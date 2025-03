"Forme e colori dall’Italia preromana", dal 15 marzo a Canosa di Puglia

Antichi reperti illuminano un momento importante della storia dell’Italia antica, una proposta di bellezza e di memoria, in mostra dal 15 marzo al 18 maggio presso l’Edifico Mazzini di Canosa di Puglia.

Dopo il successo della mostra in Cile, Argentina, Brasile e Messico, reperti inestimabili tornano nel luogo di appartenenza per far riscoprire la storia di Canosa e delle sue radici antiche.

Un viaggio nel tempo attraverso la bellezza degli oggetti dell’epoca preromana che raccontano la storia di un popolo affascinante e prolifico: i Dauni, una popolazione che abitava le aree settentrionali della Puglia e parte della Basilicata.

In mostra ci saranno armature, ceramiche, gioielli, ornamenti che testimoniano il fermento culturale di Canosa, uno dei centri più importanti dell’area, gioiello dell’archeologia italiana e crocevia di culture.

Tra il IV e il II secolo a.C. in questa zona, chiamata all’epoca Daunia, le personalità di rilievo dell’élite locale venivano sepolte in ipogei (tombe a camera familiare scavate nel tufo) con un ricco corredo funerario, che sottolineava lo status sociale del defunto alla comunità.

Tra i reperti spiccano i vasi policromo e plastici, arricchiti da figure applicate che rappresentano una produzione originale delle botteghe canosine dell’epoca, come pure splendidi oggetti quali il diadema in oro e pietre preziose, decorato da fiori, bacche, e foglie mobili.

Le armature simbolo di prestigio e di potere, evocano il ruolo dei guerrieri, le ceramiche dipinte con motivi geometrici e figurativi ci raccontano un’estetica raffinata e una cultura che intrecciava gli elementi sacri con quelli profani.

La mostra invita i visitatori a scoprire la vita quotidiana degli antichi Dauni.

Questo straordinario evento non è una semplice esposizione di reperti, ma un’immersione emotiva e intellettuale in una danza dove passato e presente si fondono.

Date: 15 marzo - 18 maggio 2025

Sedi: Edificio Mazzini - Canosa di Puglia

Orari: segue gli orari del Museo archeologico di Canosa

Biglietti: inclusa nel biglietto di ingresso del Museo archeologico di Canosa