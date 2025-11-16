ENRICO GUARNERI mattatore della scena

ENRICO GUARNERI porta all’Abc una delle opere più vivaci della drammaturgia di Peppino e Titina De Filippo.

Tra amore e apparenze, l’ironia di QUARANTA… MA NON LI DIMOSTRA, per la regia di Plinio Milazzo, è il gran finale della stagione Turi Ferro. Prodotta dall’Associazione culturale Progetto Teatrando, la pièce alterna momenti di brillante comicità a riflessioni amare sul tempo che passa, confermando l’attualità del linguaggio e la maestria dei due geniali autori napoletani.

A Catania dal 23 maggio al 7 giugno 2026.

Biglietti disponibili al link https://www.liveticket.it/opera.aspx?Id=632474.

Locandina

Ambientata negli anni Sessanta in un salotto borghese di una città siciliana, la storia ruota attorno al personaggio di Pasquale, vedovo con quattro figlie. Tra queste, la maggiore Sesella è una donna che ha ormai superato i quarant’anni senza essersi sposata.

Ha sacrificato la sua giovinezza occupandosi della casa, delle sorelle e del padre, vivendo in funzione degli altri. Pasquale, preoccupato per il futuro della primogenita, si adopera per farle trovare un marito, ma ciò che sembrava una possibile svolta si basa invece su equivoci: Sesella tenta di mostrarsi diversa, finendo però per confrontarsi con una realtà che la delude.

ENRICO GUARNERI, insuperabile mattatore della scena, affronta il testo con il suo funambolico equilibrio tra ironia e profondità. La sua godibilissima interpretazione in QUARANTA… MA NON LI DIMOSTRA restituisce al pubblico il ritmo della commedia d’altri tempi, ma con un tono moderno che rende i personaggi autentici e vicini.

La regia di Plinio Milazzo, mantenendo fede alla poetica originale dei fratelli De Filippo, valorizza non solo il gioco degli equivoci e la freschezza del dialogo ma diventa un’indagine - a sipario aperto - sul ruolo della donna, sul sacrificio familiare e sulla diﬃcoltà di ridefinire la propria identità al di fuori dei legami imposti.

Insieme all’eccelso Guarneri, un cast di primordine formato da Francesca Agate con Rosario Marco Amato, Giovanni Maugeri, Barbara Gutkowski, Adriano Fichera, Diana D’Amico e Giulia Milazzo.

Con QUARANTA… MA NON LI DIMOSTRA, si conclude trionfalmente una stagione di grandi successi tra classici e nuova drammaturgia italiana, portando sul palco lo straordinario talento di attori del panorama nazionale e internazionale, in grado di unire radici popolari e capacità di innovazione.

Nove mesi di ricchissima programmazione, ospitata nella sede di via Pietro Mascagni 94, hanno confermato inequivocabilmente l’identità del Teatro come spazio di cultura e di incontro tra passato e presente, e l’Abc di Catania come il fiore all’occhiello della Sicilia e non solo.

Teatro Abc

https://teatroabc.eu/

Via Pietro Mascagni, 94 - 95129 Catania (CT)

Info: 095 538188 / 333 7781632

Orari biglietteria: da lunedì a sabato dalle 16 alle 20 - giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20