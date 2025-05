Il Museo del Saxofono riapre al pubblico con un nuovo look

Inaugurato il 7 settembre 2019 il Museo del Saxofono di Fiumicino riapre le porte alla cittadinanza dopo una serie di importanti interventi di ristrutturazione realizzati grazie ad un finanziamento della Regione Lazio - Avviso pubblico per la valorizzazione dei Luoghi della cultura del Lazio - e dell’Amministrazione della città.

La necessità di riallestire un museo relativamente giovane è nata dalla duplice esigenza di illustrare la storia e il contesto evolutivo del saxofono grazie a un racconto museale del tutto nuovo rispetto al passato e, al tempo stesso, di adeguare e mettere a norma, anche dal punto di vista statico-strutturale e dell’accessibilità fisica e cognitiva gli ambienti espositivi del Museo. Il museo è stato inoltre aggiornato nella dotazione impiantistica, illuminotecnica e tecnologica, oltre che sul piano scientifico ed espositivo, al fine di conferire agli strumenti esposti la giusta atmosfera e la piena fruizione.

“Questa riapertura è importante non solo per la città di Fiumicino ma anche per l’intero sistema museale regionale - afferma il direttore del Museo, Attilio Berni -. All’interno del sito, il nuovo percorso espositivo, unitamente al restauro di ulteriori strumenti musicali, permette di orientarsi e comprendere pienamente l’evoluzione storico-organologica del saxofono. I dati, eccezionali, sull’affluenza del 2024 che ha registrato oltre 3000 visitatori, con un incremento di oltre il 22% rispetto all’anno precedente, confermano una rinnovata consapevolezza da parte di cittadini e turisti dell’importanza di visitare un sito culturale”.

Tra i lavori realizzati un pergolato esterno, con un nuovo allestimento scenico per ombreggiare il giardino in occasione degli eventi estivi, scivoli di accesso per il superamento delle barriere architettoniche, vetrine espositive, totem multimediali, una statua in acciaio di 3mt di altezza piazzata sulla via di accesso al museo che si predisporrà come elemento artistico e identificatore della location, un impianto fotovoltaico con accumulo, nuovo sistema video e di amplificazione audio quadrifonico.

Il Museo del Saxofono di Fiumicino rappresenta un’eccellenza assoluta del territorio e non solo, accreditato nell’Organizzazione Museale della Regione Lazio, è l’unico nel panorama internazionale dedicato a questo strumento e ospita la più grande collezione del mondo di saxofoni. Esso custodisce preziosi e rari strumenti musicali: dal minuscolo soprillo di 32cm al gigantesco sub-contrabasso J’Elle Stainer, dal Grafton Plastic agli strumenti dell’inventore Adolphe Sax, dal mitico Conn O-Sax ai saxofoni a coulisse, dai rothfoni agli strumenti appartenuti a grandi artisti come Sonny Rollins, Tex Beneke, Benny Goodman, Ralph James, Ross Gorman, Gil Ventura, Tom Scott...

Oggi il museo è una realtà internazionalmente riconosciuta in tutto il mondo. Vincitore del Premio per la Valorizzazione dei Luoghi della Cultura della Regione Lazio 2021, è organizzatore di numerosi festival in Italia e all’estero come l’Italian & Swiss Jazz Festival a Basilea (2021) e a Dornach (2022), il Saxophobia Festival, gli Adolphe Sax Days, la Rassegna Fai Bei Suoni, il Fiumicino Jazz Festival e l’International Saxophone Meeting (2023-2024). Ha collaborato e partecipato ad importanti esposizioni ed eventi musicali europei: SAX200 al MIM di Bruxelles, MUSIKMESSE a Francoforte, MUSICA ANTIQUARIA a Cesena, SAX200SAX a Moncalieri, 18° WORLD SAXOPHONE CONGRESS a Zagabria, EURSAX2024 a Trento, IL JAZZ ITALIANO PER LE TERRE DEL SISMA 2024 a L’Aquila e 360° SAXOPHON a Monaco di Baviera e Ulrichshusen.

Domenica 1° giugno – ore 18:30

IL MUSEO DEL SAXOFONO RIAPRE AL PUBBLICO

FIRE DIXIE BAND

Pietro Crescimbeni - tromba

Lady Laura - voce solista

Piercarlo Salvia - clarinetto e saxofoni

Armando Mortet - banjo

Leonardo Crescimbeni -sax basso

Sketch comici con Valerio Fatiga

Museo del Saxofono

via dei Molini snc (angolo via Reggiani)

00054 - Maccarese, Fiumicino (RM)

Ingresso gratuito