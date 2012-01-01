Sei all'interno di >> Eventi in giro |

Diretta Facebook, 13 gennaio 2026: La follia del nucleare, Ican per il disarmo nucleare universale
di Redazione - mercoledì 24 dicembre 2025 - 84 letture

La follia del nucleare con la rete Ican Premio Nobel per la pace 2017 per il disarmo nucleare universale. Con prefazione di Alex Zanotelli e introduzione di Laura Tussi e Fabrizio Cracolici.

Evento su un tema di stringente attualità come il nucleare civile che può trasformarsi in militare.

Presentazione Martedì 13 Gennaio 2026 ore 19.30 con LAURA TUSSI e FABRIZIO CRACOLICI e altri relatori: MAURIZIO ACERBO, GIORGIO CREMASCHI, PAOLO FERRERO, GIORGIO MANCUSO.

PNG - 263.5 Kb
Facebook 13 gennaio 2026 - La follia del nucleare

Perché la sinistra mondiale volga lo sguardo a un urgente problema per l’umanità intera, ossia il pericolo dell’apocalisse nucleare che può avvenire anche solo per errore umano e per disfunzione della intelligenza artificiale che guida i sistemi d’arma.

Vi aspettiamo per discutere insieme qualsiasi problema collegato al pericolo di evenienza di escalation nucleare e di inevitabile e ineludibile e ineluttabile conflagrazione che può causare inizialmente un inverno nucleare per poi portare a un grave annientamento del sistema planetario con il diffondersi delle radiazioni e l’abbassamento repentino delle temperature su tutto il globo terrestre, portando così alla estinzione della specie vegetale e animale e umana.

Vi aspettiamo con Mondo senza guerre e senza violenza - Argonauti per la pace il giorno martedì 13 gennaio dalle ore 19.30 alle 20.30 in diretta Facebook e poi successivamente su YouTube.

LINK DIRETTA FACEBOOK.


- Ci sono 0 contributi al forum. - Policy sui Forum -