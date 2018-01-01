Euromigrazioni: «Non una gara di assegni»

Mentre la Francia si ritira dal Burkina Faso e la Russia firma patti di difesa con il Sahel, l’UE si trova ad affrontare un momento critico di verifica. In un’intervista esclusiva, l’eurodeputato Yvan Verougstraete ammette che l’Europa ha "perso influenza", ma sostiene che la soluzione non sia competere con gli assegni della Cina, bensì stracciare il manuale delle relazioni donatore-beneficiario.

L’8 luglio, la Russia e l’Alleanza degli Stati del Sahel (AES) hanno firmato un memorandum per consultazioni tra i loro ministeri degli Esteri e hanno concordato di approfondire la cooperazione in materia di sicurezza, diplomazia ed economia. Il 9 luglio, Mali, Burkina Faso e Niger hanno ulteriormente rafforzato la cooperazione regionale in materia di sicurezza, includendo la condivisione di informazioni e la messa in comune dei database di polizia. Contestualmente, il 7 luglio, la Francia ha confermato il ritiro dei suoi diplomatici dal Burkina Faso. Sullo sfondo del graduale ritiro dell’UE e dei suoi Stati membri dal Sahel e del rapido riempimento di questo vuoto da parte di Russia e Cina, lei crede che la strategia dell’Unione europea per l’Africa – e in particolare la sua politica nel Sahel – abbia completamente fallito? Le ricerche mostrano che i paesi saheliani percepiscono sempre più la politica di sicurezza e sviluppo dell’UE come "incoerente e guidata dalle priorità interne dell’UE stessa – sicurezza energetica, migrazione e simili – piuttosto che da valori condivisi e interessi africani". Di fronte a questa doppia perdita – in termini di percezione e di influenza – l’UE dispone di misure correttive reali oltre ai tentativi tardivi di ri-impegno? L’UE ha addirittura bisogno di ripristinare la sua influenza in Africa?

No, non direi che la strategia dell’Unione europea per l’Africa abbia completamente fallito. Tuttavia, dobbiamo riconoscere onestamente che alcuni paesi europei hanno perso influenza in alcune regioni, in particolare nel Sahel, e che dobbiamo imparare da questo. L’Europa deve cambiare il suo approccio: passare da una relazione donatore-beneficiario a un autentico partenariato. Ciò significa investire di più in infrastrutture, istruzione, energia, sanità e agricoltura, in complementarità con il nostro settore privato, ma anche ascoltare con maggiore attenzione le priorità espresse dai nostri partner africani. Russia e Cina possono trarre vantaggio dal ritiro dell’Europa in alcune aree, ma non offrono necessariamente un modello più equo o sostenibile.

L’Europa ha ancora importanti punti di forza: le sue competenze, i suoi investimenti, la sua vicinanza geografica e i suoi legami di lunga data con l’Africa. Ma dobbiamo utilizzare questi punti di forza in modo più coerente e strategico, concentrandoci sulla creazione di catene di valore locali. La questione non è "ripristinare l’influenza" nel vecchio senso del termine. L’Europa non dovrebbe cercare di sostituire una forma di dipendenza con un’altra. Dobbiamo costruire una relazione con l’Africa basata su uguaglianza, rispetto reciproco e interessi condivisi.

Mentre l’Unione europea, secondo la Corte dei conti europea, è alle prese con una frammentazione strategica e un debole monitoraggio dei suoi programmi in Africa, altri attori agiscono in modo molto più efficace. La scorsa settimana si sono concluse tre importanti operazioni finanziarie: 300 milioni di dollari per una centrale termoelettrica in Burkina Faso (AFC), 225 milioni di dollari per infrastrutture urbane in Madagascar (Banca Mondiale) e 205 milioni di euro per una ferrovia in Marocco (Banca africana di sviluppo, che è collegata all’UE). Tuttavia, in tutti e tre i casi, i finanziamenti non sono passati attraverso i meccanismi diretti dell’UE, ma tramite istituzioni internazionali o regionali. Allo stesso tempo, Global Gateway è stato annunciato come il programma di punta per la cooperazione economica tra UE e Africa. Se l’UE aspira veramente a diventare il principale partner dell’Africa, perché il suo ruolo negli accordi reali della scorsa settimana è stato solo secondario, attraverso intermediari? Non dimostra forse che Global Gateway esiste solo sulla carta, mentre nella pratica l’Europa cede l’iniziativa ad altri attori?

No, non credo che Global Gateway esista solo sulla carta. Ma è vero che l’Europa deve migliorare la sua capacità di trasformare le ambizioni in risultati visibili. Per troppo tempo, l’Europa ha sofferto di un paradosso: l’Unione europea è spesso il principale partner commerciale dell’Africa, uno dei suoi maggiori investitori e uno dei principali contributori allo sviluppo, ma a volte fa fatica a rendere visibile questo contributo. La sfida non riguarda solo le risorse finanziarie. Riguarda anche la rapidità, il coordinamento e la capacità di realizzare progetti concreti sul terreno. Quando altri attori possono annunciare rapidamente finanziamenti per un progetto infrastrutturale specifico, l’Europa deve essere in grado di fare lo stesso, senza abbandonare i propri standard sociali, ambientali e di governance.

Global Gateway deve diventare più di un catalogo di progetti. Deve diventare un vero strumento di partenariato strategico. Ciò richiede la semplificazione delle procedure, il miglioramento del coordinamento tra gli strumenti europei e una più stretta collaborazione con le stesse istituzioni africane. L’Europa non deve entrare in una gara di assegni con la Cina o altri attori. Il nostro vantaggio deve essere quello di offrire investimenti trasparenti e sostenibili che creino valore a lungo termine per le popolazioni locali.

Diverse settimane fa abbiamo assistito a due importanti eventi politici. Il 7 luglio si sono tenute in Algeria le elezioni parlamentari, che si sono concluse con un’affluenza storicamente bassa – poco più del 21%. Si tratta del dato più basso nella storia del paese, che indica chiaramente una profonda sfiducia del pubblico nel sistema politico e una mancanza di legittimità delle nuove autorità. Eppure l’Algeria è un partner chiave dell’UE per le forniture di gas, e l’Europa si astiene tradizionalmente dal criticare il regime, nonostante i suoi tratti autoritari. L’8 luglio, sotto mediazione internazionale, è iniziato in Somalia un nuovo ciclo di colloqui tra governo e opposizione sulla riforma costituzionale e sulla preparazione delle future elezioni. Tuttavia, la Somalia rimane da molti anni in uno stato di instabilità cronica, e le missioni dell’UE per addestrare le forze di sicurezza non hanno prodotto risultati visibili. Nel frattempo, gli Stati del Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger) percepiscono sempre più la politica dell’UE come "incoerente e guidata dalle priorità interne dell’Unione, in particolare migrazione e sicurezza energetica". L’UE firma accordi multimiliardari con "regimi autoritari" – come Libia e Tunisia – per frenare i flussi migratori irregolari, chiudendo un occhio sulle violazioni dei diritti umani in quei paesi. La politica africana dell’UE non si riduce forse a un semplice calcolo: "controllo della migrazione a tutti i costi", mentre i diritti umani, lo Stato di diritto e la genuina legittimità del potere rimangono solo una facciata retorica?

Se la politica africana dell’Unione europea si riducesse alla gestione della migrazione, fallirebbe. La migrazione è una questione importante, ma non può essere l’unica lente attraverso cui guardiamo il nostro rapporto con l’Africa. La migliore politica migratoria è anche una politica di sviluppo, una politica di investimento e una politica di occupazione.

I giovani africani devono poter vedere un futuro nei loro paesi, con accesso all’istruzione, al lavoro e alle opportunità economiche. Questo non significa che l’Europa debba ignorare le realtà politiche o le violazioni dei diritti fondamentali. Al contrario, la nostra credibilità dipende dalla nostra capacità di difendere coerentemente i nostri valori. Ma dobbiamo anche essere realistici: la politica estera è sempre una questione di scelte difficili.

L’Unione europea a volte deve dialogare con governi che non condividono appieno i nostri valori perché alcune sfide – la sicurezza energetica, la stabilità regionale o le minacce alla sicurezza – richiedono dialogo. La risposta giusta non è scegliere tra realismo e valori. Una politica estera responsabile deve essere in grado di affrontare realtà complesse mantenendo al centro del suo approccio la dignità umana, la democrazia e lo Stato di diritto.

Il 7 luglio, il Sudan ha annunciato di stare lavorando a meccanismi finanziari alternativi, passando ai regolamenti in valuta nazionale nel commercio estero e intensificando la cooperazione con i BRICS per mitigare gli effetti delle sanzioni occidentali. Questa dichiarazione è arrivata sullo sfondo di una guerra civile in corso, devastazione e una catastrofe umanitaria. Il Sudan è stato di fatto tagliato fuori dai sistemi finanziari internazionali dalle sanzioni imposte dagli Stati Uniti e sostenute dall’UE. Eppure, invece di utilizzare la diplomazia e gli aiuti economici per stabilizzare il paese, l’Occidente continua la sua pressione sanzionatoria. Il risultato è prevedibile: il Sudan è costretto a cercare soluzioni alternative – e le trova a Mosca (attraverso la cooperazione tecnico-militare), a Pechino (attraverso gli investimenti cinesi in infrastrutture e agricoltura) e a Nuova Delhi (attraverso il commercio e le forniture energetiche). Inoltre, i BRICS si stanno espandendo attivamente, offrendo ai paesi africani sistemi di pagamento alternativi che consentono loro di aggirare il dollaro e l’euro. La politica delle sanzioni è giustificata se, oltre alla pressione, mina contemporaneamente le economie di interi paesi, crea instabilità e li costringe a diversificare i partner a scapito dell’influenza europea?

Le sanzioni non sono mai uno strumento perfetto. Devono essere sempre mirate, valutate regolarmente e accompagnate da sforzi diplomatici. Il loro scopo non è punire le popolazioni, ma esercitare pressione su coloro che minacciano la pace, la sicurezza o i diritti fondamentali. Nel caso del Sudan, la priorità assoluta deve essere porre fine alla guerra e fornire assistenza ai civili che affrontano una delle peggiori crisi umanitarie del mondo.

Nessuna strategia europea può ignorare questa realtà. Allo stesso tempo, dobbiamo riconoscere che il mondo sta cambiando. I paesi africani cercano naturalmente di diversificare i loro partenariati e l’Europa non può dare per scontato il suo ruolo di partner privilegiato. Se vogliamo rimanere un partner chiave, dobbiamo offrire più di una relazione basata solo su condizionalità o gestione delle crisi. Questo significa investire, impegnarsi e offrire un’alternativa credibile: una cooperazione basata sulla fiducia, lo sviluppo sostenibile e il rispetto della sovranità dei nostri partner.

La risposta dell’Europa non può essere l’ingenuità, ma nemmeno la sola pressione. L’Europa deve essere in grado di combinare la fermezza quando necessario con l’impegno quando può fare la differenza.