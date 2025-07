Il grande Peppe Barra protagonista al Festival Internazionale Taormina Arte

Un tuffo nel tempo, nella memoria e nella musica di un artista che ha attraversato mezzo secolo di teatro e canzone popolare senza mai smettere di sorprendere: mercoledì 23 luglio 2025 alle ore 21:30, il Teatro Antico di Taormina ospiterà Peppe Barra con il suo spettacolo “Si tenesse vint’anne”, che promette di essere uno dei momenti più emozionanti dell’intero cartellone del Festival Internazionale Taormina Arte 2025.

La rassegna, promossa dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, guidata dal commissario straordinario Sergio Bonomo e dal sovrintendente Felice Panebianco, sotto la direzione artistica di Gianna Fratta, conferma ancora una volta la sua vocazione all’incontro tra generi, stili e culture.

L’appuntamento si inserisce nel più ampio cartellone del Festival Internazionale Taormina Arte, che fino all’11 settembre proporrà oltre 20 eventi tra concerti, spettacoli teatrali, danza e contaminazioni artistiche, con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, del Ministero della Cultura e con il patrocinio del Parco Archeologico di Naxos-Taormina.

In “Si tenesse vint’anne” Peppe Barra, autentico signore della scena e figlio d’arte, porta sul palco un viaggio tra ricordi, emozioni e melodie che hanno segnato la sua straordinaria carriera lunga oltre 50 anni. Il celebre maestro della tradizione musicale partenopea ripropone i suoi maggiori successi in uno spettacolo che attraversa la sua straordinaria carriera. Una sera speciale sotto le stelle della cavea millenaria del Teatro Antico che accoglierà una narrazione intensa, ironica e struggente.

Con la sua voce inconfondibile e la sua inimitabile capacità di fondere teatro, musica e poesia, Peppe Barra porta in scena un viaggio emozionante tra le radici della cultura napoletana, reinterpretate con il suo stile unico. Un’esperienza intensa e coinvolgente, carica di passione, ironia e suggestione, per celebrare la magistrale sapienza scenica di Peppe Barra, con un repertorio che abbraccia la canzone classica napoletana, brani originali e interpretazioni che hanno lasciato il segno nella sua carriera. Un appuntamento imperdibile per chi ama la musica d’autore e il teatro che emoziona.

“Si tenesse vint’anne” non è solo un titolo evocativo, ma anche il filo rosso che unisce canzoni classiche napoletane, brani originali e momenti di grande teatro popolare: uno spettacolo dove la tradizione incontra la contemporaneità, interpretato con la voce inconfondibile e lo stile teatrale inimitabile di uno dei più grandi interpreti della scena italiana. Barra dà vita a un racconto sonoro che celebra la bellezza e la forza del patrimonio musicale partenopeo, senza mai rinunciare al suo sguardo ironico e affilato, alla poesia e alla profondità emotiva che lo contraddistinguono.

Accanto a lui sul palco una formazione musicale d’eccezione: Paolo Del Vecchio (chitarre, mandolino), Luca Urciuolo ( pianoforte, fisarmonica), Ivan Lacagnina (percussioni), Sasà Pelosi (basso acustico), Francesco di Cristofaro (fiati etnici). Un ensemble di altissimo livello che contribuirà a dare corpo e anima a uno spettacolo intimo e vibrante, sospeso tra sogno, suono e racconto. ​ Attore, cantante, autore, regista, interprete raffinato e carismatico, Peppe Barra è una delle figure più originali e riconoscibili del panorama culturale italiano. Nato a Roma nel 1944 da genitori napoletani – sua madre era la celebre cantante e attrice Concetta Barra – cresce immerso nella tradizione musicale e teatrale partenopea, che reinterpreta nel corso degli anni con uno stile unico e personalissimo. Dopo l’inizio della carriera negli anni ’70, accanto a Roberto De Simone nella Nuova Compagnia di Canto Popolare e nell’indimenticabile “La Gatta Cenerentola”, intraprende un percorso solista che lo consacra come artista capace di tenere insieme la cultura popolare e l’avanguardia teatrale, l’impegno civile e il lirismo, la comicità e il pathos. La sua voce, potente e teatrale, è il simbolo di un’arte che abbraccia generi e generazioni, restituendo dignità e forza alla tradizione.

Nominato Commendatore al Merito della Repubblica Italiana, Peppe Barra è oggi un maestro riconosciuto e amato, non solo nel suo Sud, ma in tutta Italia. La tappa taorminese è un’occasione imperdibile per lasciarsi trasportare dalle emozioni, in uno dei luoghi più affascinanti e simbolici del Mediterraneo, con un artista che è già leggenda.

