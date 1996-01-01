Il ritmo della terra, la voce della memoria

Esistono voci che non si limitano a cantare, ma raccontano un territorio, custodiscono una memoria e continuano, soprattutto, a fare resistenza. Una di queste è senza dubbio quella di Marino Severini, cofondatore, insieme al fratello Sandro, dei Gang.

Nati nelle Marche, ma con lo sguardo da sempre rivolto al mondo, i Gang hanno attraversato oltre quarant’anni di musica italiana, partendo dal punk-rock viscerale degli esordi, fortemente influenzato dai Clash, per arrivare a elaborare una personale forma di folk-rock politico e culturale. Album come Le Radici e le Ali e Storie d’Italia sono diventati punti di riferimento di una musica capace di unire il combat-rock alle storie dei partigiani, degli operai, degli ultimi e della terra.

Marino Severini non è soltanto il vocalist di una band di culto. È un narratore popolare, un “operaio della parola”, che ha scelto l’indipendenza anche a costo di confrontarsi con le difficoltà del mercato. I Gang sono stati pionieri in Italia anche nell’utilizzo del crowdfunding per finanziare direttamente la produzione dei propri dischi, costruendo attorno alla musica una comunità fondata sulla fiducia e sulla partecipazione.

In questa intervista, Severini ripercorre il viaggio dei Gang, il rapporto con il fratello Sandro, la forza della memoria collettiva, il valore dell’indipendenza e il significato che può ancora avere, oggi, cantare dalla parte degli ultimi, della dignità e della giustizia sociale.

GANG

La coerenza del cammino: dai Clash alle radici della terra

I Gang iniziano con l’urgenza e la rabbia del punk-rock degli anni Ottanta per poi evolversi in un folk-rock profondamente radicato nella tradizione marchigiana e italiana. Come si è trasformata, negli anni, la vostra esigenza di esprimere la ribellione?

Più che dal punk-rock in generale, noi siamo stati “illuminati” dalla cometa dei Clash.

I Clash, più di qualunque altra band punk-rock, riuscirono in poco tempo a passare dall’urgenza e dalla rabbia della rivolta, quella di *White Riot*, alla rivoluzione di *Revolution Rock*, ricreando e mettendo in opera l’essenza della cultura popolare, di cui il rock’n’roll è la massima espressione del Novecento.

Furono gli artefici di una nuova unità: un’unità degli stili, prima quelli delle subculture della strada e quindi del rock’n’roll, poi abbattendo le mura occidentali del rock per condurlo verso il Villaggio Globale.

Se prima di loro lo spirito guida del rock era stato il blues, loro diedero al rock un nuovo spirito, sempre messianico, profetico e liberatorio, che proveniva, come sempre, dagli “ultimi”, dai dannati della terra, direbbe Fanon. Un nuovo spirito che trovava nel reggae di Bob Marley uno dei suoi profeti: il reggae delle comunità giamaicane emigrate a Londra.

Quando dico reggae intendo anche le sue infinite espressioni: ska, rocksteady, roots reggae, dub, lovers rock, dancehall, modern roots.

A questa opera Joe Strummer diede una consapevolezza nuova, un’appartenenza politica. E chiamò a raccolta. In questa proiezione e in questo slancio verso il futuro vi è però anche un ritorno all’origine: a Woody Guthrie e alla sua canzone popolare moderna. Quella canzone tanto “piccola” da poter contenere tutto: dalla poesia epica a quella lirica, dal cinema alla danza, dal teatro alla letteratura e, infine, anche alla musica.

I Clash sono più che politici: sono grandi pontefici. Costruiscono il ponte più grande fra passato e futuro e riescono a trovare una via d’uscita dalle catene del presente. La loro opera è rivoluzionaria.

Per quanto riguarda i Gang, o la Gang, a piacere, a distanza di più di quarant’anni credo che nel nostro Canzoniere non ci sia soltanto una sorta di ribellione o di rivolta. Il nostro manifesto resta sempre e comunque *Le Radici e le Ali*, che per noi non è soltanto un album di canzoni, ma un metodo, un programma, una strategia, uno stile. Un modo per costruire un ponte che resta unico a distanza di molti anni.

Io stesso mi riconosco nelle parole del filosofo Mario Tronti, quando diceva: “Io sono un conservatore rivoluzionario”.

Nel nostro Canzoniere convivono tre grandi tradizioni del nostro Paese. La tradizione cristiana, per intenderci quella di Ernesto Balducci, David Maria Turoldo, don Lorenzo Milani, don Andrea Gallo, don Luigi Ciotti, dei Beati Costruttori di Pace, della Comunità di Sant’Egidio, di Alex Zanotelli e di tanti altri.

La tradizione comunista e socialista, una per tutte quella di Gramsci, soprattutto quella più vicina a Ernesto De Martino.

E poi la tradizione delle minoranze: le sinistre eretiche, il movimento delle donne, l’incontro con le culture dei migranti, le subculture della strada.

È con queste tradizioni che si può costruire il futuro del nostro Paese. Dal loro incontro e confronto, dalla dialettica e dalla prassi che possono derivarne, da queste tradizioni unite, può risorgere l’avvento di un nuovo umanesimo. Quindi la nostra “proposta” è quella di andare indietro per andare avanti. Andare indietro non per retrocedere, ma per prendere la rincorsa necessaria al grande balzo in avanti, direbbe Mao, e uscire finalmente dal pantano del presente.

“Il futuro viene cantando”, come diciamo in Un Treno per Riace.

La musica come atto di resistenza e di memoria

Esiste qualcosa del fuoco punk delle origini che portate ancora dentro oggi? La musica può essere ancora un atto di resistenza e di memoria? Siete spesso definiti i portabandiera di un rock politico e sociale, legato a doppio filo alla memoria della Resistenza e alle storie degli ultimi. In un’epoca nella quale la musica mainstream sembra prediligere l’evasione e l’individualismo, quale ruolo sociale dovrebbe ricoprire oggi un musicista?

Rispetto al ruolo da ricoprire posso parlare soltanto per me stesso. Primo, perché non ho nessuna intenzione di salire in cattedra; secondo, perché non sono un “musicista”. Io scrivo delle canzoni e canto delle storie. Un genere di canzoni che contiene anche la musica, ma non solo.

Le canzoni che scrivo e canto mi restituiscono appartenenza e organicità. È un modo, il mio, di “fare il Popolo”.

Patti Smith una volta disse che, per fare una grande spiaggia, bisogna che ognuno di noi porti il proprio granello di sabbia. Ebbene, le mie canzoni sono come granelli di sabbia, utili a fare… il Popolo!

Una comunità, una società, un Popolo.

Ciò significa prendere coscienza del fatto che non ci siamo fatti da soli. E ne prendiamo coscienza anche affettivamente.

Da qui rinasce l’appartenenza e, con essa, la libertà.

La libertà non è quella che ci hanno voluto far credere: “Io mi faccio gli affari miei, poiché non devo rendere conto a nessuno delle mie scelte”, visto che mi sono fatto da solo. È la concezione che possiamo ritrovare, per esempio, in Thatcher e Berlusconi.

La libertà vera consiste invece nel compiere la scelta giusta, quella responsabile, perché colui che la compie si assume la responsabilità di quella scelta nei confronti della propria appartenenza. Del NOI.

Questa è la vera libertà.

Quindi le nostre canzoni sono l’antidoto migliore per combattere l’individualismo e la paura dell’altro e aspirano a diventare utili per costruire il Noi. Direi per riconquistare il senso del Noi.

Un’intellettuale contadina come Maria Cervi diceva spesso in pubblico che “ogni conquista non è per sempre”. Il Noi va sempre riconquistato, generazione dopo generazione.

Questo è il mio ruolo e, soprattutto, queste sono le mie canzoni: beni culturali, frutto e opera del mio lavoro.

Il lavoro resta per me lo strumento principale per creare relazioni, quindi culture, e per uscire dal “pantano”, per procedere nuovamente lungo il cammino dell’emancipazione.

Il legame fraterno: una vita in viaggio con Sandro

Tu e tuo fratello Sandro siete il nucleo e l’anima dei Gang da oltre quarant’anni. Condividere una vita intera sulla strada, tra sale d’incisione, palchi e lotte ideali, è un traguardo raro. Qual è il segreto del vostro equilibrio e in che modo la vostra dinamica fraterna influenza la nascita di una canzone?

Nella storia del rock ci sono molte band formate da due fratelli, dai fratelli Fogerty dei Creedence Clearwater Revival ai fratelli Gallagher degli Oasis. Fin da bambini io sono stato sempre attratto e interessato ai libri. La lettura è stata sempre una mia passione. Sandro, invece, ha preferito la musica. In sostanza, visto che le nostre risorse economiche erano quelle che erano, io compravo i libri e lui i dischi.

Questa sorta di divisione dei ruoli è continuata nei Gang. Io mi sono dedicato sempre più ai testi e Sandro alla musica. Questo genere di approccio è rimasto, per tutti questi anni, nell’ambito dei Gang e del nostro Canzoniere. In un articolo di una rivista musicale, molti anni fa, venimmo definiti “i fratelli Taviani del rock italiano”. Come dire che i fratelli Severini stanno al rock italiano come i fratelli Taviani stanno al cinema italiano.

Il valore dell’indipendenza e il crowdfunding come bene comune

Con album come Sangue e Cenere e i capitoli successivi avete dimostrato che si può fare musica di altissimo livello, registrata anche a livello internazionale, mantenendo una totale indipendenza discografica grazie al sostegno attivo del vostro pubblico attraverso il crowdfunding. Questa vicinanza con la vostra “tribù” ha cambiato il vostro modo di concepire il rapporto con chi vi ascolta?

Il crowdfunding, o raccolta nella cassa comune, è uno strumento, un mezzo. E il fine ultimo è la Libertà!

Per quattro volte abbiamo fatto ricorso allo strumento del crowdfunding, o meglio della “cassa comune”, per realizzare quattro dischi. E ogni volta c’è stata una grande partecipazione.

Ebbene, io sono certo che, per tutte e quattro le volte, noi abbiamo trasformato questo strumento in uno strumento “politico”.

Attorno alla realizzazione di un disco siamo riusciti a costruire e ricostituire una sorta di comunità.

E questo fatto è la prova che ciò che abbiamo realizzato non è una semplice merce come tante, ma un Bene e un Bene Comune. Un Bene Comune e Culturale.

Questa comunità che si fa carico della produzione di questo Bene, mettendo a disposizione le risorse necessarie a produrlo, crea quelle circostanze indispensabili affinché il nostro lavoro e il bene che produciamo non siano sottoposti alle regole e ai principi del mercato, dei suoi servitori e della sua divinità, che è il profitto.

Questa comunità ci permette di lavorare da uomini liberi.

Questa è la grande vittoria.

Ritengo che questo modo di fare sia un messaggio importante per tutti coloro che cercano strade nuove, soluzioni nella ricerca della libertà. Si può fare, ma a queste condizioni, in questo modo.

Gramsci direbbe diventando “organici” in una comunità. E producendo Beni Comuni e utili, quindi producendo Bellezza e non merce.

Credo che tutto questo ruoti attorno alla fiducia.

Le nostre scelte, quelle che molti definiscono coerenti e coraggiose, si sono sempre basate su un rapporto di fiducia con il nostro “popolo”. E quello stesso popolo, tribù o comunità, in tanti modi ci ha restituito quella fiducia.

Uno di questi modi è stata proprio la “raccolta nella cassa comune” per la realizzazione di un disco di canzoni inedite.

Il paesaggio interiore e la “provincia” cosmica

Le Marche, la terra, i campi e le storie di provincia sono centrali nella vostra poetica. Eppure la vostra musica ha sempre avuto un respiro internazionale, guardando al sound di band come i Clash e a figure come Bob Dylan. Come si riesce a far parlare la provincia profonda con il resto del mondo, rendendo universale una storia locale?

Molte delle nostre canzoni sono canzoni popolari. Cantano delle storie e il nostro Canzoniere, con il passare del tempo, diventa sempre di più un canzoniere popolare, nel senso che fa parte di una cultura che è quella popolare.

Una cultura che ha sempre fatto i conti con l’eternità. È eterna, non è mai stata universale.

Le storie che noi cantiamo non sono universali, ma appartengono a quell’Umanità composta dagli ultimi, dai vinti, dai banditi, dagli oppressi, da coloro che lottano per la libertà e la dignità, per la giustizia, soprattutto quella sociale.

Un’Umanità, un popolo fatto di tanti popoli, che va alla riscossa, riscatta e libera dal Male dei capitalismi e da tutte le maschere del teatro degli orrori che il capitalismo indossa nel corso del tempo.

Ognuna di queste storie contiene la Storia di questa Umanità.

Tenerle vive significa tenere viva la Memoria, che è l’unico strumento che da vinti ci rende Invincibili.

Per farla breve, credo che sia giunto il tempo di un nuovo Racconto. Se per secoli abbiamo creduto al racconto della rivoluzione borghese, all’Illuminismo, con il quale si è dato tutto il potere alla ragione, poiché la ragione ci ha dato la tecnica e la tecnologia e con esse abbiamo dominato la natura, creando nel nostro immaginario categorie come sviluppo, progresso e crescita, ebbene, questo Racconto è finito.

Si tratta di iniziare a raccontare un “Uomo nuovo”, l’Uomo Planetario, capace di contenere in sé Moltitudini, per dirla con Whitman e con l’ultimo Bob Dylan, entrambi ispirati dalle Sacre Scritture.

Le nostre storie cantate appartengono alle nostre Tradizioni ed è con esse, dal loro incontro, che si può narrare l’Uomo Nuovo e creare il Futuro a sua immagine e somiglianza.

Quelle tradizioni che abbiamo richiamato all’inizio di questa intervista.

Del resto, oggi, al di là dell’orizzonte, cosa ci aspetta se non il Governo del Mondo?

Poiché solo con il governo del Mondo potremmo riscattare gli orrori della globalizzazione e risolvere fin da ora i principali problemi comuni a tutta l’umanità: l’aria, il clima, la criminalità organizzata, il limite da imporre allo smisurato potere delle tecnocrazie e delle autarchie.

Tutto ciò potremo risolverlo soltanto se avremo una visione globale rispetto alla risoluzione dei nostri mali.

Se vogliamo risolvere i problemi del nostro “condominio”, possiamo farlo se abbiamo consapevolezza del Mondo nella sua totalità, e non viceversa. Senza affatto rinunciare a ciò che siamo e siamo stati, alle strade che abbiamo percorso per arrivare fin qui, sulla soglia di un Mondo Nuovo, di una Nuova Umanità.

Di un Uomo Nuovo.

Quello Planetario, già evocato da Ernesto Balducci e dalle culture della Pace. Ho mantenuto volutamente anche le maiuscole concettuali di Severini (“Popolo”, “Noi”, “Libertà”, “Memoria”, “Uomo Planetario”), perché fanno parte della sua cifra espressiva e del carattere quasi manifesto della conversazione.

Questo articolo è stato diffuso anche da Faro di Roma.