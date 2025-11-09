Festival culturali ed economici in Italia: il Festival Città Impresa di Bergamo

Bergamo, dal 7 al 9 novembre 2025.

Negli ultimi anni in Italia si è affermata una nuova tipologia di eventi pubblici che uniscono cultura, economia e territorio: i festival economico-culturali.

Queste manifestazioni coniugano riflessione socio-economica, formazione giovanile e valorizzazione dei territori ospitanti. Tra i modelli più rilevanti figura il Festival Città Impresa di Bergamo, quale osservatorio sulle trasformazioni produttive e le sfide contemporanee. Fondato nel 2008 come “Festival dei Territori Industriali”, il Festival analizza il rapporto tra impresa, innovazione e società civile. Organizzato da ItalyPost con la collaborazione di istituzioni accademiche, associazioni industriali e partner privati, si svolge annualmente a Treviso (edizione primaverile) e Bergamo (edizione autunnale).

Il programma prevede incontri, dibattiti, tavole rotonde, visite aziendali e iniziative formative, con l’obiettivo di mostrare come l’impresa sia parte integrante della cultura e dell’identità dei territori. Partecipano imprenditori, manager, studiosi, giornalisti, economisti, politici e studenti. Ogni edizione sviluppa un tema guida: negli anni si è discusso di globalizzazione, transizione ecologica, digitalizzazione, energia e geopolitica.

L’edizione 2025, a Bergamo dal 7 al 9 novembre, affronta “L’Europa alla prova”, riflettendo sulle prospettive industriali e istituzionali del continente. Bergamo, simbolo della manifattura del Nord, diventa così metafora di un’Italia che cerca equilibrio tra competitività e coesione sociale. Un elemento distintivo è il Progetto Academy, che coinvolge centinaia di studenti universitari e dottorandi provenienti da tutta Italia. Gli studenti selezionati ricevono borse di soggiorno, partecipano ai panel, visitano imprese locali e incontrano figure di rilievo del mondo economico, costruendo reti professionali e culturali. Il Festival promuove così la cittadinanza economica e fa della cultura d’impresa un capitale sociale condiviso. La dimensione culturale è rafforzata dal Premio Letteratura d’Impresa, dedicato alla narrazione del lavoro e delle imprese italiane.

Da questa edizione il premio include due categorie: narrativa, con romanzi o biografie imprenditoriali, e saggistica, con opere sulla storia, gestione e innovazione aziendale. La selezione è affidata a una giuria composta da imprenditori, docenti e studenti; i finalisti vengono premiati durante il Festival.

Il premio dimostra come economia e narrativa possano intrecciarsi, trasformando il dibattito economico in riflessione collettiva e contribuire a costruire una narrazione condivisa del tessuto produttivo italiano. Il Festival genera un indotto turistico e commerciale rilevante e favorisce l’incontro tra generazioni, contribuendo a formare una classe dirigente più consapevole.

Una prova che i festival economico-culturali rappresentano una nuova grammatica del dialogo pubblico, superando la semplice trasmissione di contenuti e creando comunità di confronto tra università, imprese, istituzioni e cittadini.

Il Festival Città Impresa di Bergamo integra formazione, analisi, narrazione e cultura d’impresa, distinguendosi per il legame diretto con il tessuto produttivo e industriale, trasformando l’impresa in cultura e la cultura in impresa. Si inserisce in un panorama più ampio di festival economici italiani, come il Festival dell’Economia di Trento, il Festival Internazionale dell’Economia di Torino e il Festival dell’Economia Civile di Firenze, tutti spazi di educazione collettiva, dialogo e narrazione dove economia, territorio e cultura si intrecciano e hanno la capacità di sviluppare bene comune e capitale sociale.

Programma e informazioni in https://www.festivalcittaimpresa.it/