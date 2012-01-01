Diretta Facebook, 13 gennaio 2026: La follia del nucleare, Ican per il disarmo nucleare universale

La follia del nucleare con la rete Ican Premio Nobel per la pace 2017 per il disarmo nucleare universale. Con prefazione di Alex Zanotelli e introduzione di Laura Tussi e Fabrizio Cracolici.

Evento su un tema di stringente attualità come il nucleare civile che può trasformarsi in militare.

Presentazione Martedì 13 Gennaio 2026 ore 19.30 con LAURA TUSSI e FABRIZIO CRACOLICI e altri relatori: MAURIZIO ACERBO, GIORGIO CREMASCHI, PAOLO FERRERO, GIORGIO MANCUSO.

Perché la sinistra mondiale volga lo sguardo a un urgente problema per l’umanità intera, ossia il pericolo dell’apocalisse nucleare che può avvenire anche solo per errore umano e per disfunzione della intelligenza artificiale che guida i sistemi d’arma.

Vi aspettiamo per discutere insieme qualsiasi problema collegato al pericolo di evenienza di escalation nucleare e di inevitabile e ineludibile e ineluttabile conflagrazione che può causare inizialmente un inverno nucleare per poi portare a un grave annientamento del sistema planetario con il diffondersi delle radiazioni e l’abbassamento repentino delle temperature su tutto il globo terrestre, portando così alla estinzione della specie vegetale e animale e umana.

Vi aspettiamo con Mondo senza guerre e senza violenza - Argonauti per la pace il giorno martedì 13 gennaio dalle ore 19.30 alle 20.30 in diretta Facebook e poi successivamente su YouTube.

