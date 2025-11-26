I 70 anni de L’Espresso

MESSAGGERO E MATTINO: CAMBIANO I DIRETTORI – I quotidiani del gruppo Caltagirone cambiano direttori. All’inizio di dicembre, al Messaggero andrà Roberto Napoletano che lo aveva già diretto dal 2006 al 2011 per poi passare al Sole24ore. Al Mattino è un cambio tutto interno. Al posto di Napoletano, il Mattino sarà diretto dal vice, Vincenzo Di Vincenzo. Questi proviene dall’Ansa e dal 27 maggio scorso era vice di Napoletano.

GIORNALE E TEMPO, ANCHE – Cambiano anche i direttori di due quotidiani del gruppo Angelucci. A Il Giornale esce Alessandro Sallusti e lo rimpiazza Tommaso Cerno che lascia la direzione del Tempo a favore di Daniele Capezzone, in questo momento, direttore editoriale di Libero.

TOD’S: 6 MESI SENZA PUBBLICITÀ – Secondo l’Associated Press, la Procura di Milano avrebbe chiesto un divieto di pubblicità, per sei mesi, per la nota casa di calzature, abbigliamento e accessori di lusso, Tod’s. Secondo l’accusa, riguarda l’indagine per sfruttamento del lavoro e l’azienda sarebbe stata pienamente consapevole delle condizioni di forte irregolarità in cui operavano lavoratori cinesi impiegati in laboratori subappaltati tra Milano e le Marche (turni di lavoro oltre i limiti di legge, paghe non adeguate, violazioni della sicurezza e alloggi degradanti).

CANONE RAI: SCARAMUCCE FRA LEGA E FI – Ritorna un vecchio cavallo di battaglia delle Lega: diminuire il canone Rai. Detta così sembrerebbe cosa buona e giusta, ma… Sì c’è un ma che blocca tutto. Intanto la proposta della Lega non piace assolutamente a Forza Italia (indovinate perché) e neppure a FI. Inoltre diminuire il canone non risolverebbe la crisi che attanaglia l’azienda di Stato. Vediamo qualche cifra. La Rai ricava dal canone 2 miliardi di euro l’anno e circa 800 milioni dalla pubblicità. Abbassare di 20 euro il canone (da 90 a 70 euro), significa per la Rai un minor gettito di 430 milioni. Fra tante cose questo significa che la Rai dovrebbe cercare altre entrate con la pubblicità e questo non va bene al partito di FI. Non solo. Non è abbassando di 20 euro il canone che la Rai risolve i suoi problemi. Diverso se fosse accompagnata, questa norma, da una moralizzazione dei cachet percepiti da “artisti”, presentatori, trasferte ecc. Ma, soprattutto, la diminuzione del canone dovrebbe essere accompagnato da una sterzata in senso democratico recependo, immediatamente, il Media Freedom Act europeo. Non solo. È necessario non accettare ricatti della maggioranza che da mesi blocca la nomina del presidente Rai. Insomma, ancora una volta: fuori i partiti dalla Rai. Ma questo, i partiti tutti, lo vogliono?

L’ESPRESSO COMPIE 70 ANNI – Il settimanale L’Espresso ha compiuto 70 anni. Un “vecchietto” ancora arzillo nato nel 1955, il 2 ottobre. Merito di Arrigo Benedetti ed Eugenio Scalfari. I proprietari, a quell’epoca sono Adriano Benedetti (con il 70%) lo stampatore Roberto Tuminelli (20%) e Carlo Caracciolo (10%). Secondo Scalfari, il settimanale nasce per affermare «il valore dell’innovazione, d’un accordo produttivo tra gli imprenditori e i lavoratori per portare la sinistra democratica al governo del Paese purché quella sinistra abbandonasse l’ideologia marxista e soprattutto le sue degradazioni sovietiche». Quando inizia ad uscire, L’Espresso si caratterizza subito per le inchieste che produce. Ricordiamo solo le campagne contro le sofisticazioni alimentari e le concentrazioni economiche, le speculazioni sulle aree edificabili di Roma. Famoso il titolo dell’inchiesta: «Capitale corrotta = Nazione infetta», scritta da Manlio Cancogni. Nel 1963, Eugenio Scalfari succede ad Arrigo Benedetti nella direzione del settimanale. Nel 1967 le inchieste di Lino Jannuzzi sul tentativo del golpe tentato da Giovanni De Lorenzo. Firmano articoli e inchieste Carlo Gregoretti, Fabrizio Dentice, Sergio Saviane, Gianni Corbi, Manlio Cancogni, Livio Zanetti, Sandro Viola, Camilla Cederna, Marialivia Serini e tanti altri. Nell’84 alla direzione arriva Giovanni Valentini poi, nel 1991, Claudio Rinaldi. Giorgio Bocca tiene la rubrica “L’antitaliano” che poi passa a Roberto Saviano. Impossibile citare tutte le inchieste e le battaglie del settimanale. Ricordiamo solo la pubblicazione dei documenti di WikiLeaks, le disinvolte pratiche fiscali adottate dal Lussemburgo, i Panama Papers. Poi si cambia e L’Espresso, dal 7 agosto 2016, esce allegato a La Repubblica. Dopo poco i conti iniziano ad essere in rosso. Iniziano a girare voci di chiusura o vendita. Denis Masetti, editore di BFC Media propone l’acquisto de L’Espresso e la Gedi è d’accordo. Socio di maggioranza è Danilo Iervolino fondatore dell’università telematica UniPegaso che ha appena venduto per un miliardo e mezzo. La notizia della vendita è uno shock al punto che il direttore del momento, Marco Damilano, per protesta dà le dimissioni. Lo sostituisce Lirio Abbate, vice direttore, ma soprattutto grande inchiestista (caso Regeni, torture e violazioni dei diritti umani). L’Espresso ha vinto il premio Pulitzer per il lavoro sui Panama Papers. Poi nuova vendita e dal 2023 è di proprietà della Ludoil Energy di Donato Ammaturo, gruppo del settore energetico che si occupa di logistica e commercializzazione di prodotti energetici. Ha sede legale a Milano e deposito a Nola (NA). Il direttore, oggi, è Emilio Carelli.