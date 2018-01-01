HIV, Gitahi: “L’iniezione semestrale è un eccezionale passo in avanti”

Con l’introduzione del Lenacapavir in Kenya e in altri Paesi africani, la vera sfida non è solo far arrivare l’innovazione, ma garantire accesso, fiducia e continuità a chi ne ha più bisogno.

L’arrivo della prevenzione dell’HIV con iniezione a lunga durata d’azione segna un passaggio potenzialmente storico nella risposta globale al virus. Con l’introduzione del Lenacapavir in Kenya e in altri Paesi africani, il dibattito non riguarda solo l’innovazione clinica, ma anche una questione più ampia: chi potrà accedervi, attraverso quali sistemi sanitari e con quali garanzie di sostenibilità nel tempo.

In questa conversazione, il Dr. Githinji Gitahi, Direttore Globale di Amref Health Africa, analizza il significato di questa svolta per le persone a maggiore rischio di HIV, per i sistemi sanitari africani e per il futuro del finanziamento della prevenzione nel continente.

Il Kenya sta introducendo la prevenzione dell’HIV a lunga durata d’azione. Al di là dell’aspetto scientifico, perché questo momento è significativo per l’Africa?

Il Kenya e altri Paesi africani stanno introducendo il Lenacapavir come opzione di prevenzione dell’HIV a lunga durata d’azione. Si tratta di una tappa importante. Per molti anni, la prevenzione si è basata sulle compresse orali di PrEP da assumere quotidianamente. In seguito, abbiamo visto opzioni a lunga durata d’azione che richiedevano iniezioni ogni due mesi. Ora disponiamo di un’iniezione che può offrire protezione fino a sei mesi per volta. Questo passaggio, dalla somministrazione quotidiana a una somministrazione due volte l’anno, ha il potenziale di migliorare significativamente l’aderenza e la praticità per le persone a rischio sostanziale di HIV. Gli studi clinici hanno dimostrato un’efficacia molto elevata, rendendo questo uno degli strumenti di prevenzione più promettenti che abbiamo visto negli ultimi decenni. Ma oltre alla scienza, questo momento è significativo per una questione di equità. Storicamente, le nuove innovazioni mediche hanno impiegato anni, talvolta fino a un decennio, prima di diventare accessibili nei Paesi a basso e medio reddito dopo il lancio nei mercati più ricchi. In questo caso, la prevenzione dell’HIV a lunga durata d’azione sta raggiungendo i Paesi africani all’incirca nello stesso periodo dei Paesi ad alto reddito. Anche il prezzo è stato una questione determinante. Mentre i costi nei mercati ad alto reddito sono stati significativamente più elevati, pari a circa 40.000 dollari per persona all’anno, accordi negoziati sostenuti dal Global Fund, in collaborazione con governi come quello del Kenya, hanno reso possibile l’accesso per i Paesi eleggibili a circa 40 USD. Questo rappresenta un progresso significativo verso l’equità sanitaria globale. Non è solo una svolta scientifica, ma anche un momento di solidarietà sanitaria globale.

Chi è idoneo a questa opzione di prevenzione dell’HIV iniettabile e cosa dovrebbe considerare?

Questo intervento è pensato per persone HIV-negative e a rischio sostanziale di esposizione all’HIV a causa delle loro circostanze, dell’ambiente o di vulnerabilità sociali. I gruppi che potrebbero beneficiarne in modo particolare includono le ragazze adolescenti e le giovani donne, in particolare quelle sotto i 24 anni, così come gli uomini che hanno rapporti sessuali con uomini, le persone transgender e altre popolazioni chiave. Può essere appropriato anche per persone in relazioni sierodiscordanti, in cui un partner vive con l’HIV e l’altro no. L’idoneità seguirà le linee guida nazionali e richiede test HIV e screening appropriati prima dell’avvio. È importante sottolineare che questo intervento è preventivo. Non è un trattamento per le persone che vivono con l’HIV e non sostituisce la terapia antiretrovirale per coloro che hanno già ricevuto una diagnosi. Inoltre, pur offrendo una protezione altamente efficace, integra — piuttosto che sostituire — altre strategie di prevenzione. Le pratiche sessuali sicure, compreso l’uso corretto e costante del preservativo, restano componenti importanti di una prevenzione dell’HIV completa.

Di quali preoccupazioni dovrebbero essere consapevoli le comunità? Ci sono effetti collaterali?

Gli studi clinici hanno mostrato che il Lenacapavir è generalmente ben tollerato. Gli effetti collaterali più comunemente segnalati sono lievi reazioni nel sito di iniezione, come dolore o gonfiore temporanei. Come per qualsiasi intervento medico, le persone riceveranno adeguati test HIV e una valutazione dell’idoneità prima dell’avvio e saranno seguite con visite di controllo secondo i protocolli nazionali. Un’altra preoccupazione importante è la disinformazione. Quando viene introdotto un nuovo intervento sanitario, le comunità pongono spesso domande comprensibili: è un vaccino? Dovrò farlo per tutta la vita? È sicuro? Chi ne ha diritto? Senza informazioni chiare e affidabili, anche innovazioni altamente efficaci possono incontrare esitazione. Per questo la comunicazione e il coinvolgimento delle comunità saranno fondamentali per il successo.

Quale ruolo svolgono l’Assistenza Sanitaria Primaria e gli operatori sanitari di comunità nella distribuzione?

I sistemi di Assistenza Sanitaria Primaria (Primary Health Care - PHC) saranno centrali per il successo dell’introduzione della prevenzione dell’HIV a lunga durata d’azione. L’iniezione è stabile a temperature ambiente standard, il che la rende adatta alla somministrazione in molti contesti di PHC senza infrastrutture complesse per la catena del freddo. Questo ne aumenta la fattibilità in ambienti rurali e con risorse limitate. Tuttavia, il successo della distribuzione dipenderà molto più dalla fiducia e dalla consapevolezza che dalla logistica di conservazione. Gli operatori sanitari di comunità saranno fondamentali, rappresentano il collegamento di fiducia tra i sistemi sanitari e le comunità. Avranno un ruolo decisivo nel fornire informazioni accurate e accessibili, nel contrastare idee sbagliate e timori, nell’aiutare a identificare le persone potenzialmente idonee e nel facilitare l’invio alle strutture sanitarie. Saranno inoltre fondamentali nel ricordare ai pazienti l’importanza di tornare per le iniezioni di follow-up. La consapevolezza è uno dei principali determinanti del successo. Se le persone non comprendono l’intervento, non lo utilizzeranno. Se non si fidano, l’adozione si bloccherà. Sistemi comunitari forti sono quindi essenziali per il successo di interventi di questo tipo.

Questo intervento è sostenibile?

Nel breve termine, partner internazionali come il Global Fund stanno svolgendo un ruolo chiave nel sostenere l’introduzione e il finanziamento iniziale. A circa 40 USD per persona all’anno in base ad accordi negoziati, l’intervento è relativamente accessibile rispetto a molte altre tecnologie sanitarie specialistiche. È importante sottolineare che non si tratta di un vaccino universale rivolto all’intera popolazione. È focalizzato su persone a rischio sostanziale, il che rende più gestibili previsione, budget e targeting. Tuttavia, la sostenibilità non può basarsi solo su finanziamenti esterni. I governi africani devono iniziare, nel tempo, a integrare il finanziamento della prevenzione a lunga durata d’azione nei bilanci sanitari nazionali. Ciò richiede pianificazione lungimirante, sistemi di approvvigionamento solidi, previsioni affidabili e investimenti continui nelle piattaforme di erogazione della PHC.

Come possono i Paesi africani mantenere lo slancio ed evitare interruzioni della fornitura?

Mantenere lo slancio richiederà un’azione coordinata su più fronti. In primo luogo, sarà importante continuare la collaborazione con i partner globali per mantenere l’accesso per le persone più a rischio. In secondo luogo, i governi devono aumentare progressivamente gli investimenti nazionali nella prevenzione. Si tratta di una decisione strategica. Con l’espansione della copertura della prevenzione e la diminuzione delle nuove infezioni, i costi dei trattamenti a lungo termine possono ridursi. Investire oggi nella prevenzione riduce il peso fiscale di domani. In terzo luogo, il rafforzamento della produzione locale e regionale sarà importante per la sicurezza dell’approvvigionamento nel lungo periodo. Ridurre la dipendenza dalle importazioni aumenta la resilienza e aiuta a proteggersi dalle interruzioni delle catene di fornitura globali. Attualmente, il prodotto è ancora protetto da brevetto. Nel tempo, con l’espansione degli accordi di licenza e la possibilità di produzione di generici, si prevede che i costi diminuiscano ulteriormente, migliorando accessibilità e accesso. Finanziamenti sostenuti, rafforzamento delle capacità locali, allineamento delle politiche e potenziamento della catena di approvvigionamento determineranno il successo a lungo termine.

Cosa significa questo per il futuro della prevenzione dell’HIV in Africa?

La prevenzione dell’HIV a lunga durata d’azione rappresenta un cambiamento nel modo in cui pensiamo ad aderenza, praticità ed equità. Ma l’innovazione da sola non pone fine alle epidemie. La vera prova sarà se i sistemi sanitari sapranno erogarla efficacemente attraverso piattaforme solide di Assistenza Sanitaria Primaria, se le comunità la comprenderanno e si fideranno, e se i modelli di finanziamento sosterranno l’accesso a lungo termine. Se queste basi saranno presenti, questo momento potrebbe segnare un passo importante verso la riduzione delle nuove infezioni da HIV in tutto il continente. La prevenzione non è solo una strategia clinica, ma anche un investimento nella salute, nella dignità e nel futuro economico dell’Africa.