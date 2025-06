Il Vespucci torna in Italia: Un tributo al mare e a Enzo Maiorca

Nave Vespucci e il ponte girevole a Taranto

Fino al 23 giugno, il pubblico potrà visitare gratuitamente il Museo Tecnico Navale e, su prenotazione, salire a bordo della nave.

Un omaggio al Signore degli Abissi

A rendere ancora più speciale l’arrivo del Vespucci sarà lo sbarco dei vincitori del Premio Maiorca, dedicato al leggendario apneista Enzo Maiorca. Il riconoscimento premia giovani biologi marini che, con le loro ricerche, proseguono l’eredità di Maiorca: esplorare, conoscere e proteggere il mare.

L’Italia e il suo mare nel mondo

Il tour del Vespucci, sostenuto da 12 Ministeri, ha raccontato il Made in Italy nei suoi aspetti più prestigiosi: cultura, ricerca, innovazione e tradizione. A La Spezia, oltre al Premio Nereidi per la tutela dell’ambiente marino, ci saranno eventi culturali, un drone show e la messa sul cassero della nave, a simboleggiare il profondo legame tra la Marina e la comunità.

L’Italia celebra il ritorno del Vespucci e l’eredità di Maiorca, ricordando che il mare non è solo da navigare, ma da custodire.

IL PROGRAMMA dal 16 al 23 giugno 2025 a La Spezia

16 GIUGNO 2025

Benvenuto in mare a Nave Vespucci

Accoglienza in mare da parte delle imbarcazioni da diporto, che si uniranno a Nave Vespucci nei pressi dell’isola del Tino per accompagnarla fino alla rada della Spezia.

AL DI FUORI DELLE OSTRUZIONI DEL PORTO E NELLA RADA DELLA SPEZIA 09:00

Ormeggio Nave Vespucci MOLO ITALIA

10:30

Welcome ceremony con la partecipazione della Fanfara della Marina Militare e del Comando Interregionale Marittimo Nord

11:30

Sorvolo di ultraleggeri sul Golfo dei Poeti Sette ultraleggeri e due aerei sorvoleranno il Golfo della Spezia e il Molo Italia, accompagnati da spettacolari scie di fumo tricolore.

12:00 - 13:00

17 GIUGNO 2025

Presentazione dello storico passaggio di Capo Horn di Nave Vespucci raccontato dal Comandante della Nave C.V. Giuseppe LAI Evento su invito

SALONE DELLA PROVINCIA 18:00 - 19:30

19 GIUGNO 2025

“Simon Boccanegra” di Giuseppe Verdi Una notte di grande lirica nel cuore del Golfo della Spezia: sul Molo Italia va in scena il Simon Boccanegra di Verdi, su un palco galleggiante tra cielo e mare, con Nave Amerigo Vespucci come scenografia d’eccezione.

MOLO ITALIA 21:30

20 GIUGNO 2025

Replica - “Simon Boccanegra” di Giuseppe Verdi Una notte di grande lirica nel cuore del Golfo della Spezia: sul Molo Italia va in scena il Simon Boccanegra di Verdi, su un palco galleggiante tra cielo e mare, con Nave Amerigo Vespucci come scenografia d’eccezione.

Evento su invito MOLO ITALIA 21:30

21 GIUGNO 2025

Seconda edizione "Sea Talk" Al centro dell’incontro ci saranno temi fondamentali legati al mare: dalla sostenibilità ambientale all’innovazione tecnologica, dall’economia blu alla cultura marinara. Un’occasione unica per confrontarsi e riflettere sul futuro del mare in uno scenario che unisce tradizione e visione.

Evento su invito NAVE VESPUCCI 18:00 - 19:00

Drone show Uno spettacolo unico che unisce la potenza dell’acqua, la magia della luce e la tecnologia dei droni. Fontane danzanti, giochi pirotecnici a ritmo di musica e coreografie luminose nel cielo faranno vibrare la notte sul mare della Spezia.

PASSEGGIATA MORIN 22:00

22 GIUGNO 2025

Santa Messa officiata dal Vescovo della Spezia a bordo di Nave Vespucci Evento su invito

NAVE VESPUCCI 11:30 - 12:30

23 GIUGNO 2025

Disormeggio Nave Vespucci

MOLO ITALIA 08:00

eventuali variazioni al programma sul sito ufficiale

