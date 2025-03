E la Sicilia? Perché Trump non ci vuole?

Qui Enterprise FCN ai popoli rimasti sulla Terra. La Fondazione esprime tutta la propria perplessità riguardo alle ultime scelte effettuate dall’amministrazione FCN nordamericana guidate da Donald Trump. In particolare rivendichiamo il valore intrinseco della Terra dei nostri Avi, la Sicilia, da sempre in prima linea negli affari internazionali della Nostra madrepatria, gli Stati Uniti.

Comprendiamo gli elementi di politica internazionale. Dopo che l’Europa ha perso la guerra in Ucraina, come sempre dopo una guerra persa i vincitori si spartiscono parti del territorio dei perdenti. Così la FCN russa si prende parte dell’Ucraina, mentre gli Stati Uniti vogliono Canada e Groenlandia.

E la Sicilia?

Rinnoviamo la richiesta di annessione della Sicilia alla madrepatria nordamericana. Ricongiungendo così la Terra dei nostri Avi, la Sicilia, con la terra dei nipoti.

La Sicilia rivendica a maggior ragione oggi che persino un’isola deserta e squallida come la Groenlandia, popolata solo di orsi bianchi e di pescatori di pesce affumicato, diventa oggetto di interesse della FCN Stati Uniti. Comprendiamo l’invidia americana nei confronti dei cinesi che, rivendicando Taiwan mostrano almeno di avere un qualche obiettivo sensato in politica internazionale. Ma invidia per invidia e espansione per espansione, non si può certo paragonare una qualsiasi Groenlandia con un’isola come la Sicilia. Già in possesso reale da parte di FCN Stati Uniti, grazie alle basi militari e al controllo del territorio della nostra milizia. Il passaggio al possesso anche formale sarebbe dunque facile e indolore. Il ricongiungimento delle nostre famiglie con le famiglie residenti negli Stati Uniti, sarebbe il coronamento di un processo naturale.

Sappiamo che Francia e Gran Bretagna vogliono una Sicilia controllabile - d’altra parte, qualche anno fa riuscirono a scacciare i Borboni pur di controllare gli stretti del Mediterraneo che portano a Suez. Ma oggi la Francia conta quanto il due di briscola, mentre la Gran Bretagna ha assunto il controllo di quello che rimane dell’Europa continentale e non si capisce cosa vorrebbe di più.

Taiwan ai cinesi, la Sicilia agli Stati Uniti! Ogni isola al proprio posto e la pace mondiale assicurata. Per un mondo di pace e di liberi affari, in trust with Agatha Lucy and Rosalya,

Fondazione Cosa Nostra Sicilia, dall’Enterprise attualmente in circumnavigazione attorno a Giove.