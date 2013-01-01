Giovedì 23 luglio la Personale di Yi Ming a Venezia isola di San Servolo

Camminando con la Luce rappresenta la prima mostra personale all’estero dell’artista cinese contemporaneo multidisciplinare Yi Ming.

L’esposizione, ospitata presso l’isola di San Servolo a Venezia, si articola attorno al concetto del velo e della traccia della luce, presentando gli esiti più recenti della ricerca pittorica dell’artista su temi fondamentali quali il tempo, la percezione e la presenza.

Il titolo della rassegna richiama due concetti chiave: la «Velatura», termine mutuato dalla tradizione pittorica italiana che indica la stesura trasparente e i velamenti stratificati di colore, e le «Vestigia», che evocano le tracce, i residui e i segni lasciati dal tempo. Questa combinazione definisce l’essenza del linguaggio di Yi Ming, dove la luce viene velata, assorbita e gradualmente svelata attraverso strati di colore che lasciano impercettibili tracce nella profondità della tela.

Nelle opere in mostra, paesaggi, nubi, linee d’orizzonte e strutture spaziali si manifestano come echi di una luce che attraversa il mondo, definendo immagini spirituali sospese tra l’apparire e lo svanire. Radicato nell’estetica orientale e fedele alla pittura a olio, l’artista indaga costantemente ciò che rimane celato e ciò che viene rivelato, contrapponendo il silenzio alla visibilità. In un’epoca segnata dal consumo istantaneo di immagini digitali e dalla pervasività dell’intelligenza artificiale, la poetica di Yi Ming rifiuta tale accelerazione, riaffermando il valore profondo e insostituibile del tempo, della mano dell’artista e della percezione vissuta.

La mostra invita il pubblico a un’esperienza contemplativa, incoraggiando i visitatori a percorrere le opere con la stessa naturalezza con cui si attraversa la luce stessa. È un invito a sostare davanti a ciò che appare e a scoprire, tra la stratificazione cromatica e la luminosità contenuta, un incontro silenzioso con la memoria e il mondo interiore.

In merito alla rassegna, Claudio Giannini, promotore della mostra, ha dichiarato: «Prosegue con entusiasmo il ciclo di esposizioni dedicate all’arte orientale, volto a mettere in evidenza le indiscusse qualità espressive di questi artisti. Facendo seguito alla mostra di apertura L’Oriente all’alba, che ha riscosso un significativo successo sull’isola, proponiamo oggi un ideale florilegio di quella rassegna attraverso le opere di Yi Ming. Presentiamo al pubblico trenta dipinti eseguiti con diverse tecniche, che consentono di apprezzare appieno le capacità di questo giovane talento, già ampiamente riconosciuto a livello internazionale».

L’inaugurazione della mostra si terrà giovedì 23 luglio alle ore 18:00 sull’isola di San Servolo a Venezia. L’esposizione rimarrà aperta al pubblico, con ingresso libero, fino al 19 agosto.