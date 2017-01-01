Gli uomini del socialismo

Dopo il successo editoriale di Donne del socialismo (2017) e di Donne nel socialismo (2024), lo storico siciliano Ferdinando Leonzio ha ritenuto di dare alle stampe, ancora per le edizioni ZeroBook, un testo analogo dedicato agli uomini, appunto questo Uomini del socialismo che avete tra le mani.

Copertina di Uomini del socialismo, di Ferdinando Leonzio

Si tratta della raccolta di ventisei biografie di personalità socialiste, italiane e non, in precedenza singolarmente pubblicate sulla rivista online La Rivoluzione Democratica.

Lo stile dell’autore è quello solito, discorsivo e accattivante. Uno stile che riesce a coniugare un linguaggio scorrevole e mai barboso con un accentuato rigore scientifico, come dimostra la ricchezza di note esplicative.

Il libro si avvale anche di un pregevole corredo iconografico.

Gli uomini del socialismo esce in edizione epub, acquistabile su tutti gli store italiani. Con il sistema del print on demand, in formato cartaceo, attraverso il nostro sito di riferimento (e sulle maggior piattaforme di vendita libri online).

L’introduzione / di Ferdinando Leonzio

Il movimento socialista è un movimento eclettico ideologicamente, politicamente e organizzativamente. Nulla a che vedere col monolitismo della Terza Internazionale comunista, benché essa sia nata da una sua costola.

Sotto l’ombrello del termine “socialismo” rientrano infatti il socialismo utopistico e quello scientifico, la socialdemocrazia, il laburismo, il liberalsocialismo, il radicalsocialismo.

Potrebbero rientrarvi anche il “socialismo africano”, strettamente collegato ai movimenti anticolonialisti e quello sudamericano, spesso rivisitato da influenze locali, come il “sandinismo” o il “bolivarismo”.

Questo eclettismo, capace di dar luogo a divisioni e perfino a rivalità, costituisce certamente un elemento di debolezza.

Ma è altresì innegabile che la molteplicità degli apporti ideali costituisce un arricchimento della battaglia comune e una scuola di democrazia e dunque di crescita e di consapevolezza politica.

Questa spesso molto accesa dialettica ha però dei punti che accomunano tutti i socialisti, a qualunque scuola essi appartengano:

la democrazia, come forma di lotta per il potere e di gestione del potere, che tuttavia non esclude la lotta rivoluzionaria quando la democrazia e la libertà sono attaccate o compresse, come accadde con la Resistenza antifascista [1];

il classismo, che impone ai socialisti di stare sempre dalla parte del popolo [2];

l’internazionalismo, che ha come corollario la strenua difesa della pace [3].

Avendo già in precedenza pubblicato, per le edizioni ZeroBook, due volumi, Donne del socialismo (2017, in seconda edizione) e Donne nel socialismo (2024) dedicati alle donne socialiste, per ricordare il loro grande contributo alla lotta per l’emancipazione delle classi subalterne, mi è sembrato giusto dedicarne uno agli uomini socialisti.

Questo libro contiene, appunto, ventisei biografie politiche di altrettanti socialisti, italiani e non, di varia formazione culturale e scelti arbitrariamente da me, tutte già pubblicate singolarmente sulla rivista online La Rivoluzione Democratica.

I testi e il corredo iconografico sono stati da me “riveduti e corretti” ove necessario.

Buona lettura.

(Ferdinando Leonzio)

L’autore

Ferdinando Leonzio è nato a Lentini, in Sicilia, il 2 gennaio 1939. Appassionato ricercatore e storico per vocazione, ha pubblicato 28 libri e ha scritto, su vari giornali, numerosi saggi, articoli, recensioni e prefazioni. Ha inoltre tenuto conferenze e rilasciato interviste di contenuto storico. È stato corrispondente dell’Avanti! e dell’Ora. Scrive per Girodivite, Domani socialista, La rivoluzione democratica, Critica sociale, Domani socialista e altre riviste. I suoi libri sono pubblicati da ZeroBook.