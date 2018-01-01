Gli uomini han da puzzà

Ho notato una recente insistenza, nelle pubblicità televisive, sull’utilizzo dei deodoranti da parte delle donne. La zona da deodorare non è più limitata alle ascelle – che oramai sono depilate a puntino pena la segregazione sociale – ma si è espansa a tutte le altre parti del corpo, e gli annunci, mentre le immagini coprono di fiori (artificiali) gambe, cosce, pube e braccia, promettono una durata non di ore, ma di giorni. (Ma, intanto, ci si può lavare? Penso io. Mah.) In uno spot recente la testimonial di turno rivela che non ha più paura di mostrare la sua pelle (ma perché ma dovrebbe averne??), e in altri apprendiamo che non basta più lavare i capi in lavatrice con detersivo e ammorbidente, ma servono i profuma-biancheria.

Immagine publicitaria di uomini

Mentre la vista sulla terra si avvia a un rapido unhappy ending, anche a causa della mala gestione dell’acqua, dei prodotti chimici, dell’eccesso di plastica, e mentre tre quarti del mondo vedono inaridire zone precedentemente fertili, oltre a subire malattie, guerre, devastazioni, invasioni, la tv ci racconta un’altra storia, quella di donne la cui felicità è assicurata dall’uso costante di prodotti di bellezza: non da stipendi equi, non da politiche serie contro il femminicidio, ma da deodoranti che le profumano tutte, da capo a piedi, giovani e meno giovani.

Immagine pubblicitaria di uomini e deodoranti

E gli uomini? Esistono, è vero, diverse linee di deodoranti di tutte le marche. C’è solo l’imbarazzo della scelta. Eppure, ammettiamolo: secondo l’antico adagio, han da puzzà. La cultura popolare abbonda di stereotipi di genere (pensiamo a omo de panza, omo de sostanza) e la cura del corpo maschile segue sue vie particolari. Il maschio deve essere selvatico, virile, naturale, e sebbene il sudore maschile possa risultare più intenso a causa della maggiore densità di ghiandole sudorifere (chi ha scarrozzato figli adolescenti e i loro compagni di squadra di basket dopo una partita, anche dopo una doccia, lo sa), guai a chi tocca i feromoni maschili! Anzi: esistono in commercio prodotti a base di feromoni “per attrarre e sedurre”. Se fate ricerche in rete troverete tanti prodotti di questo tipo, perché è ovvio: un uomo non ha bisogno di igiene, ma di sedurre. Insomma, ha da puzzà.