate a confrontarsi con una tragedia contemporanea che rischia di essere assorbita dal flusso incessante delle immagini e delle notizie.

La forza del progetto sta proprio nella sua dimensione partecipativa. Quei nomi scritti a mano non rappresentano soltanto le vittime di una guerra: sono un invito a riconoscere ogni persona nella sua irripetibile dignità. Il gesto degli studenti, degli insegnanti e della comunità di Pozzallo trasforma così la memoria in una pratica civile, capace di attraversare i territori e di interrogare le coscienze.

Nato nella città di Giorgio La Pira, Pozzallo, il Sudario assume inoltre un significato particolare. La sua itineranza richiama idealmente quella concezione della pace come costruzione concreta di relazioni tra popoli e comunità che caratterizzò l’impegno del sindaco di Firenze. Il telo diventa così una sorta di filo che unisce la memoria delle vittime alla responsabilità dei vivi.

Il viaggio del Sudario continua quindi attraverso diverse città italiane, portando con sé una domanda essenziale: come impedire che la morte di migliaia di bambini venga trasformata in una cifra priva di volto e di storia?

La risposta che arriva da Pozzallo è affidata a un gesto elementare e potentissimo: scrivere i nomi, custodirli, portarli con sé e consegnarli alla memoria collettiva.

In questo senso il Sudario non è soltanto un lenzuolo lungo 70 metri. È un luogo simbolico nel quale il dolore diventa memoria, la memoria diventa responsabilità e la responsabilità si trasforma in una richiesta di pace. Un monumento vivo che, viaggiando da una comunità all’altra, continua a chiedere di non voltarsi dall’altra parte. La percezione contemporanea dei conflitti armati è profondamente segnata da una progressiva anestetizzazione mediatica. La violenza sistemica rischia di essere ridotta a dato statistico, a numero di vittime, oppure a un flusso incessante di immagini decontestualizzate che, proprio per la loro continua esposizione, finiscono paradossalmente per perdere la capacità di interrogare le coscienze.

In questo scenario di rimozione e assuefazione collettiva, le pratiche artistiche, educative e performative di cittadinanza attiva possono diventare strumenti fondamentali per riappropriarsi dello spazio pubblico e della memoria storica. Il progetto itinerante legato al “Sudario” si colloca precisamente in questo solco: non una semplice installazione simbolica, ma un dispositivo di testimonianza, denuncia e ricomposizione del tessuto sociale.

Il concetto stesso di “Sudario” richiama una stratificazione di significati legati al lutto, alla morte, alla violenza estrema e alla cancellazione dell’identità individuale. Ma nell’azione promossa da attiviste e reti associative come ALI – Attivisti Uniti, questo simbolo viene profondamente trasformato: da immagine del dolore diventa una mappa della responsabilità collettiva, uno spazio nel quale la memoria si fa coscienza e la coscienza si traduce in azione.

Sfilare il Sudario significa, innanzitutto, compiere un atto di svelamento. Significa rifiutare la normalizzazione della guerra, sottrarre le vittime all’anonimato dei numeri e opporre alla logica della distruzione una scelta radicale di pace. Il telo, sottratto alla dimensione statica dell’esposizione e trasformato in un segno nomade, attraversa il territorio nazionale e mette in relazione persone, associazioni, scuole e comunità che scelgono di non arrendersi all’indifferenza.

È proprio nella dimensione itinerante che il progetto acquista una particolare forza politica e pedagogica. Il Sudario non rimane fermo, non viene consegnato a un luogo della memoria separato dalla vita quotidiana: cammina insieme alle persone, entra nei territori, incontra comunità differenti e costruisce una rete di relazioni fondata sulla responsabilità e sulla partecipazione.

La memoria, in questo modo, smette di essere soltanto commemorazione. Diventa una pratica civile del presente.

La valenza educativa e politica di questa mobilitazione risiede nella capacità di coinvolgere i corpi e le coscienze al di fuori dei tradizionali circuiti istituzionali. Quando la politica appare incapace di esercitare fino in fondo il proprio ruolo di mediazione diplomatica, di prevenzione dei conflitti e di costruzione della pace, la società civile può assumersi la responsabilità etica della testimonianza.

Non si tratta di sostituire la politica, ma di richiamarla alla propria responsabilità fondamentale: impedire che la guerra venga considerata inevitabile e che la violenza diventi un orizzonte normale della convivenza internazionale.

Il viaggio del Sudario da una città all’altra afferma dunque un principio semplice e radicale: la memoria non è un esercizio nostalgico, né una materia confinata nei libri di storia o nelle cerimonie commemorative. È una postura civile, una forma di resistenza all’oblio e alla disumanizzazione.

Ricordare significa riconoscere l’umanità delle vittime. Significa dare un volto e una storia a chi rischia di scomparire dietro le statistiche. Significa interrogarsi sulle responsabilità che hanno prodotto la violenza e, soprattutto, chiedersi quale società vogliamo costruire dopo aver guardato negli occhi le conseguenze della guerra.

In questa prospettiva il Sudario diventa anche un luogo simbolico di incontro. Un telo può sembrare fragile, ma proprio la sua fragilità ne costituisce la forza: può essere trasportato, condiviso, attraversato dalle mani e dagli sguardi di persone diverse. Può diventare una superficie sulla quale depositare dolore, memoria e speranza, trasformando il lutto individuale in consapevolezza collettiva.

La resistenza civile alla guerra passa anche attraverso questi gesti. Attraverso la capacità di costruire comunità, di educare alla pace, di mantenere aperto lo spazio del dialogo quando prevalgono propaganda, paura e contrapposizione.

Sfilare il Sudario significa allora scegliere la memoria, la dignità e la pace. Significa far risuonare la voce delle vittime più forte del rumore della guerra. Significa affermare che nessuna persona può essere considerata soltanto una cifra e che nessuna sofferenza può diventare invisibile per effetto dell’assuefazione.

Grazie all’impegno di Tiziana Spampinato, Florinda Vitale di ALI – Attivisti Uniti, Sara Ongaro e di tutte le persone e realtà che stanno accompagnando questa esperienza, il Sudario non è rimasto confinato in una scuola o in un singolo luogo. Sta attraversando l’Italia, portando nelle comunità una domanda di responsabilità e, insieme, un messaggio di speranza.

Perché la pace non è soltanto l’assenza della guerra. È una scelta quotidiana di memoria, partecipazione, giustizia e cura delle relazioni.

Sfilare il Sudario significa scegliere da che parte stare: dalla parte della memoria contro l’oblio, della dignità contro la disumanizzazione, della pace contro la guerra.

Grazie a Tiziana Spampinato, Florinda Vitale (ALI) e Sara Ongaro, questo telo non è rimasto in una scuola: sta attraversando l’Italia, portando ovunque responsabilità e speranza. Per info: dalaliattivistiuniti@gmail.com Per ospitare il Sudario: 393 635 0602.

Leggi anche: Il “sudario di Pozzallo” monumento vivo e atto di resistenza esistenziale, Girodivite 11 settembre 2026.