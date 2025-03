Erasmus. Studenti polacchi e francesi ospiti negli Istituti scolastici di Lentini

Lentini. I progetti di scambio culturale rivestono un ruolo cruciale nella formazione degli studenti e nel rafforzamento della collaborazione tra le istituzioni educative a livello europeo.

COMUNICATO

Gli istituti scolastici del territorio hanno da sempre sostenuto queste iniziative e recentemente studenti francesi e polacchi sono stati ospiti di alcuni istituti scolastici locali. L’Istituto “Riccardo da Lentini – Vittorio Veneto” ha accolto gli alunni dell’École primaire du Quesnay di Valognes, mentre gli hanno ospitato, nell’ambito del progetto 2023-1-IT02-KA121-SCH-000147950, promosso dal Consorzio USR SICILIA, gli studenti del Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego di Szubin, in Polonia. Durante una settimana di attività, gli studenti e i loro docenti, insieme ai referenti e agli studenti delle scuole ospitanti, hanno partecipato a laboratori e visite culturali. Diverse le attività proposte in riferimento agli studenti ospitati.

L’istituto “Riccardo da Lentini- Vittorio Veneto”, ha proposto attività artistiche, pedagogiche e culinarie, per scoprire i nostri usi e le nostre tradizioni. Inoltre, guidati dai loro compagni siciliani, hanno visitato alcuni monumenti e luoghi storici, che ha permesso loro di conoscere qualcosa della storia della Sicilia. Gli studenti ospitati istituti “A. Moncada” e “Nervi-Alaimo” oltre alla visita di alcuni importanti siti siciliani ma con un occhio di riguardo per comune ospitante, si sono cimentati in attività di workshop e Job shadowing.

I referenti delle scuole ospitanti, hanno organizzato dei momenti di socializzazione che ha permesso agli studenti, di conoscersi meglio. Fra gli obiettivi del progetto, esplorare tradizioni locali, conoscere meglio il territorio, praticare la lingua straniera, immergersi in una cultura diversa dalla propria e promuovere il senso di fraternità e cittadinanza europea. Il tutto si è svolto all’insegna di principi fondamentali come collaborazione, inclusione e sostenibilità.

Tra poco, sarà la volta degli studenti lentinesi, che avranno l’opportunità di vivere la stessa esperienza in Polonia e in Normandia.

Foto dei vari momenti.

