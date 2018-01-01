Di fascisti e marziani

Alcuni giorni fa (23-25 ottobre 2025) Robert Zubrin, fondatore e presidente della Mars Society, ha tenuto un discorso alla New Worlds Conference tenutasi ad Austin (Texas) dal titolo “Courage, Freedom & Exploration” (Coraggio, Libertà ed Esplorazione). Il convegno ha riunito ingegneri aerospaziali, imprenditori, studiosi e astronauti per discutere le nuove tecnologie e le visioni dell’imminente (?) espansione umana oltre i confini del nostro pianeta.

Avendo conosciuto Zubrin anni fa a Bergamo nel corso di un convegno della Mars Society italiana, e avendo partecipato come relatrice a tre congressi internazionali della stessa, il suo discorso non mi ha stupita più di tanto: la sua insistenza sulle grandiose opportunità offerte da Marte e da altri pianeti all’umanità è ben nota. Ma questa volta il discorso, iniziato con la consueta retorica secondo la quale stabilire insediamenti spaziali è analogo a quanto fecero gli europei giunti nel nuovo mondo (= i Padri Pellegrini, i Padri Fondatori, i pionieri, i coloni, gli immigrati), ha proseguito in due direzioni diverse, entrambe molto interessanti. Vediamole.

Da un lato, Zubrin ha enfatizzato come le parole-chiave dell’espansione spaziale siano libertà, creatività e coraggio. La libertà ci sta sempre: la troviamo fin dai motti della Dichiarazione d’Indipendenza, 1776 (libertà, uguaglianza, ricerca della felicità) e della Rivoluzione francese, 1779 (libertà, fraternità, uguaglianza). Sono sparite, invece, l’uguaglianza e la ricerca della felicità, sostituite da due parole più “imprenditoriali”: creatività e coraggio. Zubrin parte, però, non dal 700, ma dalla Guerra Civile americana (1861-65) per spiegarci cos’è la libertà: la libertà è la fine della schiavitù, e con un discreto salto temporale quella stessa libertà ci consente, oggi, di andare nello spazio. Sì, perché nell’800 non servivano più gli schiavi perché l’uomo aveva assoggettato le forze della natura nelle fabbriche e nelle macchine; e oggi è proprio grazie a quella libertà conquistata che possiamo espanderci nello spazio. Un altro esempio – per chi (come me) facesse fatica a cogliere il nesso, e per tutti gli altri che non avessero ancora capito la logica capitalistica e liberista, non libertaria, che sta dietro al discorso – lo offrono i milioni di persone immigrate dall’Europa nel corso di vari secoli, richiamati dalla terra della “libertà”: come loro, i terrestri richiamati dallo spazio potranno fruire di opportunità e risorse meravigliose. Attenzione: Zubrin li chiama già Marziani, questi individui, così come gli europei che migrarono in America si autonominarono Americani – leggetevi Crèvecoeur, 1782.

Dall’altro lato, Zubrin perde un po’ il filo del discorso ed è questo, in realtà, il momento più simpatico del suo monologo. Sì, perché inizia a esprimere pareri negativi sulla missione Artemis, sulla NASA, e soprattutto su Trump. Che non gli piacesse, il presidente-intermittente (un mio neologismo, scusate), lo sapevo già perché Zubrin è stato molto onesto fin dal risultato delle elezioni. Ma qui davvero non si trattiene. Partendo dal tema del coraggio, sostiene il dovere per i suoi connazionali di difendere la separazione dei poteri, la democrazia, la libertà, la Costituzione e la scienza, dichiarando che il presidente si sta comportando da tiranno e che l’idea (populista) che la “voce del popolo” sia “la voce di Dio” non è una teoria democratica, ma una “teoria politica fascista”. Che Dio lo benedica.