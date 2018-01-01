Il Livorno Tribute Fest entra nel mito: venerdì 17 luglio alla Fortezza Vecchia risuona la storia dei Pink Floyd

LIVORNO – Prosegue con grandissimo successo il cartellone del Livorno Tribute Fest 2026, la rassegna firmata Stage 11 che sta accendendo l’estate musicale della costa toscana. Dopo il debutto, il festival si prepara a vivere una delle sue serate più attese e suggestive: venerdì 17 luglio, a partire dalle ore 21:30, il palco allestito nella splendida cornice storica della Fortezza di Livorno ospiterà Pink Floyd History, uno show straordinario considerato tra i più importanti tributi europei dedicati alla band britannica.

Lo spettacolo si preannuncia come un vero e proprio viaggio visionario e immersivo, capace di attraversare cinquant’anni di pura innovazione musicale. Attraverso un sapiente mix di suoni eccezionali, spettacolari giochi di luci e proiezioni video originali, Pink Floyd History ripercorrerà le tappe fondamentali della leggendaria band, dagli esordi psichedelici guidati dal genio di Syd Barrett fino alle monumentali suite rock degli anni Settanta e Ottanta. Il pubblico della Fortezza potrà così riascoltare dal vivo capolavori immortali tratti da pietre miliari della storia della musica come The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here e The Wall, eseguiti con un’accuratezza interpretativa e una fedeltà sonora straordinarie.

La serata dedicata al mito del rock britannico rappresenta il cuore di una programmazione d’eccellenza che continuerà a far battere il cuore di Livorno anche nelle settimane successive. Il cartellone del festival riserva infatti altri due grandissimi eventi: l’irresistibile festa a ritmo di ballo con Disco Mania Live, in programma il prossimo 7 agosto, e il recupero del docu-spettacolo De André, La Storia, che regalerà alla città un intenso omaggio al pensiero e alla poesia del grande cantautore genovese.

I biglietti per l’evento di venerdì 17 luglio e per i successivi appuntamenti del festival sono già disponibili in prevendita sul circuito TicketOne.